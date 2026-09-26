Đây mới là cách vệ sinh ấm siêu tốc để không ảnh hưởng tới sức khỏe

Cách vệ sinh ấm siêu tốc có cặn

Theo VOV, thay vì sử dụng các loại hóa chất tẩy rửa mạnh để lại mùi khó chịu hoặc gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn hoàn toàn làm sạch ấm siêu tốc của mình bằng những nguyên liệu tự nhiên, dễ tìm ngay trong căn bếp. Dưới đây là một số phương pháp tẩy cặn trắng trong ấm siêu tốc an toàn, hiệu quả và nhanh chóng nhất mà ai cũng thực hiện.

Dùng giấm trắng tẩy cặn trắng trong ấm siêu tốc

Giấm trắng là một trong những chất tẩy rửa tự nhiên mạnh mẽ và phổ biến nhất nhờ chứa hàm lượng axit axetic vừa đủ để hòa tan các lớp cặn vôi cứng đầu. Axit trong giấm sẽ phản ứng hóa học với các muối cacbonat trong cặn, làm chúng bở ra và bong tróc khỏi bề mặt inox một cách dễ dàng.

Để thực hiện phương pháp này, bạn tiến hành hòa tan giấm trắng và nước sạch theo tỷ lệ 1:1, sau đó đổ hỗn hợp vào khoảng nửa ấm siêu tốc. Hãy đảm bảo lượng chất lỏng đủ che phủ toàn bộ vùng có cặn bám.

Giấm trắng là một trong những chất tẩy rửa tự nhiên mạnh mẽ và phổ biến nhất nhờ chứa hàm lượng axit axetic vừa đủ để hòa tan các lớp cặn vôi cứng đầu.

Tiếp theo, cắm điện và bật nút đun sôi hỗn hợp này. Khi ấm ngắt điện, đừng vội đổ nước đi ngay mà hãy ngâm như vậy trong khoảng 15 đến 20 phút để axit có thêm thời gian thẩm thấu và làm rã hoàn toàn các mảng bám cứng đầu nhất.

Baking soda

Thông tin từ VTC News, bỏ một thìa nhỏ baking soda vào, đun sôi lên vài phút là cặn có thể được loại bỏ. Bạn cũng có thể đổ baking soda 1%, thêm 500ml bia hoặc nước, lau nhẹ đáy ấm là sạch. Chỉ cần như vậy là bạn đã có một ấm siêu tốc sạch cặn rồi.

Vỏ trứng

Đập vụn vỏ trứng, đặt vào trong ấm đun nước, đổ nước lọc vào khoảng nửa ấm, dùng đũa quấy đều, sau đó luộc chín tầm nửa tiếng. Đổ vỏ trứng ra, làm sạch với nước như thông thường.

Khẩu trang than hoạt tính

Ấm siêu tốc không sử dụng lâu ngày dễ bị bám bụi và khó tẩy rửa. Cách nhanh nhất để làm sạch bụi trong ấm siêu tốc chính là sử dụng than hoạt tính. Dùng một chiếc khẩu trang than hoạt tính bỏ vào trong ấm siêu tốc, đổ nước vào và đun sôi. Than hoạt tính trong khẩu trang có công dụng hút sạch bụi bẩn bên trong ấm.

Ấm siêu tốc không sử dụng lâu ngày dễ bị bám bụi và khó tẩy rửa.

Dùng xơ mướp

Nếu muốn tìm kiếm một giải pháp cơ học an toàn, không cần đun nấu hay ngâm hóa chất thì xơ mướp chính là gợi ý tuyệt vời. Xơ mướp già sau khi được phơi khô có cấu trúc sợi đan xen dai dẻo, vừa đủ độ nhám để lấy đi cặn bẩn nhưng lại đủ mềm mại để không làm trầy xước bề mặt inox bên trong ấm siêu tốc.

Để áp dụng cách này, bạn cắt một miếng xơ mướp nhỏ vừa vặn với lòng bàn tay, làm ẩm bằng nước ấm. Bạn cho thêm một vài giọt nước rửa chén dịu nhẹ hoặc kết hợp với một chút nước cốt chanh vào xơ mướp.

Sau đó, luồn tay vào trong ấm và tiến hành lau chùi kỹ lưỡng các vùng bị bám cặn. Sự ma sát nhẹ nhàng từ các sợi xơ mướp sẽ nhanh chóng làm bong các mảng bám vôi hóa.

Mẹo nhỏ được nhiều người truyền tai nhau là đặt miếng xơ mướp sạch nhỏ cố định bên trong ấm trong suốt quá trình sử dụng hàng ngày. Khi đun nước, các cặn vôi lơ lửng trong nước sẽ có xu hướng bám hút vào các sợi xơ mướp thay vì lắng đọng xuống đáy ấm, giúp kéo dài thời gian cần phải tổng vệ sinh thiết bị.