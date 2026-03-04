[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mùa lạnh có làm đàn ông ‘yếu’ đi?

1 ngày trước

GĐXH - Cực khoái thường được xem là “đích đến” của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.