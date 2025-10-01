Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10 GĐXH – Theo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 29/9 đến 5/10/2025, đây là những con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp.

1. Con giáp Tý

Tuần mới này, con giáp Tý vô cùng may mắn trong công việc, thường xuyên gặp được nhiều người tốt giúp đỡ mình khi khó khăn. Bên cạnh đó, con giáp này có vượng khí bao quanh, các công việc buôn bán, xây dựng, kinh doanh… đều rất tốt. Nhưng, về mặt học tập, Tý có thể bị phân tâm. Con giáp này nên giảm thời gian vui chơi giải trí và ưu tiên cho việc học tập để duy trì trạng thái học tập hiệu quả cao.

Tài lộc của con giáp Tý từ nay đến 5/10/2025 nhắc nhở nên hạn chế hợp tác làm ăn. Càng về cuối tuần con giáp này càng dễ gặp phải tiểu nhân trong công việc và cuộc sống hàng ngày nên cần tránh nhiệt tình thái quá.

Trong chuyện tình cảm, hai ngày thứ 7 và Chủ nhật là thời gian tuyệt đẹp nhất, hoàn hảo nhất cho Tý trong tình yêu nhờ ngũ hành Thủy Kim tương sinh. Hội độc thân hãy cứ tận hưởng cuộc sống độc lập và tin rằng hạnh phúc sẽ đến khi thời điểm chín muồi. Những người có đôi đón nhận sự quan tâm, yêu thương từ nửa kia.

2. Con giáp Sửu

Sửu nên cẩn thận với ảnh hưởng của Tương Xung cản trở trong những ngày tới đây. Đây là một tuần con giáp Sửu gặp phải những rắc rối trong công việc. Bạn bận rộn tối mặt suốt cả tuần, làm gì cũng làm hết sức, vắt kiệt năng lượng của bản thân. Đôi khi, Sửu sẽ thấy mình không có không gian riêng cho bản thân, áp lực dồn nén.

Con giáp Sửu có tuần đầu tháng 10 hơi vất vả

Cũng bởi vậy mà tài chính trong tuần của Sửu không mấy khả quan. Bạn nên cẩn thận khi giải quyết các vấn đề tiền bạc với người khác và kiểm soát ham muốn mua sắm để tránh áp lực tài chính do chi tiêu quá mức. Đầu tuần là ngày vượng nhất với Sửu, nếu có thực hiện các công việc quan trọng thì con giáp này nên chọn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Sửu cũng cần giao tiếp, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Vào nửa đầu tuần Nguyệt Lão xuất hiện, những người độc thân sẽ gặp may mắn nhờ bạn bè mai mối.

3. Con giáp Thìn

Theo tử vi tuần mới tới 5/10/2025 của 12 con giáp, Thìn nóng tính, thiếu kiên nhẫn nên trong công việc dễ có những chuyện thị phi xảy ra. Nhắc nhở con giáp này nên đi theo con đường làm ăn chân chính, đừng nghe bất cứ ai dụ dỗ đi vào con đường sai lầm. Làm gì, bạn cũng nên nghĩ cho bản thân đầu tiên, cố gắng hết sức thì trời sẽ không phụ lòng.

Về tài lộc của Thìn tuần này chưa được nhiều. Tiểu Hao nhắc nhở Thìn tuần mới cũng nên lưu ý đến đồ đạc của mình, nhất là khi đi xa vì dễ bị tổn thất tiền bạc. Con giáp Thìn cũng nên gạt bỏ tính cả nể, tránh cho người khác vay tiền phục vụ mục đích mua những món đồ có giá trị lớn, vì việc thu nợ sau này có thể gặp khó khăn.

Về mặt tình cảm, cuối tuần này bạn sẽ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Bạn có phần khép kín, từ chối giao lưu, tập trung năng lượng vào sở thích, không quan tâm đến ý kiến của người ngoài và sống một cuộc sống thoải mái vì bạn đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.

4. Con giáp Tỵ

Công việc tuần mới của con giáp Tỵ tuần này có thể gặp phải những bế tắc, đòi hỏi con giáp này trong tuần cần tích cực hơn. Tỵ cũng cần thận trọng với ảnh hưởng của Tương Hại cục. Bạn cần chú ý một số mối quan hệ, người bạn tiêu cực vì càng ở bên cạnh những người này bạn càng đi lùi, càng ngày càng xấu tính và kém cỏi như họ.

Về tài lộc, con giáp này làm ra được nhiều tiền nhưng cũng dễ phải tiêu nhiều vì phải lo đủ thứ trong gia đình, bạn bè, họ hàng, trả nợ gần hết. May mắn, cuối tuần tài lộc của con giáp này lại vượng phát.

5. Con giáp Ngọ

Tuần mới cho thấy con giáp Ngọ có quý nhân hỗ trợ, gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Đây không phải là lúc để thu mình lại, con giáp này nên năng động hơn. Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết có thể giúp Ngọ tránh được những sai sót nhỏ, nhưng đừng quá khắt khe với đồng nghiệp.

