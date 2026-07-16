4 món ngon từ bí ngòi giúp bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho mắt
GĐXH - Bí ngòi là loại quả giàu những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mắt và hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh cho người mắc đái tháo đường. Dưới đây là 4 món ngon từ bí ngòi dễ chế biến và lạ miệng, đưa cơm ngày hè.
Bí ngòi có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, từ salad tươi mát đến các món chần đơn giản nhưng giữ trọn vẹn dinh dưỡng. Đây là cách chế biến dễ làm với 4 món ngon từ bí ngòi, mọi người có thể thử để đổi vị cho mâm cơm gia đình:
Món ngon từ bí ngòi xào tôm hấp dẫn cho bữa cơm gia đình
Nguyên liệu: 3 trái bí ngòi, 300gr tôm tươi, 1 củ tỏi, hành lá và gia vị
Cách làm:
Bí ngòi gọt vỏ, đem rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, rửa sạch.
Tỏi bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ rồi đem phi thơm một nửa. Cho tôm vào xào chín rồi nêm gia vị, trút ra đĩa.
Tiếp tục phi thơm nốt phần tỏi còn lại, cho bí ngòi vào xào khoảng 1-2 phút. Cho tôm trở lại chảo, đảo đều thêm khoảng 1 phút rồi rắc hành lá vào. Món ăn này, mọi người nên thưởng thức khi còn nóng để đảm bảo độ giòn và hương vị của bí ngòi.
Bí ngòi nhồi thịt
Nguyên liệu:
+ 2 quả bí ngòi
+ 150gr thịt lợn xay
+ 2 thìa súp tôm khô
+ 1 củ gừng nhỏ, hành tươi, 1 đọt măng non
+ ½ thìa bột năng
+ Gia vị: súp xì dầu, rượu trắng, đường, dầu hào
+ Nước luộc gà
Cách làm:
Bí ngòi rửa sạch, cắt thành từng khúc, dùng thìa khoét bỏ bớt phần ruột để nhồi nhân.
Tôm khô ngâm nở, rửa sạch đem xay nhuyễn cùng thịt, gừng, đầu hành trắng, sau đó trộn với măng thái nhỏ hạt lựu và thìa bột năng.
Trong một bát khác cho xì dầu, rượu trắng, đường, ít bột năng rồi chia làm 2 phần. Trộn một phần với nhân thịt để tăng độ đậm đà, phần còn lại dùng làm nước sốt.
Nhồi nhân thịt vào rồi đem hấp đến khi chín. Trong lúc đó, đun sôi nước luộc gà, cho phần nước sốt còn lại vào cùng dầu hào, bột năng khuấy đều đến khi nước sốt sánh nhẹ. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, có thể thêm chút hạt tiêu nếu thích.
Xếp bí ngòi nhồi thịt ra đĩa, rắc hành lá thái nhỏ lên trên rồi rưới đều nước sốt và thưởng thức khi còn nóng.
Canh bí ngòi cuốn thịt
Nguyên liệu:
+ 1 quả bí ngòi
+ Thịt xay
+ Gừng, hành khô, hành lá, tỏi
+ Gia vị: Muối, mì chính, dầu ăn, hạt nêm
+ Nước luộc gà
Cách làm:
Bí ngòi đem bào bí ngòi thành lát mỏng dài. Trộn thịt với gừng, hành băm và gia vị, vo thành từng viên nhỏ.
Cuốn lát bí quanh phần nhân rồi dùng hành lá chần sơ buộc cố định. Tiếp đó phi thơm tỏi và hành, cho nước dùng vào đun sôi rồi thả bí ngòi cuốn thịt vào nấu khoảng 8-10 phút. Nêm nếm vừa ăn, thêm hành lá rồi tắt bếp.
Bí ngòi trộn trứng cuộn phô mai
Nguyên liệu: 2 trái bí ngòi, 6 quả trứng gà, 250g phô mai Ricotta, 3 tép tỏi, thìa là, muối, tiêu.
Cách làm:
Bào sợi một quả bí ngòi, trộn cùng trứng đã được đánh bông, cho chút tiêu và muối. Đổ hỗn hợp vào khuôn có lót giấy nến.
Tiếp theo dùng trái bí ngòi thứ hai cắt từng khoanh tròn mỏng rồi đặt lên hỗn hợp trứng và bí ngòi, xong bỏ vào lò nướng 180°C trong vòng 20 phút.
Khi trứng đã chín, lấy ra để nguội. Trộn phô mai với ba nhánh tỏi băm nhuyễn, thìa là cắt nhỏ và chút muối. Khi trứng và bí ngòi nguội, úp mặt có khoanh bí ngòi xuống dưới, rồi phết và dàn đều hỗn hợp phô mai lên trên phần không có khoanh bí.
Cuối cùng cuộn lại như bánh bông lan, bỏ vào tủ lạnh 1 -2 giờ trước khi cắt thành từng khoanh là dùng được. Món này dùng làm món khai vị với rượu hoặc ăn cùng với bánh mì đều ngon.
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