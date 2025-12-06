Mới nhất
Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt

Thứ bảy, 07:45 06/12/2025 | Chuyện vợ chồng

Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi hàng xóm, hai nhà đối diện nhau đã mở ra chương mới với đám cưới đẹp như cổ tích.

Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em hàng xóm

Chuyện tình yêu của Huy Bảy (SN 1995, quê Thanh Hóa) và Diệu Hương (SN 2000, quê Thanh Hóa) là minh chứng cho việc, chỉ cần đủ kiên trì và chân thành chắc chắn sẽ có được hạnh phúc mình mong muốn.

Huy Bảy và Diệu Hương sinh ra và lớn lên trong cùng một con xóm ở xã Thiệu Hóa, hai nhà đối diện, cách nhau khoảng 7m. Từ nhỏ, Hương theo bố mẹ vào TPHCM sinh sống, đến năm 7 tuổi mới trở về quê.

Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt - Ảnh 1.

Cặp đôi có hành trình dài tìm hiểu nhau trước khi về chung một nhà

Dù hơn kém nhau 5 tuổi nhưng cả hai vẫn thường chơi chung với đám trẻ trong xóm. Trong ký ức của mình, Hương thấy Bảy là cậu trai hiền lành, tâm lý nhưng lúc nào cũng thích chọc ghẹo cô.

“Anh ấy học chung lớp với chị gái tôi nên chúng tôi hay chơi với nhau. Việc chọc ghẹo tôi đã trở thành sở thích đặc biệt của anh trong suốt năm tháng tuổi thơ nhiều kỷ niệm”, Hương kể.

Năm 2013, Bảy vào TPHCM học đại học. Chàng trai 18 tuổi lần đầu xa nhà, cùng với nỗi nhớ gia đình , nhớ những món ăn mẹ nấu còn vấn vương cô em hàng xóm mình thường trêu ghẹo. Anh chủ động nhắn tin trò chuyện với Hương. Câu chuyện giữa họ giờ đây không phải là lời trêu chọc vu vơ mà là những lời hỏi thăm, chia sẻ đầy chân tình.

“Quả thực, lúc anh đi, tôi có cảm giác trống vắng nhưng rồi lại tập trung vào việc học mà nhãng quên đi”, Hương kể.

Năm 2018, Hương ra Hà Nội học đại học. Thấy cô em hàng xóm đã đủ 18 tuổi, Bảy công khai theo đuổi. Tuy nhiên, trong tình cảnh “người Nam, kẻ Bắc”, hành trình này của anh chẳng mấy dễ dàng.

“Dù chưa chính thức hẹn hò nhưng suốt những năm tháng ấy, anh vẫn luôn đặc biệt quan tâm đến tôi. Anh chủ động nhắn tin hỏi han, quan tâm sức khỏe, việc học hành và cả những chuyện nhỏ nhặt của tôi. Có những lúc tôi giận dỗi vu vơ, anh vẫn kiên nhẫn làm hòa.

Năm 2021, có một lần tôi gọi điện cho anh rồi giận dỗi vô cớ. Ngay ngày hôm sau, anh đã bay ra Hà Nội để gặp tôi làm lành. Kỷ niệm ấy khiến tôi nhớ mãi”, Hương kể lại.

Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt - Ảnh 3.

Cô dâu Diệu Hương xinh đẹp trong ngày ăn hỏi

Tháng 8/2022, sau khi tốt nghiệp đại học, Hương quyết định vào TPHCM làm việc. Trùng hợp, nơi làm việc của Hương và Bảy chỉ cách nhau 150m, nhưng Hương giấu nhẹm việc này.

Cho đến tết Nguyên đán năm 2023, khi cùng nhau về quê ăn Tết, Hương mới tiết lộ chuyện cô đang sống và làm việc ở gần anh. Thông tin ấy khiến Bảy bất ngờ và ngập tràn hy vọng.

“Ra Tết, tôi vào TPHCM làm việc trước, còn anh vẫn ở lại quê thêm nửa tháng. Dịp Valentine năm đó (ngày lễ tình yêu 14/2), anh âm thầm đổi vé, bay vào TPHCM sớm hơn dự kiến để tỏ tình với tôi. Tôi đã đồng ý vì sự chân thành của anh”, Hương kể.

Đám cưới nhiều thú vị

Hành trình theo đuổi cô em hàng xóm của Huy Bảy được cả gia đình và xóm giềng ủng hộ. Sự chân thành, nhiệt tình của anh khiến chị gái và bố mẹ Hương cảm động. Họ không một chút lăn tăn mà ủng hộ hạnh phúc của cặp đôi.

Tháng 11/2025, cặp đôi tổ chức đám hỏi. Bố mẹ hai bên vốn là hàng xóm thân thiết, nay lại trở thành thông gia, nhà trai thoải mái nhờ nhà gái đặt cỗ giúp. Nhà gái cũng vui vẻ nhận lời.

“Hôm đám hỏi, vì 2 nhà quá gần nên phải chia ra, nhà trai đãi khách buổi sáng, nhà gái đãi khách buổi chiều để tránh nhầm lẫn.

Cả 2 nhà đều dựng rạp và thuê dàn âm thanh. Để tránh âm thanh dội vào nhau, 2 nhà phải chia ra, nhà này bật to thì nhà kia mở nhỏ. Suốt cả ngày, hai bên cứ lựa nhau như vậy”, Hương cười kể lại.

Đám cưới chính thức của họ được tổ chức vào ngày 28/11. Hai nhà có nhiều khách chung nên quyết định đãi tiệc cưới chung tại nhà hàng.

Trước khi di chuyển ra nhà hàng dùng bữa, chú rể cùng đoàn nhà trai sang nhà gái rước dâu và làm lễ gia tiên.

Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt - Ảnh 5.

Khoảnh khắc cặp đôi trao nhẫn trong lễ thành hôn

Cặp đôi hàng xóm đã có màn đưa đón dâu “nhớ đời”. Hai nhà quá gần, họ phải bước đi thật chậm để màn đón dâu không diễn ra quá nhanh. Dẫu vậy, khi cô dâu, chú rể có mặt ở nhà trai, đoàn đưa dâu vẫn đứng chật kín sân nhà gái.

“Tôi không nhớ mình đã bước bao nhiêu bước để về nhà chồng, chỉ biết dù cố gắng đi thật chậm thì màn rước dâu vẫn diễn ra trong thoáng chốc”, Hương chia sẻ.

Khi tổ chức lễ thành hôn ở nhà hàng, cặp đôi cũng gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Cô dâu, chú rể liên tục để quên nhẫn cưới, hoa cưới, tấm thiệp ghi lời thề nguyện... ở nhà khiến mọi thứ rối tung. May mắn, họ được bạn bè và người thân hỗ trợ nhiệt tình nên ngày vui diễn ra suôn sẻ.

“Khoảnh khắc xúc động nhất trong ngày cưới là khi tôi được bố dắt tay vào lễ đường, chú rể từ sân khấu bước xuống đón lấy tay tôi từ bố.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ sự thiêng liêng của tình thân và tình yêu”, cô dâu Thanh Hóa chia sẻ.

Sau tất cả, hành trình “vào Nam ra Bắc” theo đuổi cô em nhà đối diện của chàng trai Thanh Hóa đã hái trái ngọt. Từ đôi bạn hàng xóm, họ đã về chung một nhà, khép lại câu chuyện tình bền bỉ bằng đám cưới ấm áp và trọn vẹn.

Thanh Minh
