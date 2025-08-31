Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui
GĐXH - Những con giáp này luôn tìm được niềm vui trong những điều giản đơn, biết hài lòng với hiện tại và coi cuộc sống như một hành trình để tận hưởng.
Con giáp Mão: Sống giản dị, an yên
Người tuổi Mão vốn dịu dàng, tinh tế và thân thiện. Con giáp này thích kết nối với mọi người, tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ bé trong đời sống thường nhật.
Với con giáp Mão, hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu quá nhiều, mà ở sự bằng lòng với những gì đang có.
Dù đôi lúc gặp khó khăn, họ cũng không để bản thân rơi vào bi quan. Trái lại, con giáp Mão giữ thái độ lạc quan, dần dần tìm cách vượt qua và bước đến một tương lai tươi sáng hơn.
Chính tinh thần tích cực ấy khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và nhận được sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh.
Con giáp Dậu: Cuộc sống là để tận hưởng
Ngay từ nhỏ, con giáp Dậu đã toát lên sự cởi mở, hoạt bát và đầy nhiệt tình. Họ thường sở hữu vẻ ngoài nổi bật, dễ gây thiện cảm, nên rất được mọi người yêu mến.
Nhờ vậy, con giáp Dậu có nhiều mối quan hệ tốt đẹp và thường gặp may mắn trong cuộc sống.
Với con giáp này, cuộc đời giống như một chuyến hành trình đầy trải nghiệm thú vị.
Họ ít khi phải phiền muộn hay lo toan quá nhiều, bởi bản tính vốn hướng ngoại, biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc. Với con giáp Dậu, sống là phải hết mình và tận dụng từng ngày thật trọn vẹn.
Con giáp Thân: Lạc quan, biến khó khăn thành niềm vui
Con giáp Thân thông minh, nhanh trí và yêu thích sự mới mẻ. Họ không ngại thay đổi, thậm chí còn coi thử thách là cơ hội để học hỏi.
Dù gặp trở ngại, con giáp Thân vẫn giữ tinh thần lạc quan, tìm cách biến khó khăn thành trải nghiệm đáng quý.
Họ hiếm khi than vãn hay trông chờ người khác giúp đỡ. Ngược lại, con giáp này luôn chủ động hành động, tự viết nên cuộc đời của chính mình.
Chính sự mạnh mẽ và tích cực ấy giúp con giáp Thân có một cuộc sống vui vẻ, hiếm khi cảm thấy bế tắc.
Con giáp Hợi: Bình thản và biết đủ
Trong số các con giáp, tuổi Hợi nổi bật với vẻ ngoài hiền hòa, thong dong.
Họ không thích bon chen, càng không chạy theo những điều xa vời. Với con giáp Hợi, hạnh phúc chính là biết đủ, trân trọng những gì mình đang có.
Khi gặp sóng gió, con giáp Hợi vẫn giữ tâm thế điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo để tìm ra lựa chọn đúng đắn.
Chính sự bình thản ấy giúp họ tránh được nhiều rắc rối không đáng có, đồng thời tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, an yên.
4 con giáp vẫn có cuộc đời hạnh phúc
Có thể thấy, mỗi con giáp có một cách riêng để tận hưởng cuộc sống. Điểm chung là họ đều biết hài lòng, giữ tinh thần lạc quan và không để mình bị cuốn vào vòng xoáy lo toan.
Đây chính là bí quyết giúp họ luôn vui vẻ, hạnh phúc và khiến người khác ngưỡng mộ.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9Đời sống - 3 giờ trước
Gần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.
Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tangĐời sống - 4 giờ trước
Đang thực hiện nhiệm vụ trong khối đứng Cảnh sát giao thông tại Lễ kỷ niệm A80, Binh nhất Giang Trí Nhân (Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ) hay tin mẹ qua đời nhưng đã xin phép gia đình tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trở về chịu tang.
Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về giàĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.
8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Yêu cầu mới đối với người học lái xe; nhiều quy chuẩn mới về nước thải; quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2025.
Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?Đời sống - 13 giờ trước
Theo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....
Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu SơnĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong vụ người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn là người ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh), mất liên lạc từ ngày 15/7.
Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầuĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...
Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9Đời sống - 17 giờ trước
Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.
Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồngĐời sống - 1 ngày trước
Lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 18 tỷ 603 triệu đồng; trong đó có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháyĐời sống - 1 ngày trước
Sau vụ cháy trưa nay, đã có hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số phần thân cầu Vĩnh Tuy bị lửa lớn thiêu đốt, lộ ra phần khung sắt.
Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9Đời sống
GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.