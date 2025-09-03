Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chàng trai khiến cha mẹ bật khóc trước sự thật về 5 thẻ ngân hàng

Hành trình vượt khó để thoát nghèo

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Ngưu Trung Nam hiểu rõ chỉ có con đường học tập mới giúp mình và cha mẹ thoát khỏi cảnh túng thiếu.

Cha mẹ anh, dù không có điều kiện, vẫn chắt chiu từng đồng để lo cho con trai được học hành đến nơi đến chốn.

Không phụ kỳ vọng, Trung Nam luôn là học sinh xuất sắc. Thời trung học, anh liên tục giành giải trong các kỳ thi.

Đặc biệt, trong kỳ thi vào cấp 3, anh đạt điểm số cao nhất quận và được tuyển thẳng vào trường trọng điểm.

Khi bước vào kỳ thi đại học, anh xuất sắc trúng tuyển Đại học Giao thông Tây An – một trong những ngôi trường danh tiếng.

Chỉ mới năm 2, tài năng của anh đã được một giáo sư phát hiện và đặc cách cho vào nhóm nghiên cứu khoa học.

Nhờ vậy, anh được rút ngắn lộ trình học, bỏ qua bậc cử nhân và tiến thẳng lên thạc sĩ, rồi sau đó là tiến sĩ.

Chàng trai hiếu thảo Ngưu Trung Nam.

Tấm lòng lặng lẽ trong phòng thí nghiệm

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập, Ngưu Trung Nam còn được bạn bè yêu quý bởi sự nhiệt tình và tấm lòng nhân ái.

Trong phòng thí nghiệm, mọi người bất ngờ khi thấy xuất hiện một chiếc máy lọc nước mới.

Tất cả đều nghĩ rằng nhà trường cấp cho, nhưng sau đó mới biết chính Trung Nam đã tự bỏ tiền mua để mọi người tiện dùng.

Khi bình nước hết, anh lặng lẽ thay mà chẳng bao giờ nhắc đến công lao của mình.

Đó chỉ là một trong vô số việc tử tế nhỏ bé mà anh để lại trong lòng bạn bè.

Sống tiết kiệm để gửi tiền về phụ giúp cha mẹ

Dù học tập trong môi trường áp lực, Trung Nam vẫn luôn nghĩ về cha mẹ ở quê nhà. Anh thường xuyên dành học bổng để gửi về phụ giúp gia đình.

Để tiết kiệm, anh cắt giảm chi tiêu cá nhân, chỉ ăn những món rẻ tiền trong căn tin và hiếm khi mua sắm cho bản thân.

Nhiều lần cha hỏi han, anh chỉ mỉm cười nói rằng mình vẫn ổn. Thực tế, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng cùng cường độ làm việc cao đã khiến sức khỏe anh suy kiệt nghiêm trọng.

Ra đi ở tuổi 24 và ước nguyện hiến tạng

Ngày 9/10/2020, Ngưu Trung Nam đột ngột ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Dù các bác sĩ nỗ lực hết sức, anh vẫn không qua khỏi do xuất huyết não.

Chàng trai trẻ đã ra đi khi mới 24 tuổi.

Trước lúc mất, Trung Nam bày tỏ nguyện vọng hiến nội tạng để cứu người. Gia đình anh đã đồng ý và một tuần sau đó, thận cùng gan của anh đã giúp ba bệnh nhân suy nội tạng có cơ hội hồi sinh.

Nỗi đau từ 5 chiếc thẻ ATM khiến cha mẹ bật khóc

Sau lễ tang, cha anh trở lại ký túc xá để thu dọn đồ đạc. Trong số tư trang ít ỏi, ông tìm thấy 5 chiếc thẻ ngân hàng.

Nghẹn ngào kiểm tra số dư, ông phát hiện 2 thẻ trống rỗng, 3 thẻ còn lại chỉ có vỏn vẹn 22 NDT (khoảng 81 nghìn đồng).

Khoảnh khắc ấy, người cha mới thấm thía hết sự hy sinh âm thầm của con trai. Suốt nhiều năm, ông vẫn nghĩ con trai sống đầy đủ nhờ học bổng, nhưng hóa ra tất cả đều được gửi về phụ giúp gia đình.

