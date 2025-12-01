Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Họp lớp 20 năm, tôi bàng hoàng nhận ra: Điểm cao không còn quyết định cuộc đời

Thứ hai, 20:12 01/12/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Buổi họp lớp cuối năm sau 20 năm tốt nghiệp khiến tôi nhìn thấu những bài học sâu sắc về thành công và hạnh phúc.

Cuối năm trở về quê, tôi tham dự buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp cấp 3. 

Gặp lại những người từng ngồi chung một phòng học, tôi chợt nhận ra mỗi người đang đi trên một hành trình rất khác. Chính khoảnh khắc ấy đã giúp tôi nhìn thấu 5 bài học quan trọng về thành công và hạnh phúc.

Một giáo sư Harvard từng nói với sinh viên: "20 năm sau nhất định phải tham gia họp lớp, để thấy sự khác biệt giữa những người kiên trì theo đuổi ước mơ và những người chỉ chạy theo đám đông." Bây giờ tôi đã hiểu lời nhắn nhủ ấy sâu sắc đến mức nào.

1. Thành công không nằm trong điểm số mà đến từ khả năng kiên trì và phát triển bản thân

Khi còn đi học, chúng ta tin điểm số cao có nghĩa là tương lai tốt đẹp. Nhưng cuộc sống thực tế không chứa những câu hỏi trắc nghiệm.

Sau nhiều năm gặp lại, tôi chứng kiến nhiều bạn học điểm số bình thường nhưng lại có sự nghiệp đáng nể.

Trần Vũ, học lực kém, nay đã trở thành nhà thiết kế game nhờ niềm đam mê và sự tự học.

Hạ Ngôn trượt đại học nhưng lại thành công trong kinh doanh thương mại điện tử.

Tiểu Lam, cô nàng yêu đọc sách đã trở thành nhà báo. Đình Phong, cậu học trò nghịch ngợm, giờ đứng đầu một quỹ thiện nguyện.

Điều tôi nhận ra là điểm số có thể mở ra cơ hội ban đầu, nhưng chính sự bền bỉ học hỏi và dám theo đuổi đam mê mới quyết định sự thành công lâu dài.

Họp lớp 20 năm, tôi bàng hoàng nhận ra: Điểm cao không còn quyết định cuộc đời - Ảnh 1.

Khi còn đi học, chúng ta tin điểm số cao có nghĩa là tương lai tốt đẹp. Nhưng cuộc sống thực tế không chứa những câu hỏi trắc nghiệm. Ảnh minh họa

2. Hạnh phúc không có chuẩn chung

Nhiều người coi hạnh phúc là công thức: tuổi nào mua nhà, tuổi nào mua xe, tuổi nào phải có chức vụ. Nhưng mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc.

Trần Bằng, thủ khoa của lớp, rẽ hướng trở thành blogger du lịch dù có tương lai rộng mở trong ngành kiến trúc.

Lý Linh, từng là giám đốc điều hành, đã từ bỏ vị trí cao và trở thành giáo viên mầm non chỉ vì muốn sống một cuộc đời nhẹ nhõm và ý nghĩa.

Họ không đi theo khuôn mẫu, nhưng họ hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi hiểu rằng: người thành công nhất là người dám sống theo mong muốn của chính mình, không phải sống để đẹp lòng người khác.

3. Con đường quá dễ đi dễ khiến con người đánh mất nền tảng

Ngày chúng tôi bước ra đời, có người tất bật tìm việc, có người cố gắng học lên, và cũng có người chọn con đường nhẹ nhàng hơn.

Hiểu Mai, bạn học của tôi, kết hôn với một doanh nhân giàu có, tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Nhưng đến tuổi 42, cô phát hiện chồng ngoại tình và muốn ly hôn mà gần như không có gì trong tay: không nghề nghiệp, không kỹ năng, không quyền nuôi con.

Trong khi đó, những người đi lên bằng chính năng lực của mình, dù vất vả hơn, lại có nền tảng vững chắc và sự tự chủ trong cuộc sống.

Tôi nghiệm ra: thành công bền vững không nằm ở việc bắt đầu thuận lợi, mà ở việc sở hữu năng lực để tự đứng vững bất cứ lúc nào.

4. Nửa sau của cuộc đời không phải để theo đuổi sự nghiệp mà để dành cho con cái

Trong buổi họp lớp, Tiểu Dao xuất hiện muộn với gương mặt lo lắng. Con trai của cậu, một học sinh cấp 2, đòi nghỉ học.

Mặc dù Tiểu Dao giàu có nhất lớp, nhưng vì quá bận rộn làm việc, cậu gần như đánh mất sự kết nối với gia đình. Giữa bố con là khoảng cách không thể lấp đầy.

Tôi nhớ một câu nói: "Giáo dục con cái tốt là sự nghiệp vĩ đại nhất của đời người." Thành tựu lớn đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu gia đình không hạnh phúc.

5. Cuộc sống là cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút

Cuối buổi, Giang Giang, người từng đứng cuối lớp, khiến mọi người xúc động khi kể về hành trình của mình.

Sau khi trượt đại học, cậu từng tuyệt vọng, nhưng đã bắt đầu lại từ công trường xây dựng của người anh.

Mười năm nỗ lực không bỏ cuộc giúp cậu trở thành chủ chuỗi công ty xây dựng và trang trí nội thất nổi tiếng.

