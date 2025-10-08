Các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi bước vào tuần thứ 2 tháng 10/2025 có nhiều biến động

4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp xán lạn GĐXH – Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 6/10 đến 12/10/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo đây là những con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp sáng lạng.

1. Con giáp Sửu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo, con giáp Sửu từ nay đến 12/10 nên chú ý về sức khỏe. Trong công việc, người tuổi Sửu cần giữ vững sự bình tĩnh và tập trung vì có những thử thách khiến bạn dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực. Việc theo đuổi thành công một cách quá mức, thiếu linh hoạt có thể khiến bạn đi chệch hướng.

Tài chính tuần này của tuổi Sửu chưa thực sự ổn định

Tài chính của con giáp Sửu vẫn chưa có nhiều biến đổi. Bạn có thể gặp phải những cơ hội đầu tư nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực chất lại chứa đựng rủi ro cao, hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động tài chính mờ ám. Đây là những lưu ý cho con giáp Sửu trong tuần này.

Về tình cảm, người độc thân tuổi Sửu hãy mở lòng và gia tăng sự tiếp xúc với người khác giới. Những người đã có đôi có thể thiếu tự tin vào mối quan hệ và dễ dàng nảy sinh sự nghi ngờ.

2. Con giáp Mão

Con giáp Mão cần lưu ý một số thay đổi trong các mối quan hệ cá nhân tuần này. Với sự chiếu mệnh của Thiên Quan, con giáp Mão có triển vọng nghề nghiệp ổn định, nhưng cần đề phòng những cạm bẫy nơi công sở và những kẻ tiểu nhân tiềm ẩn.

Tuần này, người tuổi Mão cần lưu ý rằng các hoạt động giao lưu, xã giao và giải trí có thể phát sinh một số chi phí đáng kể, chịu ảnh hưởng của Đại Hao. Để duy trì về tài chính, con giáp nên quản lý chi tiêu và ghi chép cẩn thận.

3. Con giáp Thìn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tuần mới, con giáp Thìn tương đối ổn định, tiến triển đều đặn và đạt được những thành tựu nhất định. Con giáp này sẽ kết giao được với những người chân thành, mang đến nhiều hy vọng và cơ hội hợp tác. Năng lượng tích cực từ những người xung quanh sẽ giúp bạn lạc quan và chủ động hơn.

Trong công việc, con giáp Thìn chỉ cần duy trì một thói quen làm việc ổn định là đủ. Việc chậm lại, bước từng bước vững chắc và tiếp tục làm việc chăm chỉ sẽ tốt cho sự nghiệp của con giáp Thìn.

Tuần mới này, con giáp Thìn có thể phải đối diện với những biến cố bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi sự hỗ trợ về tài chính. Bởi vậy, nhắc nhở con giáp Thìn cần xây dựng một thói quen tiết kiệm tốt để đảm bảo tương lai ổn định. Đồng thời, bạn nên quản lý chi tiêu một cách khôn ngoan, tránh lãng phí không cần thiết.

4. Con giáp Tỵ

Trong tuần mới này nhắc nhở con giáp Tỵ cần kiểm soát tính khí của mình vì sự nóng giận có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Người tuổi Tỵ tuần này thể hiện năng lực xuất sắc và để lại ấn tượng sâu sắc trong công việc, mở ra những cơ hội tốt trong công việc. Hơn nữa, con giáp Tỵ có khả năng gặp được quý nhân phù trợ giúp bạn có những cơ hội hiếm có.

Con giáp Tỵ cần kiểm soát tính khí trong tuần này

Về tài chính của con giáp Tỵ tương đối ổn định. Các hoạt động xã giao, tụ tập bạn bè có thể gia tăng, và bạn dễ dàng cho bạn bè vay tiền.

Về tình cảm, tuần này sẽ tràn ngập cơ hội lãng mạn cho người độc thân tuổi Tỵ. Bạn sẽ nhận được vô số sự ưu ái và lời tán tỉnh từ người khác giới. Còn người có đôi cần lưu ý coi trọng sự đồng hành và quan tâm, khiến đối phương cảm thấy an tâm hơn.

5. Con giáp Mùi

Vận trình tuần mới của người tuổi Mùi ổn định và đang trên đà phát triển tích cực. Con giáp Mùi tuần này dễ có những dự án mới, bước đầu gặp khó, nhưng với sự kiên trì và tinh thần học hỏi sẽ đạt thành quả bất ngờ.

Đây là một tuần làm việc hiệu quả, tuyệt vời của con giáp Mùi. Nhờ đó, bạn được ghi nhận, cất nhắc trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi tuần này cần quản lý và lập kế hoạch chi tiêu cẩn thận. Bạn có thể có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ các công việc phụ hoặc dự án tay trái, nhưng lại cần chú ý việc chi tiêu quá mức, đầu tư rủi ro không rõ ràng.

