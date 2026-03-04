Mới nhất
Phòng the

Cách khơi gợi ham muốn, thổi bùng ngọn lửa yêu tuổi xế chiều

Thứ tư, 12:24 04/03/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Tuổi tác có thực sự là rào cản của đời sống tình dục? Nhiều người cho rằng khi bước vào tuổi 60, 70 hay xa hơn, chuyện chăn gối nên “khép lại”. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khẳng định điều ngược lại: tuổi già vẫn có thể là giai đoạn thăng hoa nếu bạn biết cách khơi gợi ham muốn và duy trì kết nối.

Chia sẻ với báo Anh, bác sĩ Miriam Stoppard – chuyên gia sức khỏe đã xuất bản hơn 80 đầu sách – nhấn mạnh: “Sự thân mật ở tuổi già có thể tốt ngang bằng, thậm chí còn tốt hơn khi bạn còn trẻ.”

Dưới đây là những lời khuyên thiết thực giúp thổi bùng ngọn lửa yêu ở tuổi xế chiều.

Cách khơi gợi ham muốn, thổi bùng ngọn lửa yêu tuổi xế chiều: Bí quyết để đời sống tình dục viên mãn hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1. Thay đổi góc nhìn: Tuổi tác không phải điểm dừng

Theo bác sĩ Stoppard, điều đầu tiên cần làm là ngừng hoài niệm quá khứ. Tình dục ở tuổi trẻ và tuổi già có thể khác nhau, nhưng “khác” không có nghĩa là “kém”.

Ngày nay, người cao tuổi thường có nhiều thời gian rảnh hơn, sự tự tin và quyết đoán cao hơn, điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Chính những yếu tố này tạo nền tảng cho một đời sống tình cảm sâu sắc và chín chắn hơn.

2. Chấp nhận thay đổi của cơ thể

Sự thay đổi nội tiết và thể lực theo tuổi là điều tự nhiên. Ham muốn có thể không còn mãnh liệt như trước, nhưng không vì thế mà biến mất.

Bác sĩ Miriam cho rằng phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể đáp ứng với kích thích nếu được trao đủ thời gian. Nam giới cũng cần hiểu rằng những thay đổi sinh lý là bình thường và có thể điều chỉnh cách tiếp cận thay vì lo lắng quá mức.

Việc duy trì hoạt động tình dục đều đặn trong suốt các giai đoạn 40, 50 tuổi sẽ giúp khả năng này tiếp tục được bảo toàn về sau.

3. Đừng “bỏ cuộc” vì nghĩ mình đã quá muộn

Một sai lầm phổ biến là ngừng hoàn toàn sự gần gũi vì cho rằng tuổi già không còn phù hợp.

Theo chuyên gia, chính khi bạn từ bỏ thì đời sống tình dục mới thực sự suy giảm. Thay vì tạo áp lực, các cặp đôi có thể đặt mục tiêu đơn giản như duy trì sự thân mật một lần mỗi tuần. Điều quan trọng là cảm giác kết nối, không phải tần suất.

4. Đánh thức lại ham muốn bằng sự chủ động

Ham muốn có thể giảm theo thời gian, nhưng nó không tự biến mất. Bạn có thể khơi gợi lại bằng cách: Cho phép bản thân có những suy nghĩ tích cực về tình dục; Chủ động tìm hiểu cơ thể mình; Dành thời gian riêng tư để khám phá cảm xúc. Sự tò mò và cởi mở giúp mở rộng “không gian phát triển” của đời sống tình cảm, ngay cả khi tuổi đã cao.

5. Đưa màn dạo đầu trở lại vị trí trung tâm

Khi lớn tuổi, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để “khởi động”. Đây là lúc màn dạo đầu đóng vai trò quan trọng.

Những cử chỉ âu yếm, lời nói nhẹ nhàng hay sự đụng chạm chậm rãi có thể giúp khơi dậy hưng phấn một cách tự nhiên. Ở tuổi xế chiều, sự chậm rãi đôi khi lại là lợi thế, giúp cả hai tận hưởng sâu hơn từng khoảnh khắc.

6. Trò chuyện cởi mở với bạn đời

Giao tiếp là chìa khóa của mọi mối quan hệ, đặc biệt là khi nói đến sự thân mật.

Bác sĩ Miriam khuyến khích các cặp đôi: Chia sẻ mong muốn của mình; Thảo luận những điều chưa từng thử nhưng muốn khám phá; Loại bỏ cảm giác xấu hổ hay mặc cảm.

Sự trung thực không chỉ giúp giải tỏa tâm lý mà bản thân cuộc trò chuyện cũng có thể trở thành chất xúc tác cảm xúc.

7. Làm mới hình ảnh bản thân

Một thay đổi nhỏ như mặc trang phục gợi cảm, chăm chút ngoại hình hay tạo không gian lãng mạn có thể gửi đi tín hiệu rằng bạn vẫn trân trọng và sẵn sàng cho sự gần gũi.

Bạn không bao giờ là “quá già” để cảm thấy mình hấp dẫn.

Thông điệp quan trọng từ các chuyên gia là: tình dục không có ngày hết hạn. Điều quyết định không nằm ở số tuổi, mà ở cách bạn nhìn nhận bản thân và mối quan hệ của mình.

Nếu được chăm sóc đúng cách – cả về thể chất lẫn tinh thần – đời sống thân mật ở tuổi già hoàn toàn có thể trở thành một chương mới đầy viên mãn và đáng mong chờ.

Người đàn ông giỏi "chuyện ấy" thường có 4 tính cách nàyNgười đàn ông giỏi 'chuyện ấy' thường có 4 tính cách này

GĐXH - Nhiều người cho rằng chất lượng đời sống gối chăn phụ thuộc vào sức khỏe, kinh nghiệm hay sự hòa hợp tự nhiên giữa hai người. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học lại chỉ ra yếu tố quan trọng không kém: tính cách của người đàn ông.

