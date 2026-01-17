Bỏ phố về quê - xu hướng sống mới của giới trẻ?

Khi thành phố không còn là "miền đất hứa"

Trong nhiều năm, thành phố được xem là nơi tập trung cơ hội việc làm và khả năng thăng tiến cho người trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cuộc sống đô thị ngày càng bộc lộ nhiều áp lực khiến không ít người phải cân nhắc lại lựa chọn của mình.

Trước hết, chi phí sinh hoạt tăng cao là rào cản lớn. Giá thuê nhà, chi phí ăn uống, đi lại, y tế liên tục leo thang trong khi thu nhập của phần lớn người trẻ tăng chậm, thậm chí không ổn định. Sau nhiều năm làm việc, nhiều người nhận ra rằng dù bận rộn suốt tháng, khoản tiết kiệm vẫn gần như bằng không.

Giới trẻ bỏ phố về quê để thoát khỏi áp lực cuộc sống đô thị. Ảnh: Thùy Linh

Áp lực công việc kéo dài, thời gian làm thêm triền miên, cùng với tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường khiến không ít người rơi vào trạng thái kiệt sức. "Làm việc quần quật cả tháng nhưng vẫn không đủ tiền tiết kiệm", "sống giữa thành phố đông đúc nhưng luôn cảm thấy cô đơn" – đó là những tâm sự ngày càng phổ biến.

Đặc biệt, sau đại dịch, nhiều người trẻ có cơ hội nhìn lại nhịp sống của mình. Khi làm việc từ xa trở nên phổ biến, họ nhận ra rằng không nhất thiết phải bám trụ thành phố để có việc làm hay thu nhập ổn định. Từ đó, ý tưởng "bỏ phố về quê" dần hình thành như một lối thoát khỏi vòng xoáy áp lực đô thị.

Xu hướng sống mới của giới trẻ?

Hà Linh 28 tuổi, từng làm nhân viên marketing tại Hà Nội, quyết định về quê sau gần 6 năm đi làm. "Mình không giàu lên, nhưng mình khỏe hơn, ngủ ngon hơn, có thời gian cho bản thân và gia đình", Linh chia sẻ. Hiện tại, chị vẫn làm marketing cho 1 công ty gần nhà.

Hà Linh quyết định bỏ phố về quê sau gần 6 năm đi làm ở thành phố.

Với nhiều người trẻ, "về quê" không đồng nghĩa với từ bỏ sự nghiệp. Trái lại, họ mang theo kiến thức, kỹ năng tích lũy được từ thành phố để khởi nghiệp, làm kinh doanh online, sáng tạo nội dung, hay phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Công nghệ giúp khoảng cách địa lý không còn là rào cản quá lớn, mở ra nhiều lựa chọn linh hoạt hơn cho cuộc sống.

Quang Minh, 23 tuổi, chia sẻ: "Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định trở về quê để tiếp tục và phát triển nghề làm nem truyền thống của gia đình. Những năm học tập và làm việc ở thành phố giúp tôi có thêm kiến thức về marketing, bán hàng online và xây dựng thương hiệu. Khi về quê, tôi áp dụng những kỹ năng đó vào việc cải tiến mẫu mã, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và mở rộng tệp khách hàng. Với tôi, về quê không phải là từ bỏ cơ hội, mà là cách để bắt đầu một hướng đi mới, phù hợp hơn với mong muốn và giá trị bản thân".

Những hình ảnh Quang Minh đã đăng tải trên trang cá nhân của mình về sản phẩm nem chua gia truyền.

Cũng mang trong mình tinh thần ấy, Trần Duy Trinh (25 tuổi), chủ kênh TikTok "Trinh Trong Trắng" với hơn 100.000 người theo dõi, hiện sống tại Thanh Hóa. Anh từng học chuyên Toán và là gương mặt nổi bật trong cuộc thi "Âm vang Xứ Thanh".

Trinh quyết định quay về Triệu Sơn (Thanh Hóa) - không phải để "trốn chạy" mà để bắt đầu một hành trình khác. Anh làm truyền thông cho một thương hiệu trà túi lọc địa phương, phụ gia đình bán hàng tạp hóa và tiếp tục sáng tạo nội dung. Anh không chọn lùi lại mà chỉ đơn giản là bước tiếp theo cách riêng. Những video của anh không dàn dựng phức tạp, không câu like câu view nhưng lại đầy cảm xúc, chân thành và gắn bó với vùng đất quê mình.

Trần Duy Trinh - chủ kênh TikTok "Trinh Trong Trắng" với hơn 100.000 người theo dõi

Quyết định rời thành phố, với nhiều người trẻ, trước hết là hành trình tìm lại không gian sống trong lành và nhịp sống chậm rãi. Không còn kẹt xe, ô nhiễm và tiếng ồn, cuộc sống ở quê mang đến cảm giác thư thái, giúp con người cân bằng lại sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Sự thay đổi môi trường sống tác động rõ rệt đến tâm lý, khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm và tích cực hơn.

Bên cạnh đó, được sống gần gia đình là một trong những lý do quan trọng khiến người trẻ lựa chọn về quê. Sau nhiều năm xa nhà, họ nhận ra giá trị của những bữa cơm chung, sự quan tâm và hỗ trợ tinh thần từ người thân – những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó tìm nơi đô thị. Đối với không ít người, "về quê" không chỉ là thay đổi nơi ở mà là sự trở về với các mối quan hệ gốc rễ.

Tuy nhiên, "bỏ phố về quê" không phải lúc nào cũng là câu chuyện thành công như trên mạng xã hội. Thực tế, không ít người sau một thời gian đã phải "quay lại phố" vì thu nhập bấp bênh, thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp hoặc không thích nghi được với môi trường sống ở quê. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế, giáo dục tại nhiều địa phương vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó, áp lực từ định kiến xã hội cũng là rào cản không nhỏ.

"Học hành bao nhiêu năm rồi về quê làm gì?", "Ở thành phố không trụ nổi mới về quê" – những lời nhận xét tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến nhiều người trẻ chùn bước.

Bỏ phố về quê không phải là bước lùi, cũng không phải là con đường tắt dẫn đến hạnh phúc. Đó đơn giản là một trong nhiều cách mà người trẻ lựa chọn để sống đúng với giá trị của mình. Có người phù hợp với nhịp sống sôi động nơi đô thị, có người lại tìm thấy bình yên giữa làng quê.

Quan trọng hơn cả, người trẻ hôm nay đang dần học cách lắng nghe bản thân, dám thay đổi và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Và có lẽ, điều đáng quý nhất mà xu hướng "bỏ phố về quê" mang lại không nằm ở việc rời đi hay quay về, mà ở việc mỗi người hiểu rõ mình muốn sống như thế nào giữa một thế giới ngày càng vội vã.

Thùy Linh