Nữ "doanh nhân" buôn gạo lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Ngày 26-2, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Anhuenh (32 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Anhuenh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8-2024, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn tố cáo bà Anhuenh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng thông qua hình thức kêu gọi người dân góp vốn cùng kinh doanh gạo.

Vào cuộc điều tra, công an xác định trong thời gian đi làm thuê ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), do thiếu tiền tiêu xài, Anhuenh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ này đưa ra thông tin đang kinh doanh gạo ở Gia Lai, kêu gọi nhiều người dân tại huyện Lâm Hà góp vốn để cùng làm ăn, hứa hẹn thu lời 1.500 đồng/kg gạo.

Từ tháng 11-2023 đến tháng 5-2024, nhiều người dân ở huyện Lâm Hà đã đưa tiền cho Anhuenh để cùng kinh doanh gạo, người góp vốn nhiều nhất lên đến 35 tỉ đồng. Ban đầu, Anhuenh dùng một phần tiền góp vốn để mua bán gạo với số lượng ít để tạo niềm tin, rồi trả tiền gốc, tiền lãi cho người khác, còn phần lớn là tiêu xài cá nhân.

Do bà Anhuenh không có hộ khẩu ở địa phương, đã bỏ trốn sau khi vụ việc bị phát hiện, các thông tin liên quan đến việc mua bán gạo đều ở tỉnh Gia Lai… gây ra nhiều khó khăn cho việc xác minh, xử lý. Sau nhiều tháng kiên trì, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội và bắt giữ bà Anhuenh.

Bước đầu, bà Anhuenh thừa nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và đề nghị người bị thiệt hại do hành vi lừa đảo của Anhuenh, tiếp tục trình báo đến cơ quan điều tra.

