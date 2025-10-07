Những điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh
GĐXH - Dưới đây điều nên kiêng kỵ và thực phẩm bổ dưỡng trong tiết Hàn Lộ 2025 để giữ sức khỏe mùa chuyển lạnh theo lời khuyên của chuyên gia.
Dân gian có câu: "Hàn Lộ hàn lộ, khắp nơi lạnh lộ". Tiết Hàn Lộ là tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí hàng năm, thường bắt đầu từ ngày 8 hoặc 9 tháng 10 đến ngày 23 hoặc 24 tháng 10. Từ đây, nhiệt độ giảm sâu, sương lạnh xuất hiện nhiều, báo hiệu mùa đông đang đến rất gần.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2025 tiết Hàn Lộ bắt đầu từ 07h41 ngày 08/10/2025 đến 10h51 ngày 23/10/2025. Theo quan niệm Đông y và phong thủy, Hàn Lộ là giai đoạn "âm thịnh dương suy", cơ thể dễ bị hàn tà xâm nhập gây ho, cảm lạnh, đau nhức khớp hoặc tái phát bệnh cũ. Do đó, ngoài chú ý giữ ấm thì cũng là thời điểm quan trọng để ăn uống dưỡng âm, bổ khí huyết giúp tăng sức đề kháng.
Kiêng kỵ giữ sức khỏe trong tiết khí Hàn Lộ 2025
Không tắm khuya, không dầm sương
Sau tiết Hàn Lộ, sương nhiều và lạnh, việc ra ngoài vào sáng sớm hoặc đêm khuya có thể khiến cơ thể dễ bị cảm, viêm phổi hoặc đau nhức xương khớp. Nhiệt độ về đêm khá lạnh nên cơ thể con người dễ gặp tình trạng cảm lạnh, nhiễm lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể. Bạn cũng cần tránh tắm khuya, không tắm nước lạnh để không bị nhiễm lạnh, hạn chế nạp vào cơ thể chất béo có hại. Ngoài ra, cũng không nên phơi quần áo về đêm ngoài trời.
Không để chân lạnh
Bàn chân là "trái tim thứ hai" của cơ thể, nơi tập trung nhiều huyệt đạo quan trọng. Việc đi chân trần trên nền lạnh hay ngâm mình nước lạnh có thể làm khí huyết trì trệ, gây co mạch và dẫn tới cảm lạnh. Người già, trẻ em cần giữ ấm cơ thể, chú ý mang tất khi ngủ hoặc khi di chuyển trong nhà có nền gạch, đá lạnh.
Tránh gió lùa, đặc biệt khi mới ngủ dậy
Buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy, cơ thể còn yếu, việc mở cửa sổ đón gió ngay dễ khiến "phong hàn nhập thể", gây đau đầu, sổ mũi. Cần mở cửa từ từ, cho cơ thể thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.
Vận động thích hợp
Vận động phù hợp sẽ giúp thân thể cảm thấy sảng khoái, dễ chịu hơn, máu huyết lưu thông, phổi nở, khí trường, không chỉ mạnh khỏe hơn mà tinh thần sẽ sảng khoái, dễ chịu, tránh cảm giác âu sầu, buồn bã, tiêu cực thường thấy trong giai đoạn cuối thu.
Ngủ sớm, dậy sớm, tiếp thu ánh nắng buổi sáng trong tiết Hàn Lộ có lợi cho đường hô hấp và cân bằng âm dương trong cơ thể. Càng vào những ngày âm u càng nên tranh thủ chút nắng sớm này để hấp thụ dương khí.
Khai vận phong thủy trong tiết Hàn Lộ bằng cách dưỡng sinh, thực phẩm
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khai vận phong thủy trong tiết Hàn Lộ bằng cách dưỡng sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe là điều nên làm. Khi tình trạng sức khỏe tốt, vận khí của mỗi người đều có xu hướng tăng và tốt đẹp hơn.
Chính vì thế, trong tiết Hàn Lộ cần đặc biệt chú trọng tới vấn đề dưỡng sinh cơ thể, nhất là dưỡng sinh bằng thực phẩm. Bởi chế độ dinh dưỡng quyết định tới 60-80% sức khỏe của mỗi người.
Không ăn quá cay, quá lạnh hoặc uống rượu mạnh
Thức ăn cay, lạnh hay rượu mạnh tuy có thể giúp "ấm người" tức thời nhưng lại kích thích dạ dày, hao tổn dương khí. Đông y cho rằng đây là lúc cần "thu dương, dưỡng âm", nên tránh làm tổn thương khí huyết vì dễ gây mất cân bằng cơ thể.
Trong tiết khí Hàn Lộ, không nên ăn nhiều thực phẩm tính lạnh như kem, nước đá,... Thay vào đó hãy dùng các thực phẩm tính ôn và tăng cường sức khỏe như trà, mật ong, các loại gia vị cay nóng để giữ cho cơ thể luôn hài hòa.
Tránh dùng đảng sâm, hoàng kỳ
Ẩm thực giai đoạn cuối Thu nên lấy thanh đạm làm chủ giúp thanh nhiệt giải độc, phòng ngừa táo tà xâm nhập. Tuy nhiên, mọi người chớ tùy tiện bồi bổ, không nên uống canh đảng sâm, hoàng kỳ… Vì cuối Thu lạnh dần, nếu nhiễm phong hàn, cảm cúm mà bồi bổ quá sớm sẽ càng nặng nề hơn.
Bổ sung thực phẩm giàu vitamin
Rau củ mùa này như cà rốt, bí đỏ, cải thảo, cam, quýt, ổi… không chỉ giúp da dẻ hồng hào, mà còn hỗ trợ tăng sức đề kháng, phòng cảm cúm. Trong Hàn Lộ, ẩm thực lấy "chua, ngọt, trơn" làm chủ, ít ăn món cay, ấm, giải nhiệt. Ngoài ra, nên uống đủ nước ấm, tránh uống nước lạnh hoặc đá, vì có thể gây co mạch, viêm họng, đặc biệt ở người có bệnh hô hấp mãn tính.
Lưu ý trong phong thủy nhà cửa
Giữ cho nhà cửa khô ráo, tránh ẩm thấp
Trong tiết Hàn Lộ, độ ẩm tăng, dễ bị nấm mốc, sinh tà khí. Gia chủ nên mở cửa sổ đón nắng khi trời quang và xua hàn khí, mang lại sinh khí ấm áp cho không gian sống bằng cách xông. Có thể dùng tinh dầu, lá mùi hoặc trầm hương… để xua hàn khí.
Cân bằng năng lượng cho không gian sống
Theo phong thủy ngũ hành, Hàn Lộ thuộc hành Thủy, dương khí giảm nên trang trí nhà với những gam màu ấm như đỏ, cam, vàng để cân bằng năng lượng, tạo cảm giác ấm áp và may mắn. Để kích hoạt sinh khí, mọi người có thể dùng bình hoa cúc vàng, hoa đồng tiền đỏ…
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH – Ngày Rằm tháng 8 âm lịch – Tết Trung Thu vào ngày thứ 2 tới (ngày 6/10). Cùng tham khảo nghi lễ cúng, văn khấn chuẩn và chọn khung giờ đẹp cúng ngày chính Rằm tháng 8 âm dưới đây.