Bài học đắt giá về sự cân bằng cuộc sống

Ngưu Trung Nam ra đi, nhưng câu chuyện của anh đã để lại nhiều bài học sâu sắc. Thành công trong học tập, sự hiếu thảo và nhân hậu của anh là tấm gương đáng trân trọng.

Nhưng đồng thời, sự việc cũng là lời nhắc nhở mỗi người: hãy biết cân bằng giữa học tập, công việc và chăm sóc sức khỏe.

Chỉ khi giữ được thể trạng và tinh thần lành mạnh, chúng ta mới có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ và dành tình yêu thương trọn vẹn cho gia đình.

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống, lý thuyết hay giấc mơ

Dù khái niệm "hết giờ làm là nghỉ" ngày càng phổ biến, nhưng không phải ai cũng có thể tách bạch hoàn toàn công việc. Ảnh minh họa

Trong thời đại công nghệ phát triển và áp lực công việc ngày càng lớn, nhiều người trẻ chi rất nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân, họ cho rằng sự thoải mái là ưu tiên hàng đầu, từ đó khái niệm "work - life balance" - cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, ngày càng được nhắc đến nhiều.

Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có thể duy trì được sự cân bằng này, đặc biệt là những người trẻ tuổi, tất cả đều đang phải vật lộn với áp lực.

Theo khảo sát gần đây của Công ty Vietnam Works, hơn 65% nhân viên văn phòng cho biết họ vẫn tiếp tục xử lý công việc sau giờ làm, dù không được yêu cầu trực tiếp.

Dù khái niệm "hết giờ làm là nghỉ" ngày càng phổ biến, nhưng không phải ai cũng có thể tách bạch hoàn toàn công việc.

Một số ngành nghề yêu cầu nhân viên luôn sẵn sàng nhận email, tin nhắn hoặc xử lý công việc gấp ngay cả ngoài giờ.

Điều này phần lớn xuất phát từ tâm lý lo lắng về hiệu suất công việc, áp lực từ cấp trên và sự phát triển của công nghệ khiến ranh giới giữa công việc và cuộc sống trở nên mờ nhạt.

Sự đánh đổi này khiến nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn làm việc để có thu nhập, nhưng lại mất đi thời gian để tận hưởng cuộc sống mà họ đang cố gắng xây dựng.

Nhiều người làm việc tự do (freelancer) cho rằng, họ có thể dễ dàng kiểm soát thời gian hơn so với nhân viên văn phòng.

Tuy nhiên, việc không có khung giờ làm việc cố định khiến nhiều freelancer rơi vào trạng thái làm việc liên tục mà không có ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Vì không có lịch làm việc cố định, nhiều freelancer phải chủ động sắp xếp thời gian hợp lý. Nhưng nếu không kiểm soát tốt, họ có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức rất dễ chán nản.

Với những người đã lập gia đình, việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống không chỉ là vấn đề của cá nhân, mà còn liên quan đến trách nhiệm với gia đình.

Đối với họ, thời gian sau giờ làm không hẳn là thời gian nghỉ ngơi, mà là lúc để lo toan những công việc khác như chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.

Không những thế, nhiều phụ nữ còn chịu áp lực từ quan niệm xã hội, rằng họ phải làm tốt cả vai trò ngoài xã hội lẫn vai trò trong gia đình, dẫn đến những áp lực, căng thẳng kéo dài.

Để cải thiện tình trạng work-life balance, mỗi người cần xác định ranh giới rõ ràng giữa giờ làm và thời gian nghỉ, nên quản lý thời gian hiệu quả qua việc lên lịch công việc và giải trí, biết từ chối những việc không cần thiết, cũng như chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua các hoạt động thể dục và thiền định.

Đồng thời, doanh nghiệp nên xây dựng chính sách linh hoạt như làm việc từ xa, khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi sau giờ làm, đánh giá hiệu suất dựa trên kết quả thay vì số giờ làm việc và tạo môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ sức khỏe tinh thần để giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Work-life balance không phải là một khái niệm xa vời, nhưng để đạt được nó, cả cá nhân và doanh nghiệp cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận.

Nếu không có sự điều chỉnh, nhiều người vẫn sẽ tiếp tục bị cuốn vào guồng quay công việc mà quên mất rằng, làm việc là để sống tốt hơn, chứ không phải để đánh đổi cuộc sống.