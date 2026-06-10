Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ca sĩ Hoài Nhân mắc ung thư, mất hoàn toàn thị lực

Thứ tư, 09:00 10/06/2026 | Câu chuyện văn hóa

Sau nhiều năm ở ẩn điều trị ung thư, mất hoàn toàn thị lực, Hoài Nhân xúc động khi nhắc đến những khoản nợ phải gánh để thực hiện phim ca nhạc "Ánh sáng nơi anh". Nam ca sĩ cho biết anh chấp nhận gắn hai chữ "khiếm thị" vào nghệ danh để đối diện biến cố, làm lại từ đầu.

Chiều 8/6, ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân trở lại với phim ca nhạc Ánh sáng nơi anh cùng hai ca khúc Thượng nguồn nước mắt Cứ ngỡ là chân ái .

Hoài Nhân nghẹn ngào khi nhìn lại hành trình vượt qua biến cố sức khỏe. Từng hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Jay Hoo, anh phải dừng sự nghiệp từ năm 2018 sau khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo và mất hoàn toàn thị lực.

"Tôi từng nghĩ mình mất hết tất cả khi mất thị lực. Nhưng tôi nhận ra bản thân vẫn yêu nghề. Tôi quyết định quay lại với cái tên ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân. Tôi gắn thêm hai chữ khiếm thị vào tên, không phải để người khác thương hại mà là cách tôi chấp nhận bản thân và muốn lan tỏa hy vọng đến những người cũng đang ở đường cùng như mình", Hoài Nhân chia sẻ.

Hoài Nhân bật khóc khi chia sẻ biến cố sức khỏe, áp lực tài chính khi trở lại.

Hoài Nhân nói đây là dự án lớn nhất anh thực hiện sau biến cố sức khỏe, quá trình sản xuất khiến anh đối mặt áp lực tài chính lớn.

"Sau dự án này tôi còn nhiều khoản phải lo. Những lúc nghĩ đến số nợ phía trước cũng rất áp lực. Nhưng nếu không làm bây giờ tôi còn tiếc nuối hơn nữa", ca sĩ nói thêm.

Phim ca nhạc được xem như tự truyện về Hoài Nhân, kể về nhân vật giàu có mất thị giác ở tuổi 25. Trong lúc chìm trong mặc cảm, nhân vật gặp được người đồng cảm, nảy sinh tình cảm. Phim còn có sự tham gia của NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc.

NSƯT Thành Lộc cho biết ông nhận lời tham gia dự án vì đồng cảm với câu chuyện của Hoài Nhân. "Tôi chưa từng biết Nhân trước đó. Khi gặp nhau và nghe Nhân nói khát vọng trở lại, tôi thấy thương và nhận lời. Có những chuyện trong nghề phải cân nhắc nhiều, nhưng cũng có những việc chỉ cần nói chuyện 10 phút là quyết định được", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Thành Lộc nói thêm anh sợ không đủ thời gian thực hiện nên xin trả vai. Đến sát ngày quay, đoàn phim không tìm được người thay thế nên nghệ sĩ quyết định quay lại hỗ trợ.

NSND Kim Xuân cho biết bà nhận lời tham gia vì cảm thấy có cái duyên đặc biệt với dự án. Nữ nghệ sĩ kể nhiều năm qua thường gặp những khán giả khiếm thị đi nghe kịch, xúc động với tình yêu nghệ thuật của họ.

"Hình ảnh những người không thấy ánh sáng nhưng vẫn yêu nghệ thuật khiến tôi đồng cảm. Tôi được nghe kể về Hoài Nhân, sau đó có dịp gặp và xem đây là cái duyên để đồng hành", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Ngoài phần phim, Hoài Nhân giới thiệu hai ca khúc mới Thượng nguồn nước mắt Cứ ngỡ là chân ái .

Hoài Nhân tên thật là Hồ Hoài Anh Nhân, sinh năm 1992. Anh từng sang Hàn Quốc học nhạc và ra mắt với nghệ danh Jay Hoo vào năm 2017 qua các sản phẩm I Wanna Feel Một con người mới . Sau biến cố mất thị lực, nam ca sĩ tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm trước khi trở lại với hình ảnh mới.

Năm 2019, Hoài Nhân chia sẻ anh bị bệnh ung thư tuyến giáp, mắt gần như không nhìn thấy gì nữa, 90% sinh hoạt phải nhờ đến gia đình.

"Tôi phát hiện bị cường giáp từ tháng 12/2017. Đến giữa năm 2018, dù tập trung chữa trị nhưng mắt tôi cứ mờ dần. Bệnh diễn tiến quá nhanh, cuối năm ngoái bác sĩ kết luận bệnh cường giáp của tôi chuyển sang ung thư. Mọi thứ với tôi giờ mông lung khó tả. Tôi quyết định gom hết tiền bạc và chút sức lực còn lại để tổ chức hai đêm nhạc ở quê nhà, xem như kỷ niệm trên sân khấu", nam ca sĩ chia sẻ năm 2019.

