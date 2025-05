Mực cuốn rau muống - món ăn hot trend gây tranh cãi, ăn thế nào mới đúng?

Chính vì thế, để thưởng thức món mực hấp cuốn rau muống bánh tráng một cách an toàn, mọi người nên lựa chọn rau muống có nguồn gốc rõ ràng, tốt nhất nên sử dụng rau trồng tại nhà để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo rau được rửa sạch kỹ lưỡng và ngâm nước muối loãng để loại bỏ các tạp chất và vi khuẩn có hại. Nếu không thể tìm được rau muống có nguồn gốc an toàn, bạn có thể thay thế bằng các loại rau thơm khác hoặc chuối xanh và dưa chuột. Sự thay thế linh hoạt này không chỉ giữ được hương vị đặc trưng của món ăn mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình.