Buổi họp lớp 30 năm khiến tôi nhận ra sự thật trần trụi về tiền bạc và hôn nhân
GĐXH - Họp lớp ở tuổi ngoài 50, khi đã bước qua nhiều nấc thang sự nghiệp, trải nghiệm đủ những thăng trầm đời sống, chúng tôi mới hiểu những điều mà tuổi trẻ không bao giờ hình dung nổi.
Ba mươi năm kể từ ngày rời giảng đường Harvard, chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp lớp đặc biệt, nơi thời gian như lùi chậm lại, để mỗi người được nhìn thấy chính mình của quá khứ và hiện tại.
Và trong vô số câu chuyện được kể, có một "sự thật thô nhưng thật" được nhắc nhiều nhất: người nhiều tiền thực sự hạnh phúc hơn người ít tiền, không phải vì tiền mua được mọi thứ, mà vì nó giúp cuộc sống bớt đi nhiều nỗi lo hiện hữu.
Những điều đổi thay sau 30 năm, chỉ buổi họp lớp mới phơi bày rõ ràng
Khi ngồi lại bên nhau, chia sẻ từ công việc đến hôn nhân, từ sức khỏe tới những tổn thương chẳng ai ngờ tới, chúng tôi nhận ra nhiều sự thật mang tính quy luật, những điều mà thời tuổi trẻ không ai dạy.
Cuộc đời không bao giờ suôn sẻ
Dù có người thiết kế cuộc sống bằng những kế hoạch chặt chẽ nhất, rủi ro vẫn đến bất ngờ. Sự nghiệp, sức khỏe hay gia đình… tất cả đều có thể thay đổi chỉ sau một biến cố.
Người chọn nghề vì đam mê thường hài lòng hơn
Hầu hết những bạn theo nghề giáo viên hay bác sĩ đều hạnh phúc với lựa chọn của mình. Ngược lại, rất nhiều người làm nghề luật lại muốn "đổi đời", trừ những ai vẫn gắn bó với lĩnh vực đào tạo luật.
Người thành công nhất đôi khi là người từng nhút nhát nhất
Điều bất ngờ là nhóm bạn học từng rụt rè, ít nói lại là những người thành công và ổn định nhất hiện nay. Chính họ còn là những người đứng ra tổ chức buổi họp lớp 30 năm đầy ấm áp này.
Tiền không mua được hạnh phúc nhưng mua được sự dễ chịu
Một khảo sát nhỏ trong lớp cho thấy: nhóm bạn giàu có cảm thấy cuộc sống "dễ thở" và hài lòng hơn. Khi thu nhập cao, những nhu cầu cơ bản được giải quyết nhanh hơn, áp lực cũng ít hơn. Đây là sự thật ai cũng ngầm hiểu, nhưng ít ai dám nói thẳng.
Khi trưởng thành, thứ người ta khao khát nhất là được ngủ
Không phải tiền, không phải tình yêu, không phải sự chinh phục. Ở tuổi trung niên, điều chúng tôi thèm nhất lại là… một giấc ngủ trọn vẹn.
Hôn nhân thay đổi rất nhiều theo thời gian
Những người dũng cảm bước ra khỏi hôn nhân không hạnh phúc thì sống vui vẻ hơn. Nhưng người bị bỏ lại sau cuộc ly hôn lại thường khó khăn hơn trước. Các cặp kết hôn quá trẻ cũng nhận ra hôn nhân phức tạp hơn tưởng tượng.
Ai rồi cũng bao dung hơn
Những lời chê bai, đánh giá vội vã thuở thanh xuân giờ nhìn lại đều… ngốc nghếch. Trải nghiệm khiến con người trưởng thành và biết nhẹ nhàng với nhau hơn.
Điều mọi người nói nhiều nhất vẫn là tri thức, tình yêu và lãnh đạo
Dù thành bại ra sao, điều khiến chúng tôi hào hứng chia sẻ nhất vẫn là: những điều đã học được, cách yêu thương một người, và hành trình trở thành một người lãnh đạo tử tế.
Cha mẹ thấy hạnh phúc, người độc thân thấy bình yên
Những người đã có con đa số hài lòng với quyết định lập gia đình. Người độc thân cũng không kém hạnh phúc vì đó là lựa chọn họ mong muốn. Dĩ nhiên, vẫn có một số người tiếc nuối vì chưa tìm được bạn đời phù hợp.
Ở tuổi 50+, ai cũng dễ bày tỏ hơn
Không còn nhiều thời gian để ngần ngại hay che giấu cảm xúc, mọi người trở nên chân thành hơn, trân quý nhau hơn.
Những mất mát tạo nên sức mạnh
Những người từng trải qua mất con hay cận kề cái chết đều sở hữu lòng biết ơn sâu sắc và sự kiên trì đáng kinh ngạc. Họ chính là nguồn cảm hứng của cả lớp trong buổi hội ngộ.
Tình bạn vẫn là món quà quý giá
Một ly nước ở quán bar cùng bạn cùng phòng ký túc xá cũ sau 30 năm lại thú vị hơn gấp nhiều lần so với thời tuổi trẻ. Và nếu cần một chỗ ở tạm, bạn học cũ luôn sẵn sàng giúp đỡ, đôi khi còn tốt hơn ở khách sạn.
Kết thúc buổi họp lớp: Ai cũng mang về một bài học cho riêng mình
Buổi họp lớp 30 năm không chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà là dịp để chúng tôi soi lại hành trình đời mình, để hiểu rằng:
Tiền không phải tất cả, nhưng nó giúp cuộc sống bớt khó khăn hơn.
Sức khỏe, tình bạn và sự bình yên nội tâm mới là thứ khiến tuổi trung niên đáng sống.
Và mỗi khoảnh khắc được gặp lại nhau là một món quà.
Sau 30 năm, chúng tôi nhận ra, tình yêu không phải ai cũng cần, nhưng một người bạn chân thành thì luôn có khả năng chữa lành mọi vết thương.
Chia sẻ của người đàn ông họ Lưu trên diễn đàn Toutiao.
Theo Toutiao
