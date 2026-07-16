Loại quả xấu xí, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, lại vừa bảo vệ gan ở người lớn, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Dinh dưỡng trong loại quả này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.
Quả trám - Loại quả xấu xí, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, lại vừa bảo vệ gan ở người lớn
Quả trám (đặc biệt là trám đen) là thực phẩm theo mùa, chứa nhiều chất béo không bão hòa, chất xơ, vitamin và một số khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho và kẽm. Canxi và phốt pho trong quả trám góp phần duy trì sức khỏe của xương và răng.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, chế độ ăn cân đối, lượng canxi và vitamin D đầy đủ, vận động thường xuyên và giấc ngủ chất lượng. Vì vậy, quả trám được xem là một phần trong chế độ ăn đa dạng chứ không phải thực phẩm "tăng chiều cao".
Quả trám chứa nhiều hợp chất polyphenol và các chất chống oxy hóa, có thể góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Phần chất béo trong quả trám chủ yếu là axit béo không bão hòa, tương tự nhiều loại hạt và quả giàu dầu. Khi sử dụng với lượng hợp lý trong chế độ ăn cân đối, các chất béo này có thể góp phần duy trì sức khỏe tim mạch.
Trong y học cổ truyền, quả trám được sử dụng trong một số bài thuốc dân gian. Một số nghiên cứu bước đầu cũng ghi nhận các hoạt chất chống oxy hóa trong quả trám có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ tế bào gan.
Món ngon với quả trám - Hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em, giúp bảo vệ gan ở người lớn
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