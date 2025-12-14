Đến tuổi nghỉ hưu tôi mới thấm: Con cái không phải chỗ dựa, tiền mới là phao cứu sinh

Câu chuyện nghỉ hưu của bà Lin Yuping, 58 tuổi được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) nhận được sự quan tâm của mọi người.

Tuổi trẻ nghèo khó dạy tôi phải tự đứng trên đôi chân mình

Tôi tên là Lin Yuping, năm nay 68 tuổi, sinh sống tại Trung Quốc. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, cái nghèo theo tôi từ những năm tháng ấu thơ đến tận khi trưởng thành.

Để được đi học đại học, tôi đã phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, vừa học vừa làm, vừa chống chọi với hoàn cảnh.

Chính quãng thời gian đó giúp tôi sớm hiểu rằng, chỉ có lao động và tri thức mới giúp con người thoát khỏi số phận bấp bênh.

Hôn nhân đổ vỡ và bài học không thể dựa dẫm

Tôi kết hôn với một người đàn ông có gia cảnh khá giả, dù học vấn không cao. Sau khi sinh con gái, tôi không được bố mẹ chồng coi trọng.

Đến khi con 6 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Khi người phụ nữ kia mang thai con trai, tôi trở thành người buộc phải rời khỏi cuộc hôn nhân ấy.

Sau ly hôn, tôi nhận được một khoản tiền chia tài sản và quyết định một mình nuôi con, không nhận thêm trợ cấp.

Từ đó, tôi càng thấm thía rằng, phụ nữ chỉ thực sự an toàn khi tự nắm được tài chính trong tay.

Bà Lin Yuping.

Làm việc bền bỉ để tích lũy cho tuổi già

Công việc giáo viên không giúp tôi giàu nhanh, nhưng mang lại sự ổn định. Tôi chắt chiu từng đồng, mua được thêm nhà, rồi nắm bắt cơ hội đầu tư bất động sản đúng thời điểm.

Nhờ thị trường tăng trưởng mạnh, tôi có trong tay một khoản tài sản đủ để bước vào giai đoạn nghỉ hưu mà không quá lo lắng về tiền bạc.

Toàn bộ quá trình ấy đều đến từ lao động hợp pháp và sự tính toán cẩn trọng.

Tôi dành phần lớn tiền bạc để đầu tư cho việc học của con gái. Con ngoan ngoãn, học giỏi, thi đỗ đại học danh tiếng.

Khi con đi làm và kết hôn, tôi không đồng tình nhưng vẫn chọn thỏa hiệp. Sau khi lập gia đình, con dần xa tôi hơn, đặc biệt là khi sinh con.

Điều đó khiến tôi nhận ra, dù có yêu thương con đến đâu, cha mẹ cũng không thể đi cùng con cả đời.

Không làm việc mới là điều khiến cuộc sống sau nghỉ hưu mệt mỏi

Khi nghỉ hưu, tôi từng thử sống những ngày nhàn rỗi, không làm gì ngoài ăn uống và xem điện thoại. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tôi cảm thấy cơ thể uể oải, tinh thần sa sút.

Tôi mở cửa hàng văn phòng phẩm, rồi kinh doanh quán ăn, dù không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Qua đó, tôi hiểu rằng, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại, mà là chuyển sang một nhịp sống khác phù hợp hơn.

Tôi bắt đầu quay video chia sẻ cuộc sống nghỉ hưu thường ngày, từ việc nhà, chăm sóc sức khỏe đến cách nhìn nhận gia đình và tiền bạc.

Kênh cá nhân dần có nhiều người theo dõi, mang lại cho tôi một nguồn thu nhập thụ động ổn định.

Bên cạnh lương hưu và tiền tiết kiệm, tôi không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai, điều đó khiến tôi thấy an tâm.

Nghỉ hưu an nhàn là khi không phải trông chờ vào con cái

Nhiều người nói rằng lớn tuổi rồi không nên quá coi trọng tiền bạc. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người có quyền lựa chọn cách sống cho mình.

Tôi yêu tiền, biết tiêu tiền và làm việc hợp pháp để tích lũy cho tuổi nghỉ hưu. Với tôi, đó không phải tham lam, mà là cách tự bảo vệ bản thân sau những năm tháng đã trải qua đủ đầy biến cố.

Năm ngoái, tôi dành 200.000 NDT để tài trợ cho một trường tiểu học vùng núi. Số tiền không lớn nhưng mang lại hy vọng cho những đứa trẻ có hoàn cảnh giống tôi ngày xưa.

Tôi tin rằng, khi tuổi già có đủ tiền và đủ tỉnh táo, con người ta không chỉ sống cho mình mà còn có thể đóng góp cho xã hội.

Đến tuổi nghỉ hưu, tôi không mong dựa dẫm vào con cái, cũng không sợ sống một mình. Tôi chỉ mong đủ sức khỏe, đủ tỉnh táo và đủ tiền để sống bình thản, chủ động và tử tế với chính mình.

