Nghỉ hưu, bà lão có quyết định táo bạo để sống vui như tuổi đôi mươi mà không dựa vào con cái

Nghỉ hưu nhưng vẫn muốn sống an nhiên và tự chủ

Bà Tôn Tiểu Lý, 71 tuổi, sống tại Quảng Đông (Trung Quốc), từng có một tuổi trẻ rực rỡ, đi nhiều nơi và hy sinh hết mình cho gia đình.

Ở tuổi xế chiều, điều bà mong muốn nhất là một cuộc sống an yên, tự chủ – một kế hoạch nghỉ hưu mà nhiều người mơ ước.

Khi chồng mất cách đây 10 năm, bà phải tự mình gánh vác mọi thứ.

Trước đó, bà sống cùng con trai 7 năm để chăm cháu, nhưng quãng thời gian ấy khiến bà nhận ra người già không thể dựa mãi vào con cái.

Mức lương hưu chỉ 2.500 NDT/tháng (khoảng 9,3 triệu đồng) đủ để trang trải sinh hoạt hằng ngày, nhưng nếu thuê người giúp việc hay gặp vấn đề sức khỏe thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn.

Cân nhắc kế hoạch nghỉ hưu: Viện dưỡng lão hay sống tự lập?

Bạn bè từng khuyên bà đến viện dưỡng lão, nơi đầy đủ chăm sóc và tiện nghi. Nhưng với nhiều người, viện dưỡng lão lại tạo cảm giác gò bó, cô đơn giữa những người xa lạ.

Sau khi cân nhắc, bà Tôn từ bỏ ý định vào đó vì không muốn những năm cuối đời trở nên buồn tẻ và tù túng.

Bà Tôn vốn thích giao lưu, và trong một lần gặp gỡ, bà tình cờ gặp lại người bạn cùng bàn thời trung học.

Hai người nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm khi cùng lo lắng về tuổi già không nơi nương tựa.

Niềm an ủi lớn nhất là họ hiểu nhau, chia sẻ được những câu chuyện mà người khác khó thấu.

Sống chung: Giải pháp thông minh cho kế hoạch nghỉ hưu lý tưởng

Người bạn cũ quyết định dọn đến sống cùng bà Tôn. Cả hai cùng làm việc nhà, cùng nấu ăn, chia sẻ chi phí sinh hoạt.

Việc không phải thuê người giúp việc hay vào viện dưỡng lão giúp họ tiết kiệm đáng kể. Quan trọng hơn, họ không còn cảm giác cô đơn.

Suốt 3 năm sống chung, họ chưa từng cãi vã. Đã đi qua gần hết cuộc đời, họ hiểu điều gì nên nói, điều gì nên nhường.

Nhờ tinh thần thoải mái, bữa ăn có người bầu bạn, bà Tôn thậm chí tăng vài cân. Hai người cùng nhau đi khiêu vũ, tập thể dục, thỉnh thoảng còn đi du lịch, những niềm vui giản dị nhưng rất đáng quý trong tuổi già.

Nghỉ hưu: Niềm vui không phải ở tiền bạc, mà ở sự đồng hành

Câu chuyện của bà Tôn cho thấy: nghỉ hưu không đáng sợ nếu có kế hoạch rõ ràng và bạn đồng hành phù hợp.

Một người tri kỷ để cùng trải qua tuổi già đôi khi quý hơn cả việc dựa dẫm vào con cái.

Hạnh phúc cuối đời không nằm ở tiền hay sự sung túc, mà nằm ở cảm giác được sẻ chia, được sống theo cách mình mong muốn.