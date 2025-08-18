Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80
Xem clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, anh C cho hay rất thất vọng. “Tuy nhiên, con làm sai phải chịu hậu quả. Gia đình tôi không bênh con”, anh nói.
Trao đổi với PV VietNamNet, anh N.B.C (trú tại Xuân Mai, Hà Nội) cho hay rất thất vọng khi xem clip con gái có hành vi phản cảm khi đoàn xe A80 (chở chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9) đi ngang qua.
Anh C cho biết con gái mới nhập học tại Trường THPT Lâm Nghiệp được 2 hôm. Sự việc xảy ra khi con đang trên đường đi học về, ngồi trên xe máy cùng hai bạn học khác nhưng đều không đội mũ bảo hiểm.
Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, anh C gặng hỏi thì con giải thích, do thấy các chú chiến sĩ ngồi trên xe rồi chỉ tay về hướng người đi đường, vì thế, con và các bạn đã đưa ngón tay khiếm nhã muốn trêu chọc lại.
“Đáng buồn là buổi sáng hôm ấy, tôi cùng con trai cũng háo hức ra trước nhà vẫy chào đoàn xe A80 đi qua với cảm xúc rất tự hào, thiêng liêng. Thế nhưng, con gái lại có hành động cợt nhả, đúng trong giai đoạn nhạy cảm của đất nước”, anh C nói.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, tối 16/8, gia đình anh C đã lên cơ quan công an làm bản tường trình và chịu sự xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra sáng nay, gia đình cũng đã tới trường làm việc cùng ban giám hiệu Trường THPT Lâm Nghiệp.
“Tại buổi làm việc, nhà trường đã quán triệt tư tưởng, răn đe, cảnh cáo và đưa ra mức xử lý vi phạm của các con. Các con cũng đã khóc rất nhiều, cam kết, xin lỗi vì không lường trước được hậu quả, thừa nhận đó là hành động bồng bột và mong muốn nhà trường, xã hội cho cơ hội sửa sai”, anh C chia sẻ.
Là người cha, anh C cho biết bản thân không bênh con vì con làm sai phải gánh chịu hậu quả. “Tôi mong có sự răn đe, kỷ luật. Dẫu vậy, tôi cũng mong nhà trường tạo điều kiện cho các con đi học. Trong trường hợp các con không thay đổi, có hành động nào đó gây ảnh hưởng tới trường, thầy cô có thể đuổi học. Trong giai đoạn này, gia đình sẽ đồng hành cùng nhà trường răn đe, giáo dục các con”, anh C nói.
Cũng theo phụ huynh này, từ khi xảy ra sự việc, con gái anh luôn nhốt mình trong nhà, không dám đi ra ngoài. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bình luận, dùng lời lẽ nặng nề chỉ trích khiến con càng hối hận.
Hiện tại, anh C tạm giữ điện thoại để con có thời gian suy nghĩ lại hành động của mình.
Về phía Trường THPT Lâm Nghiệp, ông Lê Khánh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường cho hay các học sinh đã nhận ra hành vi của mình là sai, ăn năn hối lỗi vì không lường được hậu quả trong thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc.
“Các em mong muốn có cơ hội sửa chữa và cam kết không tái phạm”, Hiệu trưởng nhà trường nói.
Ông Toàn thông tin, Ban Giám hiệu Trường THPT Lâm Nghiệp sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để đánh giá hành vi vi phạm của học sinh và có hướng xử lý phù hợp, “vừa đảm bảo tính răn đe, giáo dục, vừa làm công tác tư tưởng cho học sinh”.
Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, trên mạng xã hội lan truyền clip 3 học sinh chở nhau trên một chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm, trên người mặc trang phục quân sự, có hành vi phản cảm khi đoàn xe A80 đi ngang qua. Sự việc diễn ra tại khu vực Cầu Sắt, xã Xuân Mai (Hà Nội).
Công an xã Xuân Mai sau đó đã xác minh và yêu cầu những học sinh có liên quan đến làm việc. Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.