Ca sĩ Hoài Nhân mắc ung thư, mất hoàn toàn thị lực - Ảnh 4.Minh Hằng và những áp lực sau khi có con

GĐXH - Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng luôn bền bỉ để xây dựng hình ảnh trong mắt khán giả, đặc biệt là kể từ khi có con.

Trạch Dương - Thanh Ngân
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Minh Hằng và những áp lực sau khi có con

Minh Hằng và những áp lực sau khi có con

Nữ diễn viên quê Thanh Hóa là 'tiểu tam' trong phim 'Dưới ô cửa sáng đèn', từng đỗ thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Nữ diễn viên quê Thanh Hóa là 'tiểu tam' trong phim 'Dưới ô cửa sáng đèn', từng đỗ thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Tin sao ngày 8/6: Khổng Tú Quỳnh ngày càng gợi cảm, nhạc sĩ 'tỷ view' làm bình luận viên World Cup 2026

Tin sao ngày 8/6: Khổng Tú Quỳnh ngày càng gợi cảm, nhạc sĩ 'tỷ view' làm bình luận viên World Cup 2026

Tin sao ngày 7/6: Huyền Lizzie gợi cảm bên biển xanh, Nguyễn Văn Chung xúc động vì con trai

Tin sao ngày 7/6: Huyền Lizzie gợi cảm bên biển xanh, Nguyễn Văn Chung xúc động vì con trai

Cùng chuyên mục

Diễn viên Hoàng Yến bật khóc kể hành trình tìm lại bình yên sau biến cố

Diễn viên Hoàng Yến bật khóc kể hành trình tìm lại bình yên sau biến cố

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Sau nhiều năm trải qua những đổ vỡ và tổn thương trong cuộc sống, diễn viên Hoàng Yến cho biết cô đã tìm thấy sự bình yên khi học cách nhìn lại chính mình.

Tăng Phúc thay đổi thế nào sau một thập kỷ kiên trì theo đuổi âm nhạc?

Tăng Phúc thay đổi thế nào sau một thập kỷ kiên trì theo đuổi âm nhạc?

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Nam ca sĩ tâm sự hành trình 10 năm làm nghề của mình như từ bóng tối bước ra ánh sáng để định vị một chân dung nghệ thuật hoàn toàn mới.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người liên tiếp trăm tỷ, người 'ngã ngựa' phòng vé

Hoa hậu Việt đóng phim: Người liên tiếp trăm tỷ, người 'ngã ngựa' phòng vé

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Từ Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến Lương Thùy Linh, nhiều hoa hậu Việt lấn sân điện ảnh nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công tại phòng vé.

Cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Dù không còn hoạt động nghệ thuật song cuộc sống của mỹ nhân đầu tiên của Việt Nam đăng quang hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia vẫn được khán giả quan tâm.

Nhóm V.Music sau 12 năm tan rã: Người vướng lao lý, người rút khỏi showbiz

Nhóm V.Music sau 12 năm tan rã: Người vướng lao lý, người rút khỏi showbiz

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Từng là nhóm nhạc nam được yêu thích, V.Music nay có ngã rẽ khác biệt sau hơn một thập kỷ tan rã, người kín tiếng rời showbiz, người vướng vòng lao lý.

Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh

Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Ma Xó cho thấy một sự trần trụi trong đời người, đó là việc bất lực không kiếm được tiền, bất lực trước cái nghèo. Nó chính là ác mộng khiến con người bị "hắc hóa".

Hoa hậu quê xứ Thanh - Nguyễn Thị Mỹ Linh được trao sứ mệnh quảng bá bản sắc Việt

Hoa hậu quê xứ Thanh - Nguyễn Thị Mỹ Linh được trao sứ mệnh quảng bá bản sắc Việt

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - Với vai trò Đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026- 2028 do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam bổ nhiệm, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản dân tộc đến cộng đồng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà'

3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà'

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau thành công vang dội của Mắt Biếc, ba nữ diễn viên Trúc Anh, Đỗ Khánh Vân và Nguyễn Lâm Thảo Tâm giờ có cuộc sống trái ngược.

Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?

Một năm sau đăng quang, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Quỳnh Anh giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024, Đặng Quỳnh Anh trở thành cái tên nhận được chú ý của khán giả.

Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu 2 Miss Charm 2024 Quỳnh Nga hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

Xem nhiều

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Sau 4 năm được Ngọc Sơn nâng đỡ, Hồ Văn Cường giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa

Từ khi rời nhà mẹ nuôi - cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường có nhiều thay đổi khi nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn.

Thầy giáo dạy văn nổi tiếng nhờ vai diễn Bí thư tỉnh ủy

Thầy giáo dạy văn nổi tiếng nhờ vai diễn Bí thư tỉnh ủy

Câu chuyện văn hóa
NSƯT Hoài Linh trở thành 'Người được chọn'

NSƯT Hoài Linh trở thành 'Người được chọn'

Câu chuyện văn hóa
3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà'

3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà'

Câu chuyện văn hóa
Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Á hậu Việt vừa nhận bằng thạc sĩ tại Mỹ: Học vấn nổi bật, từng làm BTV của VTV

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top