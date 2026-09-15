Không phải điểm số, đây là 10 điều cha mẹ cần trang bị cho con để chúng lớn lên vững vàng

Thứ ba, 08:35 15/09/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Bên cạnh kiến thức, cha mẹ nên trang bị cho con những kỹ năng và giá trị quan trọng để trẻ tự tin bước vào cuộc sống.

Không phải điểm số, đây 10 điều cha mẹ cần trang bị cho con để chúng lớn lên vững vàng - Ảnh 1.
Không phải điểm số, đây 10 điều cha mẹ cần trang bị cho con để chúng lớn lên vững vàng - Ảnh 1.3 kiểu con cái 'mang tiếng' bất hiếu nhưng lại thương cha mẹ nhất

GĐXH - Có những trường hợp con cái thực sự hiếu thảo nhưng lại bị cha mẹ hiểu nhầm là không đối xử tốt với mình.

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