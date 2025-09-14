Bố thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú, du học sinh Pháp
Câu chuyện về một gia đình ở xã Thanh Oai, Hà Nội - bố làm thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con ăn học thành tài - được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.
Bố mẹ lam lũ nuôi 3 con thành tài
Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999), con út trong gia đình, cho biết cô rất bất ngờ khi câu chuyện của mình nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen ngợi về cách dạy con của bố mẹ cũng như nỗ lực không ngừng của 3 anh em.
“Nhà tôi chỉ là một trong số rất nhiều gia đình nông thôn Việt Nam làm được điều ấy. Tuy nhiên, tôi tin bố mẹ có quyền tự hào về các con và những thành quả hôm nay”, Ngọc chia sẻ.
Bố mẹ Ngọc là ông Lê Văn Hòa (SN 1969) và bà Hoàng Thị Thiết (SN 1973). Anh trai cả Lê Tiến Hiệp (SN 1995) tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện là kỹ sư cơ khí. Chị gái sinh đôi của Ngọc là Lê Thị Ngọc Bích tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội, đang học thạc sĩ tại Pháp. Còn Ngọc tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, là một trong 400 người trúng tuyển bác sĩ nội trú cách đây 2 năm.
Gia đình Ngọc sống ở làng Chuông (Thanh Oai, Hà Nội) – nơi nổi tiếng với nghề làm nón. Hành trình nuôi 3 con ăn học của bố mẹ Ngọc không hề dễ dàng. Ông Hòa có hơn 30 năm làm nghề thợ xây, mưa nắng ít khi được nghỉ. Ngọc vẫn nhớ hình ảnh bố đứng trên giàn giáo giữa trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng vẫn miệt mài làm việc để được trả đủ ngày công.
Mẹ Ngọc từ nhỏ đã biết đan nón. Đó cũng là cái nghề bà phụ chồng lo kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học. Tuy vậy, thu nhập từ nghề thủ công chẳng thấm vào đâu, bà phải tranh thủ làm thêm các nghề khác như cấy thuê, gặt thuê để có tiền trang trải cuộc sống.
“Ngày xưa khó khăn, tôi hiếm khi thấy bố mẹ mua quần áo mới. Tôi nhớ mãi hồi học lớp 1, nhà không có tiền mua ô hay áo mưa lành lặn. Mẹ đến đón tôi, phải đội túi nylon lên đầu và nhường chiếc áo mưa mượn được cho tôi. Khi nhỏ thấy thiếu thốn, giờ nghĩ lại đó là kỷ niệm đẹp”, Ngọc kể.
Dù lam lũ, bố mẹ chưa từng yêu cầu con cái gác việc học để phụ giúp kinh tế. Ba anh em chỉ phụ mẹ đan nón, làm việc nhà, giúp gặt lúa mùa vụ. Khi lớn hơn, Ngọc luôn nghe bố mẹ dặn phải tập trung vào việc học.
“Tôi luôn nói với các con: ‘Nhà mình nghèo, các con muốn thoát nghèo thì phải học thật giỏi. Việc của bố mẹ là kiếm tiền nuôi các con, việc của các con là học thật tốt để tự lo cho bản thân mình. Việc ai nấy làm’”, ông Hòa chia sẻ với PV VietNamNet .
Nhìn sự vất vả của bố mẹ, ba anh em Ngọc tự giác học tập. Ngọc cho rằng cách dạy con hiệu quả nhất của bố mẹ chính là làm gương. Bố mẹ chăm chỉ, kỷ luật, sống có đạo đức và yêu thương nhau để con cái nhìn vào mà tự rèn luyện.
“Việc học, chọn ngành, chọn nghề đều do các con tôi tự túc, vợ chồng tôi không am hiểu để khuyên bảo nhiều. Từng có lúc tôi không dám nghĩ con mình ăn học thành tài nhưng khi nhìn các con cố gắng, học đến 1-2h sáng, tôi lại có niềm tin.
Tôi nghĩ các con cố gắng một, thì mình phải cố gắng 10 để chúng đỗ cao thì còn có tiền ăn học. Cả nhà cùng nhìn nhau, cùng cố gắng vậy là thành công”, ông Hòa nói.
Lời dạy của cha
Trong những năm phổ thông, 3 anh em Ngọc hầu như không đi học thêm. Anh trai tự kèm em học. Khi anh ra Hà Nội học đại học, hai chị em Ngọc tiếp tục bảo ban nhau. Nhờ xin được chiếc máy tính cũ, họ tự học online, xem video bài giảng, tìm tài liệu tham khảo và cùng đỗ vào các trường top đầu ngành Y – Dược.
Khi anh trai ra trường, anh cùng bố mẹ lo cho hai em gái. Còn Ngọc và chị gái, khi ổn định lịch học, đã đi làm gia sư để tự trang trải chi phí sinh hoạt.
Ở bất kỳ giai đoạn nào, cả nhà luôn đồng lòng: Người nào việc nấy, cùng hướng về mục tiêu chung. Ngọc thừa nhận có lúc quá tải nhưng nghĩ đến bố mẹ và anh chị cũng đang nỗ lực mỗi ngày, cô lại có động lực để bước tiếp.
Để có được ngày hôm nay, mỗi người trong gia đình đều trải qua khó nhọc và thử thách riêng. Giờ đây, bố vẫn lao động để không làm phiền con cái, mẹ chăm lo tổ ấm, anh trai chuyên tâm làm việc, chị gái học tập tại Pháp, còn Ngọc nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi, có tâm và có đức.
“Bố tôi luôn dặn: ‘Có đức mặc sức mà ăn. Con làm bác sĩ thì cái tâm, cái đức phải đặt lên hàng đầu’,” Ngọc xúc động nhớ lại.
