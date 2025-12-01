Họp lớp 20 năm, tôi bàng hoàng nhận ra: Điểm cao không còn quyết định cuộc đời
GĐXH - Buổi họp lớp cuối năm sau 20 năm tốt nghiệp khiến tôi nhìn thấu những bài học sâu sắc về thành công và hạnh phúc.
Cuối năm trở về quê, tôi tham dự buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp cấp 3.
Gặp lại những người từng ngồi chung một phòng học, tôi chợt nhận ra mỗi người đang đi trên một hành trình rất khác. Chính khoảnh khắc ấy đã giúp tôi nhìn thấu 5 bài học quan trọng về thành công và hạnh phúc.
Một giáo sư Harvard từng nói với sinh viên: "20 năm sau nhất định phải tham gia họp lớp, để thấy sự khác biệt giữa những người kiên trì theo đuổi ước mơ và những người chỉ chạy theo đám đông." Bây giờ tôi đã hiểu lời nhắn nhủ ấy sâu sắc đến mức nào.
1. Thành công không nằm trong điểm số mà đến từ khả năng kiên trì và phát triển bản thân
Khi còn đi học, chúng ta tin điểm số cao có nghĩa là tương lai tốt đẹp. Nhưng cuộc sống thực tế không chứa những câu hỏi trắc nghiệm.
Sau nhiều năm gặp lại, tôi chứng kiến nhiều bạn học điểm số bình thường nhưng lại có sự nghiệp đáng nể.
Trần Vũ, học lực kém, nay đã trở thành nhà thiết kế game nhờ niềm đam mê và sự tự học.
Hạ Ngôn trượt đại học nhưng lại thành công trong kinh doanh thương mại điện tử.
Tiểu Lam, cô nàng yêu đọc sách đã trở thành nhà báo. Đình Phong, cậu học trò nghịch ngợm, giờ đứng đầu một quỹ thiện nguyện.
Điều tôi nhận ra là điểm số có thể mở ra cơ hội ban đầu, nhưng chính sự bền bỉ học hỏi và dám theo đuổi đam mê mới quyết định sự thành công lâu dài.
2. Hạnh phúc không có chuẩn chung
Nhiều người coi hạnh phúc là công thức: tuổi nào mua nhà, tuổi nào mua xe, tuổi nào phải có chức vụ. Nhưng mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc.
Trần Bằng, thủ khoa của lớp, rẽ hướng trở thành blogger du lịch dù có tương lai rộng mở trong ngành kiến trúc.
Lý Linh, từng là giám đốc điều hành, đã từ bỏ vị trí cao và trở thành giáo viên mầm non chỉ vì muốn sống một cuộc đời nhẹ nhõm và ý nghĩa.
Họ không đi theo khuôn mẫu, nhưng họ hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi hiểu rằng: người thành công nhất là người dám sống theo mong muốn của chính mình, không phải sống để đẹp lòng người khác.
3. Con đường quá dễ đi dễ khiến con người đánh mất nền tảng
Ngày chúng tôi bước ra đời, có người tất bật tìm việc, có người cố gắng học lên, và cũng có người chọn con đường nhẹ nhàng hơn.
Hiểu Mai, bạn học của tôi, kết hôn với một doanh nhân giàu có, tận hưởng cuộc sống xa hoa.
Nhưng đến tuổi 42, cô phát hiện chồng ngoại tình và muốn ly hôn mà gần như không có gì trong tay: không nghề nghiệp, không kỹ năng, không quyền nuôi con.
Trong khi đó, những người đi lên bằng chính năng lực của mình, dù vất vả hơn, lại có nền tảng vững chắc và sự tự chủ trong cuộc sống.
Tôi nghiệm ra: thành công bền vững không nằm ở việc bắt đầu thuận lợi, mà ở việc sở hữu năng lực để tự đứng vững bất cứ lúc nào.
4. Nửa sau của cuộc đời không phải để theo đuổi sự nghiệp mà để dành cho con cái
Trong buổi họp lớp, Tiểu Dao xuất hiện muộn với gương mặt lo lắng. Con trai của cậu, một học sinh cấp 2, đòi nghỉ học.
Mặc dù Tiểu Dao giàu có nhất lớp, nhưng vì quá bận rộn làm việc, cậu gần như đánh mất sự kết nối với gia đình. Giữa bố con là khoảng cách không thể lấp đầy.
Tôi nhớ một câu nói: "Giáo dục con cái tốt là sự nghiệp vĩ đại nhất của đời người." Thành tựu lớn đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu gia đình không hạnh phúc.
