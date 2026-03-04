Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mùa lạnh có làm đàn ông ‘yếu’ đi?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mùa lạnh có làm đàn ông ‘yếu’ đi?

Thứ tư, 06:01 04/03/2026 | Phòng the

Thời tiết lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết trời lạnh còn ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Sau nhiều nghiên cứu, y khoa đã đưa ra kết luận rằng thời tiết ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục ví dụ như suy giảm tình dục trong mùa đông.

Việt Hồng

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thực hư cơ bắp khỏe sinh lý yếu?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thuốc phá thai: Hệ lụy sức khỏe khi tự ý sử dụng

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thuốc phá thai: Hệ lụy sức khỏe khi tự ý sử dụng

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nghiện ‘yêu’ có phải là bệnh?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nghiện ‘yêu’ có phải là bệnh?

Cùng chuyên mục

Người đàn ông giỏi 'chuyện ấy' thường có 4 tính cách này

Người đàn ông giỏi 'chuyện ấy' thường có 4 tính cách này

Phòng the - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chất lượng đời sống gối chăn phụ thuộc vào sức khỏe, kinh nghiệm hay sự hòa hợp tự nhiên giữa hai người. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học lại chỉ ra yếu tố quan trọng không kém: tính cách của người đàn ông.

Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biết

Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biết

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Cực khoái thường được xem là “đích đến” của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.

3 cách hâm nóng 'chuyện ấy' cho cặp đôi

3 cách hâm nóng 'chuyện ấy' cho cặp đôi

Phòng the - 2 ngày trước

Sau một năm nhiều áp lực có thể khiến chuyện chăn gối của nhiều cặp đôi 'nguội lạnh'. Tìm hiểu 3 'tuyệt chiêu' kết hợp tâm lý và dinh dưỡng giúp hâm nóng 'chuyện ấy'.

5 loại 'gia vị yêu' tự nhiên giúp hâm nóng tình cảm lứa đôi dịp đầu năm

5 loại 'gia vị yêu' tự nhiên giúp hâm nóng tình cảm lứa đôi dịp đầu năm

Phòng the - 3 ngày trước

Dưới đây là những nhóm thực phẩm tự nhiên đóng vai trò như các 'gia vị yêu' giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ sức khỏe sinh lý bền vững để tình cảm vợ chồng thăng hoa, viên mãn.

5 lý do bất ngờ từ quả lựu giúp 'chuyện ấy' thăng hoa

5 lý do bất ngờ từ quả lựu giúp 'chuyện ấy' thăng hoa

Phòng the - 4 ngày trước

Không chỉ là một loại trái cây giải nhiệt, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng quả lựu chứa các hợp chất đặc biệt có khả năng cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam và nữ.

Làm 'chuyện ấy' trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon hơn? Chuyên gia giấc ngủ lý giải

Làm 'chuyện ấy' trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon hơn? Chuyên gia giấc ngủ lý giải

Phòng the - 5 ngày trước

Một khoảng thời gian thân mật trước giờ ngủ có phải là “liều hỗ trợ tự nhiên” giúp bạn có một giấc ngủ trọn vẹn hơn?

KHÔNG NGỜ kìm nén để kéo dài thời gian làm 'chuyện ấy' lại hại nam giới đến vậy! Bác sĩ: 5 điều này phải bỏ!

KHÔNG NGỜ kìm nén để kéo dài thời gian làm 'chuyện ấy' lại hại nam giới đến vậy! Bác sĩ: 5 điều này phải bỏ!

Phòng the - 6 ngày trước

Những nam giới đang kìm nén việc xuất tinh để kéo dài "chuyện ấy" đang tự hại mình mà chẳng hay.

Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'

Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'

Phòng the - 1 tuần trước

Rất nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi nghe tên 5 thực phẩm tốt cho "chuyện ấy", được bác sĩ ví như "viagra thiên nhiên" dưới đây đấy nhé!

Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giới

Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giới

Phòng the - 1 tuần trước

Các nhà khoa học cho rằng khả năng lắng nghe cơ thể mình có thể là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn hơn.

Năm mới, không cần thay đổi phòng ngủ, chỉ cần làm điều này, cặp đôi sẽ thăng hoa

Năm mới, không cần thay đổi phòng ngủ, chỉ cần làm điều này, cặp đôi sẽ thăng hoa

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Cảm giác an toàn và được thấu hiểu mới là yếu tố quyết định ham muốn.

Xem nhiều

Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giới

Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giới

Phòng the

Các nhà khoa học cho rằng khả năng lắng nghe cơ thể mình có thể là yếu tố then chốt giúp phụ nữ đạt được sự thỏa mãn trọn vẹn hơn.

Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biết

Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biết

Phòng the
Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'

Ăn hàu có thật sự làm nam giới MẠNH hơn trong 'chuyện ấy'? Bác sĩ tiết lộ đâu mới là 'viagra thiên nhiên'

Phòng the
KHÔNG NGỜ kìm nén để kéo dài thời gian làm 'chuyện ấy' lại hại nam giới đến vậy! Bác sĩ: 5 điều này phải bỏ!

KHÔNG NGỜ kìm nén để kéo dài thời gian làm 'chuyện ấy' lại hại nam giới đến vậy! Bác sĩ: 5 điều này phải bỏ!

Phòng the
Làm 'chuyện ấy' trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon hơn? Chuyên gia giấc ngủ lý giải

Làm 'chuyện ấy' trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon hơn? Chuyên gia giấc ngủ lý giải

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top