Người độc thân tuổi Mùi sẽ có cơ hội gặp gỡ người mình yêu, và người ấy có thể sẽ chủ động tiếp cận bạn. Bạn sẽ tận hưởng niềm vui được yêu thương, trải nghiệm sự lãng mạn và hạnh phúc. Với những người đang trong một mối quan hệ, đây là thời điểm tốt để thảo luận các vấn đề gia đình quan trọng như tài chính, giáo dục con cái hoặc chăm sóc cha mẹ.

6. Con giáp Dậu

Con giáp Dậu trong tuần này theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cần tháo vát, linh hoạt hơn trong các phương diện vì ảnh hưởng của Thái Tuế. Con giáp Dậu cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc, lời nói và hành động của mình để tránh làm mất lòng người khác hoặc đánh mất lòng tin của họ. Bạn có thể sẽ gặp phải một số muộn phiền trong công việc.

Về tài chính trong tuần không có nhiều vận may với con giáp Dậu. Để tránh làm trầm trọng thêm khó khăn về tài chính, con giáp này đừng vội tin những lời mời, lời đồn đại thiếu căn cứ để đầu tư.

Về tình cảm, những người tuổi Dậu còn độc thân tuần này có thể không vội vã tìm kiếm người yêu, mà sẽ tận hưởng sự tự do và thoải mái của cuộc sống cá nhân. Với những người đã có gia đình, bạn có thể tâm sự những bất bình và băn khoăn của mình, và đối phương sẽ bao dung, thấu hiểu hơn.

7. Con giáp Tuất

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, tuần này sao Bách Việt thôi thúc người tuổi Tuất đối mặt một số khó khăn. Tuy vậy, con giáp Tuất thể hiện rõ tài năng và năng lực của mình nên đạt được một số thành tựu. Bạn cũng có những cơ hội quan trọng, tác động tích cực đến cuộc sống.

Triển vọng nghề nghiệp của con giáp Tuất tốt. Bạn xuất sắc trong công việc, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận và khen ngợi. Tuần này, bạn thể hiện sự nhiệt tình và cam kết cao độ, thể hiện mức độ cống hiến tối đa cho công việc.

Vận may tài chính của tuổi Tuất tuần này tốt đẹp, ổn định. Khuyên con giáp này chỉ cần biết lập kế hoạch tài chính hợp lý và giảm thiểu những tổn thất không đáng có thì vận may tài chính có được rất lớn. Điều này giúp con giáp Tuất trong những tháng cuối năm nhẹ nhàng hơn.

Về tình cảm, người độc thân tuổi Tuất không có mong muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân trong tuần này. Họ ưu tiên sự tự do và độc lập cá nhân nên giữ thái độ dè dặt trong các mối quan hệ. Những người đang trong mối quan hệ nên lưu ý rằng việc công khai quá mức về tình cảm của mình có thể gây ra sự ghen tị và can thiệp từ những người có động cơ thầm kín.

8. Con giáp Hợi

Theo chuyên gia phong thủy, tuần mới từ nay đến 12/10/2025, con giáp Hợi cần loại bỏ sự do dự và học cách xử lý vấn đề một cách quyết đoán hơn. Hành động dứt khoát sẽ dẫn đến cuộc sống suôn sẻ và viên mãn hơn trong mọi phương diện.

Trong tuần, sự nghiệp của con giáp Hợi tốt, được công nhận về năng lực. Bạn chỉ cần tập trung làm tốt công việc chuyên môn, mọi việc sẽ suôn sẻ. Bạn cũng nên tránh buôn chuyện và quan tâm quá nhiều đến đời tư của đồng nghiệp.

Về tài chính, con giáp Hợ có vận may, khả năng kiếm tiền khá tốt. Tuy nhiên, bạn cần tránh cho vay tiền một cách bất cẩn, vì có thể khó đòi lại.

Bạn nên sáng suốt trong các mối quan hệ và kiên quyết từ chối hoặc tránh xa những người không phù hợp. Đồng thời, con giáp Hợi nên giữ thái độ cởi mở và dũng cảm theo đuổi đúng người khi gặp được. Những người đã có đôi có cặp nên cẩn thận tránh nuông chiều bản thân quá mức vì có thể khiến đối phương cảm thấy bị gò bó hoặc áp lực.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may GĐXH - Hàn Lộ là thời điểm âm thịnh, dương suy, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho vận khí mới. Theo chuyên gia phong thủy, nếu biết cách điều hòa, bài trí phong thủy ngôi nhà sẽ tích tụ năng lượng tốt, khơi nguồn may mắn cho những tháng cuối năm.