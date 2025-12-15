Người vợ đặt tấm biển 'tiểu tam' tại lễ tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hội

Trong một buổi lễ tốt nghiệp ở thành phố Kendari, tỉnh Đông Nam Sulawesi (Indonesia), một nữ sinh gây chú ý khi nhận được tấm biển "chúc mừng", tố cô là kẻ thứ ba chen ngang, giật chồng người khác. Đoạn video nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hình ảnh trong video cho thấy, tấm biển có kích thước khá lớn, được trưng ngay trước khách sạn hạng sang - nơi diễn ra lễ tốt nghiệp.

Tấm biển ghi dòng chữ “kẻ phá hoại gia đình người khác” cùng hình ảnh nữ sinh gây chú ý. Ảnh: Tribunnews

Trong đoạn video lan truyền, người vợ đã trực tiếp tìm đến đối chất với nữ sinh ngay trong lễ tốt nghiệp. Khi nữ sinh vừa nhận bằng và đi ra phía sau hội trường, người phụ nữ liền bám theo và quay phim.

Người này thậm chí kéo áo nữ sinh, trong khi cô gái cố bước đi và không phản ứng. Hai bên sau đó xảy ra lời qua tiếng lại ở khu vực phía sau ghế ngồi của hội trường, trước khi được các khách mời can ngăn.

Khi được phóng viên Tribunnews liên hệ, người vợ cáo buộc nữ sinh đã có quan hệ tình cảm với chồng mình suốt 4 năm. Thậm chí hai người được cho là đã có một đứa con chung.

“Họ qua lại khoảng 4 đến 5 năm rồi. Họ còn mua cả giấy kết hôn giả và sống chung với nhau”, người vợ nói thêm.

Theo người vợ, cô kết hôn với chồng - một công nhân khai thác mỏ - từ năm 2006. Dù hai người ly hôn vào năm 2024, họ đã quay lại và tái hôn hợp pháp vào đầu năm 2025.

Nữ sinh bị cáo buộc, cùng luật sư của mình, đã trình báo cảnh sát, cho biết cô bị sỉ nhục trước đám đông, danh dự bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự việc xảy ra đúng vào một trong những ngày quan trọng nhất đời cô, gây tác động lớn tới sức khỏe tinh thần.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra do vẫn còn nhiều tình tiết cần được xác minh. Vụ việc đã trở thành đề tài gây chú ý và được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.