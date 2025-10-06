Từ ngày 8/10 bước vào tiết khí Hàn Lộ 2025, bài trí phong thủy ngôi nhà làm ngay mẹo này để thu hút vận may
GĐXH - Hàn Lộ là thời điểm âm thịnh, dương suy, nhưng cũng là khoảnh khắc chuẩn bị cho vận khí mới. Theo chuyên gia phong thủy, nếu biết cách điều hòa, bài trí phong thủy ngôi nhà sẽ tích tụ năng lượng tốt, khơi nguồn may mắn cho những tháng cuối năm.
Tiết khí Hàn Lộ 2025 khi nào?
Dân gian có câu "Hàn lộ hàn lộ, khắp nơi lạnh lộ", theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, Hàn Lộ là tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí hàng năm, bắt đầu từ ngày 8 hoặc 9/10 đến ngày 23 hoặc 24/10. Bắt đầu từ đây nhiệt độ xuống thấp, chuyển sang mùa đông, không khí trở nên lạnh lẽo.
Năm 2025 tiết Hàn Lộ bắt đầu từ 07h41 ngày 08/10/2025 đến 10h51 ngày 23/10.
Bài trí phong thủy trong tiết khí Hàn Lộ 2025
Thời tiết khí Hàn Lộ thay đổi thất thường, nắng mưa xen kẽ, nhất là cỏ héo, lá rụng. Cảnh vật tiêu điều dễ gây ra thay đổi tâm trạng, dẫn tới trạng thái u sầu, buồn bã. Đây là giai đoạn âm khí vượng, dương khí yếu, cần chú trọng điều hòa phong thủy ngôi nhà để cân bằng năng lượng, giữ tinh thần thư thái và thu hút vận may.
Theo đó, mọi người nên chú ý tới các điều dưới đây để hút vận may trong tiết khí Hàn Lộ và Sương Giáng:
Tăng cường ánh sáng trong nhà, đảm bảo khí được lưu thông tốt trong tiết khí Hàn Lộ 2025
Hàn Lộ mang theo hơi lạnh và sự ảm đạm đặc trưng của mùa thu tàn. Thời tiết nắng mưa thất thường khiến con người dễ rơi vào trạng thái u sầu, cô đơn. Vì vậy, chuyên gia Nguyễn Song Hà khuyên rằng, ánh sáng trong nhà phải luôn ấm áp và thông thoáng.
Với những căn phòng có ánh sáng yếu cần tăng cường đèn chiếu sáng dịu nhẹ, ấm áp, tránh ánh sáng chói gắt. Đặc biệt, phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ nên duy trì độ sáng vừa phải, tránh quá mức chói để kích hoạt năng lượng tích cực.
Cùng với đó, mọi người cần đảm bảo không khí trong nhà lưu thông tốt. Hãy mở cửa sổ đón gió tự nhiên, nhưng không để gió lùa mạnh qua các cửa sổ để vừa đảm bảo lưu thông khí mà giữ được sức khỏe trong những ngày thời tiết chuyển lạnh.
Loại bỏ những món đồ cũ, giải phóng năng lượng tiêu cực
Theo phong thủy, những vật dụng cũ kỹ, phủ bụi tượng trưng cho năng lượng trì trệ, gắn liền với những cảm xúc tiêu cực và ký ức quá khứ. Việc trong nhà giữ quá nhiều đồ cũ không dùng tới khiến khí xấu tích tụ, ảnh hưởng đến tinh thần và vận khí của gia chủ.
Trong thời điểm âm thịnh dương suy như tiết khí Hàn Lộ, mọi người nên dọn dẹp, thanh lọc không gian sống. Việc bỏ bớt đồ cũ, lau chùi sạch sẽ không chỉ giúp "làm mới" ngôi nhà mà còn giúp giải tỏa tâm trạng, mở cửa đón năng lượng mới.
Tăng cường màu sắc mới cho căn nhà
Mùa Hàn Lộ, cảnh vật bên ngoài dần héo úa, sắc lá rụng khiến không gian dễ mang cảm giác tiêu điều, con người cũng dễ chán nản, buồn bã và có cảm xúc tiêu cực. Để cân bằng lại, chuyên gia phong thủy khuyên nên tăng cường yếu tố Mộc và Hỏa ở trong căn nhà để mang tới sự ấm áp.
Trang trí thêm vật dụng màu đỏ, cam, vàng để mang lại năng lượng tích cực. Hoặc bạn có thể đặt chậu cây xanh có lá to như phát lộc, trầu bà, kim tiền để thu hút sinh khí; Sử dụng đèn ánh vàng hoặc nến thơm giúp không gian ấm áp và dễ chịu hơn.
Không nên ở nhà một mình nhiều trong tiết Hàn Lộ 2025
Hàn Lộ dễ khiến tâm trạng con người rơi vào trạng thái cô độc, trống trải, đặc biệt với người sống một mình.
Chuyên gia Nguyễn Song Hà khuyến cáo, trong thời gian này, nên tăng cường kết nối xã hội, trò chuyện cùng người thân, bạn bè để duy trì năng lượng tích cực.
Ở trong không gian rộng một mình dễ dẫn tới cảm giác buồn bã, thậm chí trầm cảm – điều phong thủy gọi là "tâm khí tụ âm", không tốt cho vận may và sức khỏe.
Lưu ý khi bài trí phong thủy trong tiết khí Hàn Lộ 2025
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong năm 2025, tiết Hàn Lộ diễn ra vào hai tuần cuối tháng Ất Dậu, có sự biến động mạnh về sao chiếu các phương vị. Để tránh hung – đón cát nên lưu ý trong bài trí như sau:
+ Phía Tây: có sao Tứ Lục và Ngũ Hoàng đại sát nên giữ yên tĩnh, đặt chậu cây phát lộc (cây sống đời) có 11 cành để hóa giải.
+ Tây Bắc: có Tam Bích kết hợp Tứ Lục nên đặt chậu cây phát lộc trồng trong đất để hóa giải.
+ Trung cung (giữa nhà): có Nhị Hắc – bệnh tinh tọa kết hợp Tam Bích nên tránh xáo trộn, đặt chậu cây phát lộc để giảm hung khí.
+ Đông Bắc: có Ngũ Hoàng và Lục Bạch, đặt bình thủy tinh chứa 11 cành phát lộc trong nước, tuyệt đối tránh sửa chữa.
+ Đông Nam: có Nhất Bạch gặp Nhị Hắc nên đặt bình phát lộc trong nước để cân bằng năng lượng.
+ Phía Đông: có Cửu Tử và Nhất Bạch là khu vực cát lợi – nên hoạt hóa năng lượng bằng đồng hồ hoặc vật trang trí chuyển động.
+ Tây Nam: có Bát Bạch kết hợp Cửu Tử nên đặt quả cầu đá đỏ hoặc thạch anh hồng để kích hoạt tài vận.
+ Phía Nam: có Lục Bạch gặp Thất Xích nên đặt bình nước muối (1kg muối + 4 lít nước + 6 đồng tiền càn khôn) để hóa giải.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