Tài lộc trong tuần của con giáp Ngọ ở mức khá. Trong chuyện tình cảm, nếu đang trong một mối quan hệ, đừng liên tục nói về việc "bận rộn với công việc". Khi đối phương muốn trò chuyện, hãy đặt điện thoại xuống và lắng nghe thật kỹ, nếu không các bạn sẽ dễ dàng rơi vào xung đột.

Những bạn trẻ còn độc thân càng cần phải để ý hơn vì điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ người phù hợp với mình.

6. Con giáp Mùi

Tuần này là thời điểm tuyệt vời để Mùi bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, cho dù đó là công việc, dự án hay mối quan hệ mới. Bất cứ điều gì bạn bắt đầu trong tuần này đều sẽ tràn đầy may mắn. Bạn sẽ tràn đầy đam mê và năng lượng cần thiết để thực hiện. Khuyên con giáp Mùi trong tuần hãy chăm chỉ, đừng ngại dấn thân vì càng chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm càng có lộc.

Tài lộc tăng trưởng tốt nhờ ngũ hành tương sinh, đặc biệt là 2 ngày cuối tuần, có thêm sự xuất hiện của Thiên Tài khiến con giáp này không thể không bất ngờ trước những món tiền lộc đồ dồn về phía mình liên tục, may mắn cũng đạt đỉnh.

Lưu ý là con giáp này cần kiểm soát cảm xúc, tránh lo lắng và căng thẳng quá mức, duy trì cái nhìn tích cực và đối mặt với những thách thức của cuộc sống với thái độ tích cực và lạc quan. Với những bạn đang yêu, tuần này là thời điểm tuyệt vời để cùng người ấy lên kế hoạch cho tương lai và cùng nhau thổi luồng sinh khí mới, mang hy vọng vào mối quan hệ của bạn.

7. Con giáp Thân

Thân cần duy trì sự tập trung và kiên nhẫn trong tuần này, đừng bị phân tâm vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, làm việc xao nhãng nên cố gắng vượt qua tuần này bằng cái nhìn tích cực, nghĩ thoáng. Trong công việc mỗi ngày, tuổi Thân cần thể hiện tinh thần làm việc nhóm, hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp để đạt được mục tiêu chung.

Về tài lộc của tuổi Thân tương đối ổn định trong tuần. Thân hãy giữ sự điềm tĩnh, tránh quyết định nóng vội với những tình huống bất ngờ.

Thiên Diêu chiếu mệnh đem tới cho bản mệnh những mối quan hệ tốt đẹp. Những bạn còn độc thân nên duy trì tư duy thông thái, lý trí trong tuần này và tránh bị cám dỗ bởi những mối tình vụng trộm. Thay vào đó, hãy tận hưởng cuộc sống độc lập và tin rằng hạnh phúc sẽ đến khi thời điểm chín muồi.

8. Con giáp Dậu

Thái Tuế ám vận, tuổi Dậu vất vả, phải đối mặt với những thách thức và thay đổi trong tuần này. Khuyên con giáp Dậu cần giữ bình tĩnh, dũng cảm đối mặt và tìm kiếm giải pháp thì mọi chuyện sẽ ổn. Trong tuần, con giáp Dậu không nên tiến hành những dự án quan trọng, chú ý việc đi lại, làm ăn với đối tác mới.

Nửa cuối tuần này, tình hình tài chính của Dậu tương đối ổn định do có Chính Tài xuất hiện. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, bản mệnh sẽ sớm tìm ra những cách mới để kiếm tiền và cải thiện tình hình kinh doanh.

Cuối tuần, con giáp Dậu cũng có thời gian thư giãn và thậm chí có thể thấy mình được bao quanh bởi những người bạn vui tính, sẵn sàng chia sẻ một cuối tuần đầy tiếng cười.

9. Con giáp Hợi

Hợi là người đa tài, thông minh, hiếu học và năng động, ham tìm tòi mọi thứ mới mẻ nên công việc cũng được hưởng may mắn. Khuyên con giáp này nên biết cách "mượn sức mạnh", thay vì chỉ làm tự lực cánh sinh sẽ hiệu quả hơn trong công việc.

Con giáp Hợi có nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập trong tuần

Về tài chính, Hợi có cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh sẽ thu về một khoản lợi nhuận lớn. Con giáp Hợi cũng là người thoáng tính, hay giúp người nên lộc lá đến cũng là chuyện thường tình. Trong tuần sẽ có cơ hội để bạn kiếm được thêm thu nhập, hãy nắm bắt thời cơ.

Về chuyện tình cảm, Hợi tìm được niềm vui riêng trong cuộc sống của mình. Hợi hóa giải được những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp và người thân, thậm chí còn giúp sức, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.