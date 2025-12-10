Tự do sau nghỉ hưu sớm: Hóa ra cái giá là rất đắt
GĐXH - Nhiều người tin rằng nghỉ hưu sớm là con đường dẫn đến tự do và hạnh phúc. Nhưng với tôi đó lại là trải nghiệm để đời.
Khi ảo tưởng về nghỉ hưu sớm cuốn người trẻ vào vòng xoáy tiết kiệm cực độ
Ngay sau khi tốt nghiệp, Gwendolyn Merz đã lao vào công việc văn phòng 8 tiếng mỗi ngày nhưng nhanh chóng cảm thấy chán nản.
Khi nhìn thấy những người khác đạt tự do tài chính nhờ phong trào nghỉ hưu sớm FIRE, cô lập tức nuôi tham vọng rời bỏ thị trường lao động càng nhanh càng tốt.
Để đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm, Merz cắt giảm mọi chi tiêu có thể. Cô thuê nhà giá rẻ ở phía bắc Illinois và sống chung để tiết kiệm tiền phòng.
Khi mua một căn nhà ba tầng, cô cho thuê hai tầng còn lại để bù khoản thế chấp. Cô vẫn kiên trì sử dụng chiếc Pontiac đời 2005 và tự nấu ăn mỗi ngày để giảm chi phí sinh hoạt.
Có những tháng, toàn bộ chi tiêu của Merz chỉ 1.000 USD và cô tiết kiệm đến 78% thu nhập. Tiết kiệm đối với cô chẳng còn là thói quen mà trở thành một "trò chơi" để chứng minh bản thân có thể về đích nghỉ hưu sớm.
Thị trường tài chính tăng trưởng giúp Merz tích lũy được 200.000 USD chỉ trong 5 năm. Nhưng ngay khi bắt đầu nghỉ hưu sớm, cô phát hiện ra mình… không dám dùng số tiền ấy.
Nghỉ hưu sớm: Tự do bề ngoài nhưng bất an bên trong
Chỉ 9 tháng rời khỏi công việc, hàng loạt vấn đề xuất hiện. Phần lớn tiền của Merz nằm trong các tài khoản hưu trí nên không thể rút theo ý muốn.
Bảo hiểm y tế là gánh nặng lớn khi không còn bảo hiểm doanh nghiệp. Cuộc sống không lương khiến cô mất đi cảm giác ổn định.
Merz nhận ra mình không thể vừa sống thoải mái, vừa duy trì lối tiết kiệm cực đoan mà nghỉ hưu sớm đòi hỏi.
Cô quyết định quay lại ngành CNTT và giảm tỷ lệ tiết kiệm từ 78% xuống 10% thu nhập. Cô thừa nhận bản thân "không phù hợp với nghỉ hưu sớm".
Nghỉ hưu sớm cũng không mang lại sự an tâm cho người kiếm 180.000 USD/năm
Không chỉ những người thu nhập trung bình mới gặp khó khăn khi nghỉ hưu sớm.
Rachel Covert, phó chủ tịch của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, thu nhập 180.000 USD mỗi năm, cũng từng quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 36 để tận hưởng cuộc sống thong thả hơn.
Cô sở hữu gần 500.000 USD khi rời bỏ công việc. Nhưng chỉ sau một thời gian, Covert cảm nhận rõ sự bất an.
Số tiền tưởng như rất nhiều bỗng trở nên hữu hạn khi không còn thu nhập ổn định. Mỗi khoản chi tiêu khiến cô lo lắng mình đang "đốt tiền" vào cuộc sống nghỉ hưu sớm.
Tự do mà nghỉ hưu sớm mang lại đi kèm với áp lực tài chính thường trực. Covert nhận ra rằng sống không có lương đều đặn khiến cô khó cảm thấy an toàn.
Phong trào nghỉ hưu sớm: Hấp dẫn nhưng không dành cho tất cả
Không thể phủ nhận rằng nghỉ hưu sớm mang đến nhiều lợi ích: thời gian cho gia đình, không gian theo đuổi đam mê và cơ hội sống chậm lại.
Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng rất rõ ràng. Việc phải cân đối mọi chi tiêu trong một nguồn tài chính cố định khiến nhiều người mất đi cảm giác ổn định vốn có khi còn đi làm.
Khảo sát hơn 2.000 người Mỹ cho thấy khoảng 25% muốn nghỉ hưu trước tuổi 50, nhưng chỉ một phần nhỏ thực sự đủ khả năng để sống bình yên với lựa chọn ấy.
Nghỉ hưu sớm không phải thước đo thành công
Sau mọi trải nghiệm, bài học lớn nhất tôi rút ra là: nghỉ hưu sớm không phải là cuộc đua. Không cần phải tiết kiệm cực đoan chỉ để đạt một cột mốc mà người khác tung hô.
Hạnh phúc đến từ sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữa tiết kiệm và tận hưởng.
Hãy sống theo nhịp độ của riêng mình. Nếu nghỉ hưu sớm không phù hợp, bạn không cần cố ép bản thân.
Quan trọng nhất là một cuộc sống ổn định, nhẹ nhàng, đủ đầy và đáng sống, kể cả khi bạn chọn không nghỉ hưu sớm.
Theo BI
