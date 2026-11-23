Không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi.

Dự báo khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió: chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Theo dự báo từ đêm nay Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Trên biển: Từ sáng sớm 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh. Từ chiều 24/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11 khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết Hà Nội có ảnh hưởng bởi không khí lạnh?

Theo dự báo, ảnh hưởng không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3 ngày (từ ngày 24-26/11). Trong đó ngày 24/11 và sáng sớm ngày 25/11 là khoảng thời gian rét nhất. Từ ngày 27/11 trời ấm dần đến cuối tuần.

Trước khi đón không khí lạnh, thời tiết Hà Nội hôm nay không mưa, có nắng ấm. Từ đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Khối không khí lạnh tăng cường lại tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, Hà Nội, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.