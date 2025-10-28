Không chu cấp cho con, không ăn hàng, không mua sắm dù lương hưu 57 triệu: Tôi nghỉ hưu vui hơn bao giờ hết

Tôi năm nay 57 tuổi, đã nghỉ hưu được 2 năm. Mỗi tháng tôi nhận hơn 17.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 57 triệu đồng) tiền hưu.

Thành thật mà nói, số tiền ấy tôi tiêu không hết. Cuộc sống hiện tại của tôi nhẹ nhàng, thoải mái và đủ đầy hơn cả những năm tháng đi làm.

Tôi không còn áp lực, không còn lo nghĩ, và quan trọng hơn hết tôi được sống cho chính mình.

Nghỉ hưu giúp tôi học cách tận hưởng cuộc sống

Tôi có ba người con, hai trai, một gái, tất cả đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Các con đều muốn đón tôi về sống cùng, nhưng tôi chọn sống riêng.

Tôi muốn tự do, muốn được làm những điều mình thích, không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

Phải thừa nhận, mức độ hạnh phúc của tuổi nghỉ hưu phụ thuộc khá nhiều vào việc ta đã chuẩn bị như thế nào từ khi còn trẻ.

Tôi may mắn vì có lương hưu cao, nhưng điều quan trọng hơn là tôi biết quản lý, tận hưởng và sống tích cực mỗi ngày.

Tôi từng rất tiết kiệm, nhưng khi bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi nhận ra sức khỏe và niềm vui mới là thứ đáng quý nhất. Ảnh minh họa

Dưới đây là 6 điều tôi đã làm để có một cuộc sống hưu trí vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc.

1. Muốn gì, mua nấy: Không keo kiệt với bản thân

Tôi từng rất tiết kiệm, nhưng khi bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi nhận ra sức khỏe và niềm vui mới là thứ đáng quý nhất.

Tôi không tiêu xài hoang phí, nhưng nếu thích món gì, tôi sẵn sàng mua mà không đắn đo.

Có hôm tôi đi chợ và tiêu hơn 150 NDT (hơn 500.000 đồng) chỉ để mua vài món mình thích. Tôi tự hỏi: "Còn ăn được bao nhiêu năm nữa đâu mà tiếc?" Ở tuổi này, tôi sống cho hiện tại, ăn ngon, ngủ ngon và vui vẻ – thế là đủ.

2. Không đi ăn hàng: Tự nấu ăn để tận hưởng từng ngày

Dù thích ăn uống, tôi hiếm khi ra nhà hàng. Tôi thích tự nấu những món mình yêu thích, vừa tiết kiệm vừa thú vị.

Khi không nấu nướng, tôi trồng hoa, vẽ tranh, đọc sách, những việc nhỏ bé giúp tôi thấy lòng mình bình yên.

Từ khi nghỉ hưu, tôi có nhiều thời gian hơn để sống chậm lại. Tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân chính là cách tôi yêu thương mình.

3. Ít mua quần áo: Chọn sự giản dị, thoải mái

Tôi không phải người thích thời trang hay hàng hiệu. Cả năm, tiền tôi mua quần áo chưa đến 1.000 NDT (khoảng 3 triệu đồng). Tôi chỉ chọn đồ thoải mái, dễ mặc, không cần cầu kỳ.

Năm nay tôi chỉ mua thêm một bộ đồ thể thao để tập thể dục buổi sáng. Tôi luôn nghĩ, ở tuổi nghỉ hưu, khỏe mạnh mới là món đồ "xa xỉ" nhất.

4. Không chu cấp tiền cho con: Để con tự lập, mình tự do

Khi các con tôi lập gia đình, tôi đã lo chu toàn: mỗi con trai được hỗ trợ 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) mua nhà, còn con gái tôi tặng một chiếc xe trị giá 200.000 NDT (khoảng 670 triệu đồng).

Tôi xem đó là phần trách nhiệm cuối cùng của cha mẹ. Sau đó, tôi không trợ cấp thêm gì nữa. Lương hưu là thành quả cả đời làm việc của tôi, và tôi xứng đáng được hưởng trọn.

Tôi tin rằng người trẻ cần va vấp để trưởng thành. Nếu cha mẹ cứ giúp mãi, con sẽ không học được cách tự đứng vững.

Phần tôi, tôi vẫn tiết kiệm, đầu tư nhẹ nhàng, tiền lãi hàng tháng đủ chi tiêu. Nhờ vậy, cuộc sống nghỉ hưu của tôi luôn dư dả, chủ động và tự do.

5. Dành thời gian cho bố: Báo hiếu khi còn có thể

Bố tôi năm nay đã 83 tuổi. Ông vẫn khỏe mạnh, tự chăm sóc bản thân và chẳng cần tiền của con cái.

Tôi thường về thăm bố, cùng ông đi khám định kỳ, nấu cho ông những món ngon mà ông thích.

Tôi từng định thuê người chăm bố, nhưng ông không thích có người lạ trong nhà. Giờ, tôi quý từng phút giây được ở bên ông.

Nghỉ hưu giúp tôi có thời gian báo hiếu, điều mà trước đây vì bận rộn tôi chưa làm trọn.

6. Viết lách: Kiếm thêm thu nhập và sống đúng với đam mê

Từ nhỏ tôi đã thích đọc và viết. Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu viết lại những câu chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống.

Mỗi tháng tôi kiếm thêm khoảng 1.000 NDT (hơn 3 triệu đồng), không nhiều, nhưng khiến tôi vui.

Tôi còn muốn học quay video để ghi lại cuộc sống thường ngày. Tôi tin rằng, học không bao giờ là muộn, kể cả khi đã nghỉ hưu.

Mỗi ngày tôi đều có việc để làm, có niềm vui để chờ đón và tôi thấy mình vẫn đang sống thật sự.

Ba bài học tôi rút ra sau khi nghỉ hưu

1. Làm việc chăm chỉ khi còn trẻ

Nhờ nỗ lực không ngừng, tôi có một khoản lương hưu đáng kể hôm nay. Nếu bạn muốn có tuổi già sung túc, hãy chăm chỉ, học hỏi và đầu tư cho tương lai ngay từ khi còn trẻ.

2. Giữ tâm thế tích cực, lạc quan

Tôi luôn nhắc mình: "Mỗi ngày vui là mỗi ngày được lời." Tôi không so sánh, không oán than, chỉ tập trung làm điều khiến bản thân hạnh phúc. Người sống vui thì lúc nào cũng trẻ, dù đã nghỉ hưu.

3. Chăm sóc bản thân thật tốt

Tôi chú ý ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và không để tâm đến chuyện nhỏ. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất ở tuổi nghỉ hưu.

Sống cho mình: Bí quyết hạnh phúc tuổi nghỉ hưu

Nghỉ hưu không có nghĩa là kết thúc, mà là bắt đầu một hành trình sống mới, an yên và tự tại hơn.

Tôi đã dành cả đời lo cho người khác, nên giờ đây tôi chọn sống cho mình: ăn những món ngon, làm điều mình thích, học những điều mình yêu.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thấy biết ơn vì được sống thêm một ngày ý nghĩa.

Với tôi, tuổi nghỉ hưu không phải là "hạ cánh an toàn", mà là lúc để bay tự do nhất trong đời.

Bạn có đang làm cho tuổi nghỉ hưu của mình trở nên vui vẻ hơn mỗi ngày?

Câu chuyện về cuộc sống nghỉ hưu của bà Mai gây chú ý trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc).