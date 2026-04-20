Cách làm ốc hương xào bơ tỏi thơm ngon đơn giản
Ốc hương luôn được xếp vào nhóm nguyên liệu cao cấp nhờ vị ngọt thanh, giòn dai tự nhiên, kết hợp cùng bơ tỏi béo ngậy tạo nên món ngon khó cưỡng.
Nguyên liệu làm ốc hương xào bơ tỏi
1kg ốc hương, 1 trái bắp vàng (tách hạt), bơ lạt, tỏi băm nhuyễn, ớt tươi, nước mắm, đường, muối, tiêu xay, rau răm.
Sơ chế
Ốc hương sau khi mua về cần được ngâm nước vo gạo hoặc nước muối loãng cùng vài lát ớt trong khoảng 2 - 3 giờ để nhả hết cát. Sau đó rửa sạch nhiều lần.
Một bí quyết quan trọng là luộc sơ ốc với chút muối và gừng trong khoảng 3 phút. Không nên luộc quá lâu vì sẽ làm thịt ốc bị dai. Vớt ra để ráo, giữ lại phần nước luộc trong nếu cần tăng vị ngọt tự nhiên khi xào.
Bắp ngô tách hạt, rửa sạch, có thể trụng sơ qua nước sôi để giữ độ giòn và màu sắc tươi.
Cách chế biến
Bạn làm nóng chảo, cho bơ vào đun chảy ở lửa vừa. Khi bơ bắt đầu sủi nhẹ và tỏa mùi thơm, cho tỏi băm vào phi vàng. Đây là công đoạn cần sự khéo léo, bởi tỏi chỉ nên chiên vàng nhẹ, không cháy để tránh vị đắng.
Tiếp theo, bạn cho ốc hương vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Nêm nước mắm, đường, một chút tiêu để cân bằng vị mặn ngọt. Nếu thấy khô, có thể thêm 1 - 2 thìa nước luộc ốc để tạo độ sánh.
Khi ốc đã thấm gia vị, cho bắp ngô vào đảo cùng. Bắp ngô không chỉ tạo vị ngọt mà còn giúp món ăn có màu sắc bắt mắt. Cuối cùng, thêm ớt tươi cắt lát để tăng hương vị và độ hấp dẫn.
Xào thêm khoảng 2 - 3 phút, khi thấy bơ áo bám đều quanh ốc hương, dậy mùi thơm nồng là đạt yêu cầu.
Dọn ốc ra đĩa, rắc thêm chút rau răm hoặc hành lá cắt nhỏ. Món ăn ngon nhất khi dùng ngay lúc còn nóng.
Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận rõ độ giòn ngọt của ốc, hòa quyện cùng vị béo của bơ, thơm của tỏi và độ ngọt tự nhiên của bắp ngô. Tất cả tạo nên tổng thể món ăn hài hòa.
Lưu ý, bạn không nên lạm dụng bơ quá nhiều vì dễ gây ngấy. Tỷ lệ bơ vừa phải sẽ giúp tôn lên vị ngọt tự nhiên của ốc. Ngoài ra, luôn giữ lửa lớn khi xào để ốc săn lại nhanh, không bị ra nước.
