Điểm danh 5 loại cá siêu giàu vitamin D mà bạn không biết

Thứ năm, 16:19 16/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Vitamin D là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu canxi, duy trì hệ xương và răng chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và hệ miễn dịch. Ngoài việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hợp lý, bổ sung thực phẩm giàu vitamin D cũng là cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Trong đó, các loại cá béo được xem là nguồn vitamin D tự nhiên dồi dào, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao và axit béo omega-3 tốt cho tim mạch và não bộ.

1. Cá thu

5 Lọai cá giàu vitamin D bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn 2026 - Ảnh 1.

Cá thu là loại cá béo quen thuộc, nổi bật với hàm lượng vitamin D và omega-3 cao. Omega-3 trong cá thu có tác dụng hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ tim mạch và góp phần duy trì chức năng não bộ. Đây cũng là nguồn protein dễ hấp thu, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn tuổi. Khi lựa chọn, nên ưu tiên các loại cá thu nhỏ vì thường có hàm lượng thủy ngân thấp hơn các loài cá lớn.

2. Cá hồi

5 Lọai cá giàu vitamin D bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn 2026 - Ảnh 2.Cá hồi từ lâu được xem là thực phẩm vàng cho sức khỏe nhờ chứa nhiều vitamin D, omega-3 cùng các vitamin nhóm B. Vitamin D trong cá hồi góp phần tăng hấp thu canxi, hỗ trợ hệ xương chắc khỏe, trong khi omega-3 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Hàm lượng vitamin D trong cá hồi có thể thay đổi tùy nguồn gốc và điều kiện nuôi hoặc đánh bắt.

3. Cá trích

5 Lọai cá giàu vitamin D bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn 2026 - Ảnh 3.

Cá trích là nguồn cung cấp vitamin D, protein, canxi, phốt pho và omega-3 khá tốt. Loại cá này có thể được chế biến theo nhiều cách như nướng, hấp hoặc ngâm giấm. Tuy nhiên, cá trích ngâm thường chứa nhiều natri nên người bị tăng huyết áp hoặc cần kiểm soát lượng muối nên sử dụng với lượng vừa phải.

4. Cá mòi

5 Lọai cá giàu vitamin D bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn 2026 - Ảnh 4.

Dù có kích thước nhỏ, cá mòi lại chứa nhiều dưỡng chất như vitamin D, omega-3, protein và canxi. Đặc biệt, nếu ăn cả phần xương mềm của cá mòi đóng hộp, cơ thể còn được bổ sung thêm lượng canxi đáng kể, góp phần duy trì mật độ xương. Cá mòi cũng là một trong những lựa chọn có hàm lượng thủy ngân thấp, phù hợp để bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn.

5. Cá ngừ

5 Lọai cá giàu vitamin D bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn 2026 - Ảnh 5.

Cá ngừ là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin A cùng nhiều khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, một số loài cá ngừ, đặc biệt là cá ngừ kích thước lớn, có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn nhiều loại cá khác. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ nhỏ nên hạn chế tiêu thụ thường xuyên, đồng thời ưu tiên cá ngừ đóng hộp loại light hoặc thay thế bằng cá hồi, cá mòi, cá trích.

Vì sao cá béo giàu vitamin D?

Các loại cá béo thường tích lũy nhiều vitamin D hơn cá nạc nhờ chế độ ăn và đặc điểm sinh học. Hàm lượng vitamin D trong cá có thể khác nhau tùy theo loài, môi trường sống, nguồn thức ăn và phương pháp nuôi hoặc đánh bắt.

Bên cạnh vitamin D, cá còn là nguồn cung cấp protein dễ tiêu hóa, omega-3, vitamin B12, iốt, selen và nhiều khoáng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Lưu ý khi bổ sung cá giàu vitamin D

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành nên ăn khoảng 2–3 bữa cá mỗi tuần, ưu tiên các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hoặc cá mòi để tăng cường vitamin D và omega-3.

Nên lựa chọn các phương pháp chế biến lành mạnh như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với ít dầu để giữ được giá trị dinh dưỡng của cá. Đồng thời, kết hợp chế độ ăn đa dạng và tiếp xúc ánh nắng hợp lý sẽ giúp cơ thể duy trì lượng vitamin D cần thiết, góp phần bảo vệ xương, cơ và hệ miễn dịch.

5 Lọai cá giàu vitamin D bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn 2026 - Ảnh 6.Loại quả xấu xí, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, lại vừa bảo vệ gan ở người lớn, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Dinh dưỡng trong loại quả này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.

5 Lọai cá giàu vitamin D bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn 2026 - Ảnh 7.Nếu bạn đang đựng nước vào bình giữ nhiệt, cần được biết điều quan trọng này

GĐXH - Bình giữ nhiệt đã trở thành vật dụng quen thuộc của nhiều người khi đi làm, đi học hay tập luyện. Thiết bị này giúp giữ nóng hoặc giữ lạnh đồ uống trong nhiều giờ, góp phần khuyến khích thói quen uống đủ nước mỗi ngày.

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