Các hố trên Mặt Trăng đang chứa đầy kho báu?
Một nghiên cứu mới cho thấy trên Mặt Trăng có thể có tới 6.500 hố va chạm chứa đầy kim loại quý nhóm bạch kim.
Viết trên tạp chí khoa học Planetary and Space Science, một nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi nhà thiên văn học độc lập Jayanth Chennamangalam lập luận rằng Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất - có thể ẩn chứa cả một kho báu khổng lồ sau hàng tỉ năm thu tập vật liệu từ các tiểu hành tinh va chạm.
Các thiên thể hình thành trong vũ trụ đều có trữ lượng kim loại quý nhất định khi hình thành. Với một hành tinh to lớn như Trái Đất, hầu hết kim loại đã bị chìm sâu vào bên trong, nơi chúng ta không thể tiếp cận được.
Ngược lại, đối các tiểu hành tinh, do nhỏ hơn nên trong quá trình du hành trong hệ Mặt Trời nên chúng có thể va chạm vào các thiên thể khác và vỡ vụn, giải phóng nhiều kim loại quý bên trong.
Mặt Trăng của chúng ta, nơi không có bầu khí quyển dày để bảo vệ như địa cầu, có bề mặt chi chít các hố va chạm loại này.
Nhóm nghiên cứu ước tính trên Mặt Trăng có tới 6.500 hố va chạm chứa đầy kim loại quý nhóm bạch kim, như bạch kim, palladium và rhodium.
Nghiên cứu cũng chỉ ra một kho báu quan trọng khác, đó là khoảng 3.400 hố va chạm có thể chứa nước dưới dạng khoáng chất ngậm nước.
Chúng sẽ tạo nên nguồn tài nguyên tại chỗ cho bất kỳ căn cứ Mặt Trăng nào nhân loại muốn xây dựng trong tương lai, bao gồm cơ sở khai thác kim loại quý.
Cũng có các kho báu vũ trụ khác từng được xác định, có thể còn giàu kim loại quý hơn Mặt Trăng. Một ví dụ nổi tiếng là tiểu hành tinh Psyche, được cho là lõi của một tiền hành tinh thất bại, với thành phần cực kỳ giàu vàng và bạch kim.
Nhưng tiếp cận Mặt Trăng chắc chắn là phương án dễ dàng và khả thi hơn trong tương lai gần so với việc du hành đến một nơi xa xôi như Psyche hay các tiểu hành tinh khác.
Có thể hình dung về sự sống lâu nay của con người không hoàn toàn chính xác.
GĐXH - Nữ thực tập sinh người Việt 32 tuổi, nghi liên quan đến vụ giết đồng hương trong khu chung cư tại Hiroshima đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.
Sau khi phân tích hình ảnh từ vệ tinh, các nhà khoa học quyết định phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Phát hiện mới có thấy loài thực vật này có thể "lên kế hoạch phức tạp" để thu hút các loài thụ phấn.
GĐXH - Sau gần 20 năm, ngôi nhà 3 tầng giờ không thể bán, không thể di dời, cũng chẳng còn ai muốn ở.
GĐXH - Nhờ "lá chắn vô hình", Trái Đất vẫn bình yên dù hàng triệu thiên thể lao vào bầu khí quyển mỗi ngày
Đây là con số kỷ lục!
Viên kim cương 2.492 carat tìm thấy ở Botswana có thể vào bảo tàng hoặc bộ sưu tập, nhưng trước hết phải được định giá chính xác.
Người dân Texas, Mỹ vừa được phen hoảng hồn khi chứng kiến hàng loạt sinh vật biển khổng lồ dạt vào bờ, trong đó có loài sứa quý hiếm với xúc tu dài hơn 21 mét.
Những chiếc xe không cabin, tổng trọng lượng có thể lên tới 37.000kg được vận hành theo cách không ngờ.
