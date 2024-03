Cách làm món bánh đa trộn đơn giản, ngon miệng

Nguyên liệu:

- Bánh đa 100 gr

- Trứng cút 10 quả

- Xoài xanh 1 trái

- Chả quế 100 gr

- Khô gà 50 gr

- Tép khô 50 gr

- Rau răm 30 gr

- Ớt sa tế 30 gr

- Đậu phộng rang thơm 30 gr

- Hành phi 30 gr

- Ớt khô 10 gr

- Ớt băm 5 gr

- Me vắt 200 gr

- Gia vị 20 gr(đường/ nước mắm/ tương ớt...)

Cách làm:

- Đầu tiên bạn luộc trứng cút khoảng 5 - 7 phút cho trứng chín. Sau khi luộc chín thì bỏ vỏ rồi cắt đôi hoặc có thể để nguyên trứng.

- Bạn cắt chả quế chiên thành từng miếng nhỏ sao cho vừa ăn. Xoài xanh bạn gọt vỏ rồi bào thành sợi nhỏ. Rau răm cũng đem rửa sạch, bỏ phần lá hư và già rồi cắt thành từng khúc nhỏ.

- Bạn cho 200 gr me vắt vào 1 tô nhỏ, cho thêm 200 ml nước ấm vào tô rồi dùng muỗng khuấy nhẹ để me rời ra. Chờ khoảng 10 phút để me mềm.

- Sau khi me đã mềm thì bạn dùng muỗng và dằm me thật đều cho me ra hết nước. Sau đó dùng rây để lượt lấy nước cốt me và cho vào 1 cái chén riêng.

- Làm nóng dầu ăn trên chảo rồi cho nước cốt me vào chảo. Thêm vào 3 muỗng canh đường, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng tương ớt và 5 gr ớt băm. Sau đó dùng đũa đảo đều tay rồi tiếp tục đun cho đến khi hỗn hợp sôi lên và sệt lại thì tắt bếp.

- Bạn nướng bánh đa khoảng 10 - 15 phút cho bánh chín thơm rồi bẻ nhỏ bánh đa thành từng miếng vừa ăn.

- Cho bánh đa vừa bẻ nhỏ vào một tô lớn rồi cho tất cả các topping vừa chuẩn bị vào chung. Topping bao gồm trứng cút, xoài, chả quế, khô gà, tép khô, hành phi và một ít rau răm. Sau đó cho thêm nước sốt me vào rồi trộn đều tất cả là hoàn thành.

Món ăn thành phẩm sẽ có màu sắc bắt mắt của các loại nguyên liệu. Vị giòn thơm của bánh đa hòa cùng vị cay nồng của rau răm và ớt, thêm vào đó là vị béo bùi của trứng cút chắc chắn sẽ trở thành món ăn vặt yêu thích của bạn đấy.