5. Cuộc sống là cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút
Cuối buổi, Giang Giang, người từng đứng cuối lớp, khiến mọi người xúc động khi kể về hành trình của mình.
Sau khi trượt đại học, cậu từng tuyệt vọng, nhưng đã bắt đầu lại từ công trường xây dựng của người anh.
Mười năm nỗ lực không bỏ cuộc giúp cậu trở thành chủ chuỗi công ty xây dựng và trang trí nội thất nổi tiếng.
Tôi hiểu rằng mỗi người có tốc độ riêng, xuất phát điểm riêng. Chậm không có nghĩa là thua, chỉ cần không dừng lại thì cuối cùng cũng đến đích.
Kết lại sau buổi họp lớp
Giữa gió lạnh cuối năm, chúng tôi vẫy tay chào nhau. Thời gian có thể khiến mái tóc đổi màu, nhưng những trải nghiệm đã giúp mỗi người trưởng thành theo cách riêng.
Khi lặng lẽ nhìn lại, tôi nhận ra cuộc đời không phải là sự cạnh tranh với người khác, mà là hành trình tốt lên từng ngày, từng chút một.
Thành công thật sự không nằm ở danh vọng hay ánh hào quang bên ngoài, mà đến từ sự tự lập, nỗ lực không ngừng và một trái tim an yên giữa bão giông cuộc sống.
Và rồi tôi hiểu, người hạnh phúc nhất không phải là người được tung hô, mà là người dám sống đúng với mong muốn của chính mình và giữ được gia đình ở bên cạnh, đó mới là thành tựu lớn nhất của đời người.
Bài viết là lời chia sẻ của một cô gái đăng trên Toutiao (MXH Trung Quốc), nhận được sự quan tâm của mọi người.
Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình'Tâm sự - 6 giờ trước
GĐXH - Quan điểm của cả nhà vợ rất lạ: "Con gái chỉ cần có ngoại hình, có 1 công việc làm cho vui còn lại chồng lo hết", "Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu".
Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩaTâm sự - 12 giờ trước
Chiếc phong bì phúng điếu chứa số tiền lớn khiến cả gia đình chồng tôi xôn xao, bàn tán. Sau khi biết lý do, mọi người quyết định thực hiện một điều ý nghĩa bằng khoản tiền này.
Mẹ chồng đòi từ mặt vì bị 'tước quyền' xem camera, con dâu 'cầu cứu' giải phápTâm sự - 1 ngày trước
Suốt một thời gian dài, tôi và hai chị giúp việc đều ám ảnh bởi tiếng mẹ chồng văng vẳng qua camera, liên tục chỉ đạo từ cách nấu ăn sao cho hợp khẩu vị con trai bà đến việc chăm trẻ, dọn dẹp nhà cửa…
Cãi nhau với em vì mấy cân rươi, anh cả 4 năm không đến đám giỗ mẹTâm sự - 1 ngày trước
Bốn năm nay, anh cả không đến đám giỗ mẹ, khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hỏi, phải chăng năm đó mình đã sai?
Chồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý doTâm sự - 2 ngày trước
Đã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ. Khi vợ mới chất vấn, chồng đáp một câu đau lòng.
Nhà của tôi nhưng mẹ chồng cầm chìa khóa, thích là đến không bao giờ báo trướcTâm sự - 3 ngày trước
Sống trong nhà do mình bỏ tiền mua mà tôi chẳng có chút quyền riêng tư nào, mẹ chồng cứ bất thỉnh lình xuất hiện, săm soi phán xét đủ thứ, tự ý cho đồ đạc của tôi.
Con gái phát hiện bố ngoại tình, vợ sốc với những gì chồng làm sau đóTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Con bé nghe được những lời không hay anh nói về tôi, xem được những tin nhắn không dành cho một người phụ nữ khác.
Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịpTâm sự - 3 ngày trước
Tôi ở rể, trước đây đưa hết lương cho vợ, nhưng khi có con, mẹ vợ là người lo hết việc trong nhà nên bảo tôi chuyển thẳng toàn bộ thu nhập cho bà.
Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhàTâm sự - 3 ngày trước
Tôi sốc khi vợ nói cả nhà cả cửa còn 70 triệu đồng, trong khi thu nhập hai đứa 60 triệu/tháng cô ấy giữ hết, giấc mơ mua căn hộ chung cư mini trả góp tan thành khói.
Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việcTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việcTâm sự
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.