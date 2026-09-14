Một nguyên tắc nuôi con tưởng đúng nhưng có thể phản tác dụng, cha mẹ nên biết sớm

Màn hình điện thoại, máy tính bảng... là mối lo ngại lớn của nhiều bậc phụ huynh. Nhưng không phải cứ cho trẻ tránh xa màn hình là tốt, theo TS Claire Christensen, nhà tâm lý học và nghiên cứu viên tại SRI International (California).

Theo TS Claire, nội dung màn hình chất lượng cao, đặc biệt là các chương trình giáo dục, có thể hỗ trợ trẻ phát triển kỹ năng, kiến thức và trí tuệ cảm xúc.

Một số tổ chức y tế khuyến nghị trẻ nhỏ cần giới hạn thời gian xem màn hình. Dù vậy, chuyên gia cho rằng thay vì quá chú trọng vào một con số cố định, cha mẹ nên quan tâm trẻ đang xem gì và cách trẻ sử dụng thời gian đó.

Thời gian sử dụng thiết bị hợp lý cũng có thể giúp cha mẹ có thêm khoảng trống để làm việc nhà, xử lý công việc hoặc nghỉ ngơi.