Điểm danh 5 loại cá siêu giàu vitamin D mà bạn không biết
GĐXH - Vitamin D là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu canxi, duy trì hệ xương và răng chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và hệ miễn dịch. Ngoài việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hợp lý, bổ sung thực phẩm giàu vitamin D cũng là cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.
Trong đó, các loại cá béo được xem là nguồn vitamin D tự nhiên dồi dào, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao và axit béo omega-3 tốt cho tim mạch và não bộ.
1. Cá thu
Cá thu là loại cá béo quen thuộc, nổi bật với hàm lượng vitamin D và omega-3 cao. Omega-3 trong cá thu có tác dụng hỗ trợ giảm viêm, bảo vệ tim mạch và góp phần duy trì chức năng não bộ. Đây cũng là nguồn protein dễ hấp thu, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn tuổi. Khi lựa chọn, nên ưu tiên các loại cá thu nhỏ vì thường có hàm lượng thủy ngân thấp hơn các loài cá lớn.
2. Cá hồi
3. Cá trích
4. Cá mòi
Dù có kích thước nhỏ, cá mòi lại chứa nhiều dưỡng chất như vitamin D, omega-3, protein và canxi. Đặc biệt, nếu ăn cả phần xương mềm của cá mòi đóng hộp, cơ thể còn được bổ sung thêm lượng canxi đáng kể, góp phần duy trì mật độ xương. Cá mòi cũng là một trong những lựa chọn có hàm lượng thủy ngân thấp, phù hợp để bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn.
5. Cá ngừ
Vì sao cá béo giàu vitamin D?
Các loại cá béo thường tích lũy nhiều vitamin D hơn cá nạc nhờ chế độ ăn và đặc điểm sinh học. Hàm lượng vitamin D trong cá có thể khác nhau tùy theo loài, môi trường sống, nguồn thức ăn và phương pháp nuôi hoặc đánh bắt.
Bên cạnh vitamin D, cá còn là nguồn cung cấp protein dễ tiêu hóa, omega-3, vitamin B12, iốt, selen và nhiều khoáng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Lưu ý khi bổ sung cá giàu vitamin D
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành nên ăn khoảng 2–3 bữa cá mỗi tuần, ưu tiên các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hoặc cá mòi để tăng cường vitamin D và omega-3.
Nên lựa chọn các phương pháp chế biến lành mạnh như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với ít dầu để giữ được giá trị dinh dưỡng của cá. Đồng thời, kết hợp chế độ ăn đa dạng và tiếp xúc ánh nắng hợp lý sẽ giúp cơ thể duy trì lượng vitamin D cần thiết, góp phần bảo vệ xương, cơ và hệ miễn dịch.
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