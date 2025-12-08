MH370 chưa từng bị rơi và loạt giả thuyết gây chấn động về chiếc máy bay mất tích bí ẩn
GĐXH - Đã có 3 chiến dịch tìm kiếm MH370 được triển khai, với nỗ lực tìm kiếm mới nhất dự kiến nối lại cuối tháng 12/2025.
MH370 và loạt giả thuyết gây chấn động về chiếc máy bay mất tích bí ẩn
Vào ngày 30/12 sắp tới, một cuộc tìm kiếm máy bay MH370 bí ẩn dưới đáy biển lần thứ 4 ở Ấn Độ Dương ngoài khơi Tây Úc sẽ bắt đầu. Cuộc tìm kiếm này được thực hiện bởi công ty thăm dò hàng hải Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ.
Mặc dù các nỗ lực tìm kiếm quốc tế đã tập trung vào khu vực Nam Ấn Độ Dương trong hơn một thập kỷ, dựa trên giả định chiếc máy bay đã hết nhiên liệu và lao xuống biển, một số chuyên gia và lý thuyết âm mưu vẫn kiên quyết khẳng định chuyến bay MH370 chưa từng bị rơi theo cách thông thường.
Giả thuyết này cho rằng máy bay đã được hạ cánh có kiểm soát hoặc chuyển hướng đến một địa điểm bí mật, dẫn đến việc không tìm thấy mảnh vỡ lớn hay hộp đen nào. Đây là một trong những kịch bản gây chấn động và khó tin nhất, nhưng vẫn được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Giả thuyết về việc máy bay bị hạ cánh có kiểm soát
Một số chuyên gia, như Vincent Lyne từ Đại học Tasmania, đã lập luận rằng MH370 có thể đã trải qua một cú "hạ cánh có kiểm soát" (controlled ditching) trên mặt biển, thay vì một vụ tai nạn tốc độ cao. Mặc dù ông Lyne vẫn tin rằng máy bay đã chìm, nhưng cách tiếp xúc với nước là có chủ đích, nhằm khiến máy bay vỡ ít mảnh nhất có thể.
Tuy nhiên, từ giả thuyết này, một số đồn đoán đã được đẩy đi xa hơn, cho rằng máy bay đã được phi công hoặc một kẻ chiếm quyền điều khiển hạ cánh thành công trên một đường băng bí mật.
Bị chuyển hướng và giấu ở đảo bí mật
Một trong những giả thuyết nổi cộm nhất trong nhóm "chưa từng bị rơi" là máy bay đã được chuyển hướng và hạ cánh tại Diego Garcia.
Diego Garcia là một căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên một hòn đảo hẻo lánh ở Ấn Độ Dương. Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng phi công đã bị ép buộc hoặc tự nguyện hạ cánh máy bay xuống căn cứ này vì một lý do bất chính, có thể liên quan đến các nhân vật hoặc vật dụng đặc biệt được chuyên chở trên chuyến bay, hoặc là một phần trong kế hoạch của CIA nhằm kiểm soát một số mục tiêu.
Giả thuyết này cố gắng giải thích tại sao tín hiệu điện thoại di động của một số hành khách vẫn đổ chuông nhiều giờ sau khi máy bay biến mất – ngụ ý họ đang ở gần cột phát sóng điện thoại, và máy bay không rơi xuống nước ngay lập tức. Mặc dù Mỹ đã bác bỏ hoàn toàn điều này, giả thuyết vẫn tồn tại trong cộng đồng mạng, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Bị UFO bắt cóc
Một trong những giả thuyết kỳ lạ nhất cho rằng MH370 bị vật thể bay không xác định (UFO) bắt cóc. Một video từng lan truyền cho thấy vật thể lạ bay theo một chiếc máy bay. Nhiều người nghiệp dư khẳng định máy bay trong video chính là MH370 và đã bị “người ngoài hành tinh” bắt đi.
Tuy nhiên, đoạn clip nhanh chóng bị bác bỏ vì theo Newsweek, vệ tinh ghi hình video thậm chí chưa được phóng lên khi MH370 mất tích.
Lao xuống không kiểm soát
Chỉ khoảng 33 mảnh vỡ, được xác nhận hoặc gần như chắc chắn thuộc MH370, từng được tìm thấy ở La Réunion, Mauritius, Madagascar, Tanzania và Nam Phi. Các chuyên gia cho rằng dòng hải lưu đã đưa những mảnh vỡ MH370 từ khu vực nghi rơi gần Tây Australia sang bờ phía tây Ấn Độ Dương.
Những mảnh vỡ MH370 có thể chứa chìa khóa giải mã bí ẩn. Phân tích một mảnh vỡ cho thấy máy bay rơi xuống biển trong trạng thái “lao xuống không kiểm soát”, còn gọi là “ghost dive”. Những thông tin này củng cố quan điểm rằng máy bay MH370 bay đến khi cạn nhiên liệu rồi lao xuống đại dương.
Không tặc
Một số giả thuyết xoay quanh khả năng máy bay MH370 bị chiếm quyền điều khiển, hoặc từ buồng lái, hoặc từ xa. Một thuyết âm mưu cho rằng MH370 bị không tặc ẩn nấp trong kiện hàng bí ẩn nặng gần 89kg được thêm vào danh sách hành lý sau khi máy bay cất cánh.
Chuyên gia hàng không nói gì về các giả thuyết?
Mặc dù các giả thuyết về việc máy bay được hạ cánh thành công nghe có vẻ hấp dẫn, các nhà điều tra chính thức và hầu hết các chuyên gia hàng không đều tin rằng MH370 đã rơi ở Nam Ấn Độ Dương. Bằng chứng vững chắc nhất chống lại giả thuyết "chưa từng bị rơi" khá vững chắc.
Trước tiên là đã có các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy và được xác nhận. Nhiều mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy dạt vào bờ biển các nước châu Phi và đảo Réunion, bao gồm một mảnh cánh tà được Malaysia xác nhận là của MH370. Sự xuất hiện của các mảnh vỡ này xác nhận rằng máy bay đã bị phá hủy và chìm xuống biển.
Phân tích dữ liệu liên lạc vệ tinh Inmarsat cuối cùng cũng cho thấy máy bay đã bay suốt nhiều giờ về phía nam, đến khu vực hẻo lánh của Ấn Độ Dương, cho đến khi hết nhiên liệu.
Tuy nhiên, việc không tìm thấy thân máy bay hay thi thể hành khách vẫn tiếp tục là cơ sở để các giả thuyết chấn động, bao gồm cả giả thuyết về việc máy bay chưa từng bị rơi, tiếp tục được thảo luận trong công chúng.
