Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân 'sỉ nhục' trước đám đông
GĐXH - Đi họp lớp, ai cũng muốn xuất hiện với hình ảnh thành đạt, chỉn chu, để bạn bè thấy mình "cũng không đến nỗi nào". Nhưng đôi khi, chính những cuộc họp lớp ấy lại khiến ta nhận ra giữ sĩ diện có thể khiến ta trả giá đắt.
Tự ti vì quá khứ thất bại, tôi quyết tâm "tỏa sáng" trong buổi họp lớp
Tôi là Lý Linh, năm nay 32 tuổi, chủ một tiệm chụp ảnh nhỏ ở Trung Quốc. Mấy năm gần đây, công việc của tôi tiến triển khá tốt, thậm chí đã tiết kiệm được hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng). Sau nhiều năm tự ti vì từng thất bại thảm hại, tôi quyết định sẽ "tái xuất" trong buổi họp lớp sau 10 năm vắng mặt.
Tôi còn cẩn thận thuê hẳn một chiếc xe sang, chiếc Mercedes mà tôi từng mơ ước. Tôi nghĩ: "Không sao cả, dù là xe thuê thì rồi mình cũng sẽ mua được. Mình chỉ muốn bạn bè thấy rằng tôi đã khác xưa".
Buổi họp lớp vui vẻ... cho đến khi bị bạn thân hạ bệ
Khi tới nơi, ai cũng vui vẻ ôn lại kỷ niệm xưa. Người được chú ý nhất là lớp trưởng, ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ vài chục nghìn tệ, tự tin khoe đang làm trong ngành "chăm sóc sức khỏe" và quản lý cả trăm nhân viên.
Anh ta còn hào phóng tuyên bố sẽ bao toàn bộ chi phí buổi họp.
Đến lượt tôi, mọi người ngạc nhiên khi biết tôi giờ đã có studio riêng và cuộc sống khá giả. Ai cũng chúc mừng, so sánh tôi và lớp trưởng như "hai người thành đạt nhất lớp".
Nhưng đúng lúc ấy, người bạn thân nhất của tôi, Đại Bảo, bất ngờ lên tiếng: "Cậu ấy mà giàu gì! Giả vờ thôi! Xe kia là xe thuê đấy!"
Câu nói ấy như dao đâm thẳng vào tim. Cả bàn tiệc im phăng phắc. Có người cúi đầu ăn, có người nhìn tôi ái ngại, vài người khẽ cười mỉa. Tôi cứng họng, đỏ mặt vì xấu hổ. Tối hôm đó, tôi lặng lẽ rời đi, xóa toàn bộ liên lạc với Đại Bảo.
Sự thật phũ phàng: Bạn thân "bẽ mặt" tôi để cứu tôi một bàn thua lớn
Vài tháng sau, tôi nghe tin lớp trưởng biến mất cùng số tiền hàng triệu NDT mà nhiều bạn học đã đầu tư cho anh ta.
Ban đầu, anh ta rủ mọi người "hợp tác kinh doanh", trả lãi rất cao, nên ai cũng tin tưởng góp tiền. Đến khi phát hiện bị lừa, cả nhóm họp lớp náo loạn.
Nghe chuyện, tôi lạnh sống lưng. Nếu hôm ấy tôi không bị Đại Bảo "bóc trần", có lẽ tôi cũng sẽ dốc hết tiền ra đầu tư để chứng minh mình giàu có. Khi ấy, tôi sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.
Tôi gọi điện cho Đại Bảo trong tâm trạng đầy day dứt. Anh ấy cười hiền, nói: "Tớ biết cậu coi trọng sĩ diện, mà tớ lại thấy gã lớp trưởng đó không ổn. Đành phải khiến cậu mất mặt trước mặt mọi người, còn hơn là để cậu mất tiền oan."
Nghe vậy, tôi lặng người. Hóa ra, sự sỉ nhục hôm ấy là cách bạn thân cứu tôi. Một "cái tát" đau giữa đám đông, đổi lại sự tỉnh táo và an toàn cho cả gia sản tôi dành dụm suốt mấy năm.
Bài học nhớ đời: Sĩ diện có thể khiến ta thành kẻ ngốc
Tôi đã hiểu ra rằng sĩ diện chỉ là lớp vỏ bên ngoài, còn hạnh phúc thực sự nằm trong lòng mỗi người. Bẽ mặt một lần thì chẳng chết ai, nhưng vì sĩ diện mà đánh mất tiền bạc, danh dự hay tình bạn thật lòng mới là điều ngu ngốc nhất.
Giờ đây, tôi và Đại Bảo đã nối lại liên lạc. Tôi không còn ngại khi kể cho người khác nghe về quá khứ của mình vì người trưởng thành không cần chứng minh điều gì, họ chỉ cần sống thật và biết ơn.
Trong tình bạn, có những lời làm tổn thương lại là sự cứu rỗi. Trong những buổi họp lớp, điều đáng quý nhất không phải là ai giàu hơn ai, mà là ai vẫn giữ được lòng chân thành như thuở ban đầu.
Hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chuyên mục Tâm sự, qua email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
