Nghỉ hưu, muốn sống vui khỏe hãy tránh 4 chủ đề khiến người khác khó chịu

Thứ tư, 20:16 10/12/2025 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, những buổi gặp gỡ bạn bè trở thành niềm vui lớn của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, có những chủ đề cần được hạn chế đề cập để tránh tình cảm rạn nứt.

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc giá trị hay địa vị của một người bị giảm sút, nhưng nhiều người cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi này.

Như trường hợp của ông Hàn (Trung Quốc), trước đây là giám đốc một xưởng sản xuất với 180 người dưới quyền. Sau khi về hưu, ông xem việc gặp bạn bè và đi câu cá là thú vui mỗi ngày.

Thế nhưng, không lâu sau, những người bạn xung quanh dần lảng tránh ông. Lý do không phải vì họ ngại giao lưu, mà bởi những câu hỏi kém tinh tế khiến người khác cảm thấy khó xử và mất thiện cảm.

Trong các buổi gặp gỡ, đặc biệt là khi có nhiều người đã ngoài 60 tuổi, có bốn chủ đề nhạy cảm mà tốt nhất nên tránh nhắc đến nếu không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ.

1. Chuyện gia đình và con cái

Gia đình là trọng tâm của cuộc sống khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nhưng mỗi người có hoàn cảnh khác nhau.

Việc hỏi quá sâu về hôn nhân, mối quan hệ vợ chồng, con cái làm nghề gì, sống ra sao… dễ khiến người khác cảm thấy bị xâm phạm đời tư.

Nhiều khi, người hỏi chỉ tò mò, nhưng người được hỏi lại phải chịu áp lực khi buộc phải chia sẻ chuyện riêng tư.

Một số người từng trải qua biến cố hôn nhân, xung đột gia đình hoặc những chuyện buồn mà họ không muốn nhắc lại.

Vì vậy, tôn trọng sự riêng tư trong giao tiếp là yếu tố quan trọng để giữ được sự hòa thuận.

2. Thu nhập và lương hưu

Trong câu chuyện, ông Hàn thường xuyên hỏi lương hưu của người khác và chỉ tập trung vào những người mà ông cho rằng có thu nhập thấp hơn mình, với mục đích so sánh và phân cấp.

Điều này dễ khiến người đối diện cảm thấy tự ti hoặc bị đánh giá. Ngược lại, những người có mức lương hưu cao cũng không muốn chia sẻ vì họ sợ tạo ra khoảng cách với bạn bè.

Thu nhập là chuyện cá nhân, và việc hỏi quá sâu về tiền bạc trong bàn tiệc thường chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo và khó chịu.

3. Tình trạng sức khỏe

Ở tuổi U60, ai cũng ít nhiều có bệnh trong người. Tuy nhiên, những câu chuyện xoay quanh đau ốm, thuốc men, phẫu thuật hay bệnh viện chỉ làm bữa tiệc trở nên nặng nề, ảm đạm.

Một số người đã trải qua giai đoạn khó khăn vì bệnh tật và không muốn nhớ lại những ký ức ấy.

Họ đến buổi gặp gỡ để tìm niềm vui, để tạm quên đi bệnh tật chứ không phải nghe ai đó xoáy sâu vào tình trạng sức khỏe của mình.

Vì vậy, nói quá nhiều về bệnh tật thường không đem lại sự thoải mái cho bất kỳ ai.

4. Giá trị bữa tiệc và chuyện tiền bạc

Trong một số cuộc gặp gỡ, có người tò mò hỏi xem "bữa tiệc này bao nhiêu tiền", "mâm này giá bao nhiêu", hoặc so sánh giá cả giữa các lần gặp.

Những câu hỏi này dễ làm chủ tiệc bị đặt vào tình thế khó xử, người tham gia cũng cảm thấy nặng nề.

Mục đích của buổi gặp không phải là để cân đo đong đếm vật chất, mà để mọi người tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Khi quá chú trọng vào giá trị tiền bạc, không khí sẽ trở nên gượng gạo và mất đi sự thoải mái vốn có.

Giao tiếp tinh tế: Chìa khóa để giữ gìn các mối quan hệ sau tuổi nghỉ hưu

Dù là U60 hay bất kỳ lứa tuổi nào, ai cũng mong muốn được tôn trọng và lắng nghe.

Những chủ đề nhạy cảm như chuyện gia đình, thu nhập, sức khỏe hay giá trị của bữa tiệc chỉ nên nhắc đến khi người khác chủ động chia sẻ.

Sự tinh tế trong cách trò chuyện sẽ giúp các cuộc gặp gỡ luôn nhẹ nhàng, vui vẻ và ý nghĩa hơn.

Tôn trọng quyền riêng tư, tránh hỏi sâu vào chuyện cá nhân và biết giữ bầu không khí tích cực là cách tốt nhất để duy trì những mối quan hệ bền vững khi bước vào tuổi nghỉ hưu.

Tự do sau nghỉ hưu sớm: Hóa ra cái giá là rất đắt

GĐXH - Nhiều người tin rằng nghỉ hưu sớm là con đường dẫn đến tự do và hạnh phúc. Nhưng với tôi đó lại là trải nghiệm để đời.

Top