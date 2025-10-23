Cách chức hiệu trưởng vụ sửa điểm “từ yếu lên giỏi”

UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) vừa có thông tin chính thức: liên quan đến vụ việc vi phạm tại trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) vừa qua, UBND phường Hà Lầm đã tiếp nhận đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến một số vi phạm tại trường, trong đó có nội dung sửa điểm cho học sinh, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024 - 2025 của học sinh.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, nơi xôn xao thông tin về việc sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh.

Cũng theo UBND phường, đơn vị đã thành lập Tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị. Trên cơ sở báo cáo kết quả xác minh, phường Hà Lầm đã tiến hành các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm theo quy định, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công khai, minh bạch.

Kết quả đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: 1 trường hợp cách chức (Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc), 5 trường hợp cảnh cáo, 3 khiển trách.

Trước đó, từ ngày 18/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin con của một cán bộ tại phường Hà Lầm được một lãnh đạo trong Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Văn Thuộc chỉnh sửa điểm từ yếu lên giỏi.