Tin sao ngày 8/6: Khổng Tú Quỳnh ngày càng gợi cảm, nhạc sĩ 'tỷ view' làm bình luận viên World Cup 2026

14 giờ trước

GĐXH - Từng đứng chung sân khấu với những tên tuổi lừng danh của cải lương như Minh Phụng, Minh Vương, Lệ Thủy, nhưng ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Vũ Quang (thường gọi là Quang nhỏ) lại đang trải qua những tháng ngày vô cùng cơ cực. Không nhà cửa, bệnh tật bủa vây, ông phải ngủ tại quán cà phê võng suốt nhiều tháng qua để tiết kiệm tiền sinh sống.