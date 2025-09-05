Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người
GĐXH - Trong chiêm tinh học, mỗi cung hoàng đạo đều mang năng lượng và tính cách riêng, vì vậy việc lựa chọn đá quý phù hợp đóng vai trò quan trọng để gia tăng sự thịnh vượng.
Ngược lại, nếu sử dụng đá quý không tương thích, bạn có thể vô tình khiến bản thân trở nên mất cân bằng, dễ gặp rắc rối trong công việc và cuộc sống. Vậy 12 cung hoàng đạo cần tránh những loại đá quý nào?
Cung hoàng đạo Bạch Dương (21/3 – 19/4)
Đá nên dùng: Carnelian, Canxedon đỏ, Bloodstone, Red Jasper.
Đá nên tránh: Opal và Lapis Lazuli vì có năng lượng quá mạnh, dễ làm Bạch Dương bốc đồng, nóng nảy và khó kiểm soát cảm xúc.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
Đá nên dùng: đá thạch anh hồng Rose Quartz, đá mặt trăng Moonstone trắng, đá ngọc lục bảo Emerald Stone giúp mang lại sự an yên, tài lộc và tinh thần ổn định.
Đá nên tránh: Topaz vàng và Aquamarine xanh biển, có thể tạo năng lượng âm gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.
Cung hoàng đạo Song Tử (21/5 – 20/6)
Đá nên dùng: Agate, Citrine, Aquamarine, Morganite hồng – tượng trưng cho sự lạc quan và sáng tạo.
Đá nên tránh: Emerald và Quartz vì có thể khiến Song Tử giảm sự nhanh nhạy, dễ trì hoãn và thiếu quyết đoán.
Cung hoàng đạo Cự Giải (21/6 – 22/7)
Đá nên dùng: Amethyst, Aventurine xanh, Chrysotile bạc, Moonstone – giúp cân bằng cảm xúc, tăng sự lạc quan.
Đá nên tránh: Tiger's Eye, Tourmaline, Turquoise – có sức hút mạnh dễ khiến Cự Giải căng thẳng và bất an hơn.
Cung hoàng đạo Sư Tử (23/7 – 22/8)
Đá nên dùng: Ruby, Peridot, Citrine, Topaz vàng cam – giúp khơi nguồn sáng tạo và xua tan năng lượng tiêu cực.
Đá nên tránh: Turquoise và Lapis Lazuli vì có thể làm suy giảm năng lượng sống, khiến Sư Tử thiếu tự tin.
Cung hoàng đạo Xử Nữ (23/8 – 22/9)
Đá nên dùng: Sapphire, Carnelian, Peridot, Jade – mang lại sự ổn định và phát huy tư duy logic.
Đá nên tránh: Aquamarine và Emerald vì dễ gây xung khắc năng lượng, khiến Xử Nữ mất cân bằng.
Cung hoàng đạo Thiên Bình (23/9 – 22/10)
Đá nên dùng: Opal, Morganite hồng, Nephrite, Aventurine, Beryl – giúp Thiên Bình giữ sự hài hòa.
Đá nên tránh: Aquamarine và Ruby đỏ vì có thể làm Thiên Bình trở nên nóng nảy và dễ kích động.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp (23/10 – 21/11)
Đá nên dùng: Obsidian, Garnet, Ruby – bảo vệ năng lượng và tăng sự tự tin.
Đá nên tránh: Agate và Emerald xanh vì có thể khiến Bọ Cạp trở nên trì trệ, mất động lực.
Cung hoàng đạo Nhân Mã (22/11 – 21/12)
Đá nên dùng: Topaz, Amethyst, Turquoise, Beryl – hỗ trợ tinh thần lạc quan, giảm căng thẳng.
Đá nên tránh: Agate, ngọc trai và Tiger's Eye vì có thể làm suy giảm vận may và tinh thần.
Cung hoàng đạo Ma Kết (22/12 – 19/1)
Đá nên dùng: Garnet, Onyx, Morion, Citrine, Ruby – giúp củng cố ý chí, thu hút tài lộc.
Đá nên tránh: Ngọc trai và Aquamarine vì dễ gây mờ nhạt trực giác, ảnh hưởng đến sự sáng suốt.
Cung hoàng đạo Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Đá nên dùng: Amazonite, Amethyst, Sapphire, Obsidian – giữ sự cân bằng và năng lượng tự do.
Đá nên tránh: Amber và Topaz vàng vì có thể hạn chế tính sáng tạo, khiến Bảo Bình bị gò bó.
Cung hoàng đạo Song Ngư (19/2 – 20/3)
Đá nên dùng: Opal, ngọc trai trắng, Moonstone, Aquamarine – giúp tinh thần thư thái và giàu lòng trắc ẩn.
Đá nên tránh: Jade vì có năng lượng xung khắc, khiến Song Ngư mất đi vận may và dễ rơi vào trạng thái tinh thần tiêu cực.
Chọn đúng loại đá giúp các cung hoàng đạo hút tài lộc
Việc lựa chọn đá quý phù hợp với từng cung hoàng đạo không chỉ là yếu tố phong thủy mà còn mang ý nghĩa hỗ trợ tinh thần và cảm xúc.
Mỗi cung có nguồn năng lượng đặc trưng, nếu biết sử dụng đúng loại đá, bạn sẽ thu hút may mắn, cân bằng nội tại và sống hài hòa hơn.
Ngược lại, tránh xa những loại đá không tương thích sẽ giúp bạn hạn chế xui xẻo và giữ vững năng lượng tích cực trong cuộc sống.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
