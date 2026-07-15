5 mâm cơm gia đình nấu vội dành cho người bận rộn

Thứ tư, 20:01 15/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn.

"Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện một ngày đã qua. Bởi em tin rằng, bữa cơm ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn nằm ở tiếng cười và sự quây quần của gia đình", chị Kim Loan chia sẻ cùng cộng đồng chị em yêu bếp.

Dưới đây là 5 mâm cơm gia đình nấu vội mà món nào cũng ngon mắt

Mâm cơm gia đình 1:

5 Mâm cơm gia đình nấu vội cho người bận rộn 2026 - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

5 Mâm cơm gia đình nấu vội cho người bận rộn 2026 - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

5 Mâm cơm gia đình nấu vội cho người bận rộn 2026 - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

5 Mâm cơm gia đình nấu vội cho người bận rộn 2026 - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

5 Mâm cơm gia đình nấu vội cho người bận rộn 2026 - Ảnh 5.

5 Mâm cơm gia đình nấu vội cho người bận rộn 2026 - Ảnh 6.Hà Kiều Anh vào bếp, trổ tài nấu món ăn chuẩn người Hà Nội

GĐXH - Công thức bún ốc của Hà Kiều Anh có màu đỏ hấp dẫn từ cà chua, dậy mùi giấm bỗng hòa quyện vị giòn sần sật của ốc, thanh mát từ rau sống.

5 Mâm cơm gia đình nấu vội cho người bận rộn 2026 - Ảnh 7.Rửa nho với nước không thể sạch, học mẹo này rửa xong tha hồ tự tin ăn cả vỏ

GĐXH - Chỉ cần cho thêm 2 nguyên liệu này vào nước rửa, đảm bảo nho sạch vô cùng, thoải mái ăn cả vỏ.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Louis Phạm và những lần hiếm hoi vào bếp

Louis Phạm và những lần hiếm hoi vào bếp

Ăn -

Trong những video từng được chia sẻ, người xem có thể thấy rõ sự hào hứng nhưng cũng không kém phần lóng ngóng của cô. Việc tự chuẩn bị nguyên liệu và tự tay chế biến cho thấy mong muốn được chăm sóc bản thân và người thân yêu từ những điều nhỏ nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.