Tôi hiểu rằng mỗi người có tốc độ riêng, xuất phát điểm riêng. Chậm không có nghĩa là thua, chỉ cần không dừng lại thì cuối cùng cũng đến đích.

Kết lại sau buổi họp lớp

Giữa gió lạnh cuối năm, chúng tôi vẫy tay chào nhau. Thời gian có thể khiến mái tóc đổi màu, nhưng những trải nghiệm đã giúp mỗi người trưởng thành theo cách riêng.

Khi lặng lẽ nhìn lại, tôi nhận ra cuộc đời không phải là sự cạnh tranh với người khác, mà là hành trình tốt lên từng ngày, từng chút một.

Thành công thật sự không nằm ở danh vọng hay ánh hào quang bên ngoài, mà đến từ sự tự lập, nỗ lực không ngừng và một trái tim an yên giữa bão giông cuộc sống.

Và rồi tôi hiểu, người hạnh phúc nhất không phải là người được tung hô, mà là người dám sống đúng với mong muốn của chính mình và giữ được gia đình ở bên cạnh, đó mới là thành tựu lớn nhất của đời người.

Bài viết là lời chia sẻ của một cô gái đăng trên Toutiao (MXH Trung Quốc), nhận được sự quan tâm của mọi người.

Tưởng đổi đời khi tốt nghiệp đại học top đầu, chàng trai vỡ mộng khi đi làm: 20 năm không dám họp lớpTưởng đổi đời khi tốt nghiệp đại học top đầu, chàng trai vỡ mộng khi đi làm: 20 năm không dám họp lớp

GĐXH - Tấm bằng đại học danh giá từng được xem là "tấm vé đổi đời" của chàng trai trẻ năm ấy. Nhưng cuộc đời lại rẽ lối theo cách không ngờ khiến cuộc đời cậu đầy chua xót và thức tỉnh.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống kiểu 'nghèo hào phóng': Thói quen đáng sợ khiến nhiều người không bao giờ khá lên nổi

Sống kiểu 'nghèo hào phóng': Thói quen đáng sợ khiến nhiều người không bao giờ khá lên nổi

3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính

3 cung hoàng đạo nam soái ca nhưng vẫn FA: Không phải do số, mà do tính

Số hưởng từ trong trứng: Sinh vào 5 ngày Âm lịch này cuộc đời an nhàn, bình yên

Số hưởng từ trong trứng: Sinh vào 5 ngày Âm lịch này cuộc đời an nhàn, bình yên

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Cùng chuyên mục

Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình'

Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình'

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Quan điểm của cả nhà vợ rất lạ: "Con gái chỉ cần có ngoại hình, có 1 công việc làm cho vui còn lại chồng lo hết", "Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu".

Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩa

Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩa

Tâm sự - 12 giờ trước

Chiếc phong bì phúng điếu chứa số tiền lớn khiến cả gia đình chồng tôi xôn xao, bàn tán. Sau khi biết lý do, mọi người quyết định thực hiện một điều ý nghĩa bằng khoản tiền này.

Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị 'tước quyền' xem camera, con dâu 'cầu cứu' giải pháp

Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị 'tước quyền' xem camera, con dâu 'cầu cứu' giải pháp

Tâm sự - 1 ngày trước

Suốt một thời gian dài, tôi và hai chị giúp việc đều ám ảnh bởi tiếng mẹ chồng văng vẳng qua camera, liên tục chỉ đạo từ cách nấu ăn sao cho hợp khẩu vị con trai bà đến việc chăm trẻ, dọn dẹp nhà cửa…

Cãi nhau với em vì mấy cân rươi, anh cả 4 năm không đến đám giỗ mẹ

Cãi nhau với em vì mấy cân rươi, anh cả 4 năm không đến đám giỗ mẹ

Tâm sự - 1 ngày trước

Bốn năm nay, anh cả không đến đám giỗ mẹ, khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hỏi, phải chăng năm đó mình đã sai?

Chồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý do

Chồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý do

Tâm sự - 2 ngày trước

Đã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ. Khi vợ mới chất vấn, chồng đáp một câu đau lòng.

Nhà của tôi nhưng mẹ chồng cầm chìa khóa, thích là đến không bao giờ báo trước

Nhà của tôi nhưng mẹ chồng cầm chìa khóa, thích là đến không bao giờ báo trước

Tâm sự - 3 ngày trước

Sống trong nhà do mình bỏ tiền mua mà tôi chẳng có chút quyền riêng tư nào, mẹ chồng cứ bất thỉnh lình xuất hiện, săm soi phán xét đủ thứ, tự ý cho đồ đạc của tôi.

Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đó

Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đó

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Con bé nghe được những lời không hay anh nói về tôi, xem được những tin nhắn không dành cho một người phụ nữ khác.

Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịp

Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịp

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi ở rể, trước đây đưa hết lương cho vợ, nhưng khi có con, mẹ vợ là người lo hết việc trong nhà nên bảo tôi chuyển thẳng toàn bộ thu nhập cho bà.

Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhà

Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhà

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi sốc khi vợ nói cả nhà cả cửa còn 70 triệu đồng, trong khi thu nhập hai đứa 60 triệu/tháng cô ấy giữ hết, giấc mơ mua căn hộ chung cư mini trả góp tan thành khói.

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.

Xem nhiều

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việc

Tâm sự

GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nào

Tâm sự
'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụt

'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụt

Tâm sự
Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêm

Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêm

Tâm sự
Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đó

Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đó

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top