5 mâm cơm gia đình nấu vội dành cho người bận rộn

"Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện một ngày đã qua. Bởi em tin rằng, bữa cơm ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn nằm ở tiếng cười và sự quây quần của gia đình", chị Kim Loan chia sẻ cùng cộng đồng chị em yêu bếp.

Dưới đây là 5 mâm cơm gia đình nấu vội mà món nào cũng ngon mắt

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5: