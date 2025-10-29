Các cung hoàng đạo đáng cưới nhất: Yêu sâu sắc, sống trách nhiệm, càng ở bên càng hạnh phúc
GĐXH - Nếu bạn may mắn gặp và yêu được những cung hoàng đạo có phẩm chất tốt này, hãy "trói" họ bằng được nhé! Bởi họ chính là kiểu người đáng để bạn gắn bó trọn đời.
Kim Ngưu: Cung hoàng đạo đáng để cưới nhất
Nhắc đến những cung hoàng đạo có phẩm chất đáng quý, Kim Ngưu chắc chắn phải đứng đầu danh sách.
Dù là nam hay nữ, người thuộc cung Kim Ngưu đều chững chạc, sống có nội hàm và suy nghĩ sâu sắc. Trong tình yêu, họ luôn mang đến cảm giác an toàn, ấm áp và thực tế.
Nhiều người cho rằng Kim Ngưu khô khan, không biết lãng mạn, nhưng chính sự ổn định và đáng tin cậy ấy mới là "bến đỗ" bình yên mà ai cũng tìm kiếm.
Khi yêu, Kim Ngưu nghiêm túc, hết lòng và chỉ hướng về một người duy nhất. Vì thế, nếu bạn gặp được một Kim Ngưu thì đừng để tuột mất họ, bởi họ chính là người "đáng cưới" nhất trong 12 cung hoàng đạo.
Cự Giải: Cung hoàng đạo của sự dịu dàng và tận tâm
Cự Giải là người hướng nội, sống tình cảm và cực kỳ có trách nhiệm với gia đình.
Trong tình yêu, họ không ồn ào hay phô trương, nhưng từng hành động nhỏ đều toát lên sự ấm áp, chu đáo và tinh tế.
Những người thuộc cung Cự Giải mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Họ biết quan tâm, biết lắng nghe và có khả năng "xoa dịu" tâm hồn người mình yêu.
Chính vì thế, Cự Giải luôn là hình mẫu lý tưởng cho một người bạn đời đáng tin cậy, nhẹ nhàng, ân cần và hết lòng vun vén hạnh phúc.
Xử Nữ: Cung hoàng đạo hoàn hảo trong tình yêu và hôn nhân
Xử Nữ nổi tiếng cầu toàn và kén chọn, nhưng đó là vì họ luôn nghiêm túc trong tình cảm. Họ không bao giờ yêu cho vui hay kết hôn vì áp lực tuổi tác.
Một khi cung hoàng đạo này đã chọn ai, nghĩa là họ đã nhìn thấy ở người đó một tương lai lâu dài và xứng đáng.
Dù đôi khi hơi khó tính, hay soi xét, nhưng Xử Nữ rất chân thành và có trách nhiệm. Họ biết lo toan, biết xây dựng kế hoạch cho tương lai, và luôn đặt hạnh phúc chung lên hàng đầu.
Yêu và cưới một Xử Nữ, bạn sẽ có một người bạn đời vững vàng, tỉ mỉ và không bao giờ để bạn phải lo lắng.
Bảo Bình: Cung hoàng đạo yêu hết mình, sống tích cực
Bảo Bình là người sống lạc quan, phóng khoáng và có sức hút tự nhiên. Cung hoàng đạo này xem tình yêu là hành trình khám phá tuyệt vời, nơi hai người cùng nhau trưởng thành và sẻ chia.
Dù bề ngoài có vẻ độc lập, tự do, nhưng khi yêu, Bảo Bình lại vô cùng chân thành và chung thủy.
Điều khiến họ trở nên đặc biệt là tinh thần trách nhiệm và mong muốn cùng người mình yêu xây dựng một mái ấm bình yên.
Nếu bạn đang tìm một người vừa cá tính, vừa ấm áp, thì Bảo Bình chính là cung hoàng đạo lý tưởng để kết hôn.
Song Ngư: Cung hoàng đạo sống vì tình yêu
Với Song Ngư, tình yêu là lẽ sống. Họ luôn mơ về một mối quan hệ ngọt ngào, vững bền, nơi hai người cùng nắm tay đi qua mọi thăng trầm.
Cung hoàng đạo này khá nhạy cảm, đôi lúc hơi "khó chiều", nhưng tất cả chỉ vì họ sợ mất đi người mình yêu và luôn muốn bảo vệ tình cảm ấy thật trọn vẹn.
Song Ngư mang đến sự dịu dàng, bao dung và cảm giác an toàn tuyệt đối.
Ở bên cạnh họ, bạn sẽ luôn được thấu hiểu, được yêu thương mà không cần nói quá nhiều.
Nếu gặp được một Song Ngư, hãy trân trọng và cưới họ ngay, bởi họ là người sẽ đồng hành cùng bạn đến cuối con đường.
5 cung hoàng đạo đáng để gửi gắm cả đời
Trong 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình và Song Ngư chính là những "ứng viên vàng" cho hôn nhân bền vững.
Họ không chỉ yêu bằng cảm xúc mà còn biết giữ gìn, vun vén bằng hành động và trách nhiệm.
Nếu bạn gặp được một trong những cung này, đừng do dự, vì "yêu được họ là may mắn, cưới được họ là phúc phận cả đời".
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Cụ bà cho hàng xóm thừa kế 3,7 tỷ, con trai không tranh chấp mà còn cúi đầu mong người ta nhận lấyGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là thái độ của người con trai, không giận dữ, không tranh chấp, mà chỉ cúi đầu mong người hàng xóm nhận món quà thừa kế này.
Sau tuổi 50, làm được điều này bạn sẽ luôn giữ được sự an nhiên, giàu có và phúc khí đầy mìnhGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 50, nhất định phải học cách giữ được khí chất, kiểm soát lời nói, tu dưỡng tâm hồn, thận trọng khi một mình... để giữ được phúc khí.
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc độngChuyện vợ chồng - 6 giờ trước
Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúcChuyện vợ chồng - 6 giờ trước
GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Sau ly hôn vẫn phải chu cấp tiền nuôi mèo cho vợ cũ suốt 10 nămGia đình - 16 giờ trước
10 năm sau khi ly hôn, anh Buğra B. phải đều đặn mỗi quý một lần chuyển cho vợ cũ tiền cấp dưỡng nuôi 2 chú mèo vốn là thú cưng chung của họ.
Không chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hếtGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, bà Mai, 57 tuổi, đã tìm được công thức sống hạnh phúc và an nhàn mà nhiều người mơ ước.
Nói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điềuGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, người thông minh không chỉ thể hiện ở chỗ họ giỏi giang, mà còn ở khả năng "giữ miệng". Bởi đôi khi, sự im lặng mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.
Nửa đời người nhận ra: Quy tắc vàng lấy 'ÍT' làm quý để đạt được 'NHIỀU'Gia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Đi qua nửa đời người, bạn sẽ dần nhận ra rằng trí tuệ lớn nhất của một người thực ra chỉ gói gọn trong một chữ: ÍT
4 cung hoàng đạo nữ đào hoa: Không cần quá xinh 'vệ tinh' vẫn xếp hàng dài chờ đợiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không cần quá xinh đẹp hay nổi bật, những cung hoàng đạo nữ đào hoa dưới đây vẫn luôn khiến người khác giới phải xao xuyến.
Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yênGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Những tưởng có mức lương hưu cao sẽ được an nhàn tuổi già, nhưng khi quyết định rời phố về quê sinh sống, vợ chồng ông Tú lại nhận ra tiền không mua được bình yên.
Tưởng về quê hưởng nhàn với lương hưu hơn 50 triệu, vợ chồng U70 phải giả nghèo để được bình yênGia đình
GĐXH - Những tưởng có mức lương hưu cao sẽ được an nhàn tuổi già, nhưng khi quyết định rời phố về quê sinh sống, vợ chồng ông Tú lại nhận ra tiền không mua được bình yên.