Quả mận đang chính vụ giá siêu rẻ, đem nấu canh hay om thịt vịt vừa lạ miệng vừa giải nhiệt ngày hè
GĐXH – Việc dùng khế chua hay giấm bỗng để nấu canh cá riêu đã quá quen thuộc. Để đổi vị, mọi người có thể tthay bằng quả mận đang chính vụ ngày hè với giá siêu rẻ dưới đây.
Mận vào chính vụ, giá rẻ bất ngờ
Mỗi độ hè về, mận lại trở thành một trong những loại trái cây được nhiều gia đình yêu thích. Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội hay trên chợ mạng, dễ dàng bắt gặp quả mận được rao bán siêu rẻ.
Hiện mận đang vào thời điểm chính vụ, thu hoạch rộ nên giá bán giảm sâu. Tại nhiều chợ dân sinh và các sạp bán hoa quả, mận cơm, mận hậu được rao bán với mức giá dao động từ 10.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại và chất lượng.
Video: Quả mận ngày hè và món ngon lạ miệng (Hà My)
Giá thành phải chăng khiến loại quả này không chỉ được mua để ăn tươi mà còn được nhiều bà nội trợ tận dụng làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn giải nhiệt, đổi vị cho cả nhà.
Để nấu canh cá riêu, mọi người vẫn thường dùng khế chua, sấu hay giấm bỗng. Ít ai biết, vị chua nhẹ dịu cùng hương thơm đặc trưng của mận rất phù hợp để nấu canh hoặc om cùng các loại thịt. Khi đun nóng, mận giúp nước dùng có vị thanh nhẹ, giảm cảm giác ngấy và tạo màu sắc bắt mắt cho món ăn. Mọi người không cần dùng quá nhiều màu dầu điều, cà chua khi chế biến.
Mẹo chọn mận ngon để nấu ăn
Để các món ăn đạt hương vị tốt nhất, nên chọn mận chín tới, vỏ còn căng bóng. Khi cầm vào thấy quả mận chắc tay, giữ được độ giòn nhẹ. Mận quá xanh sẽ chua gắt, trong khi quả mận chín mềm dễ bị nát khi chế biến.
Ngoài ra, mọi người nên tránh chọn những loại quả mềm nhũn, trầy xước hoặc có vết côn trùng đốt.
Món ngon với quả mận
Canh cá nấu riêu mận hậu – món ngon lạ miệng cho ngày hè
Khi nấu canh, nếu quen với canh cá nấu khế, sấu hay giấm bỗng… mọi người có thể thử đổi vị với quả mận chín tới. Vị chua thanh tự nhiên của quả mận kết hợp với vị ngọt của cá tạo nên một món canh đậm đà, thanh mát.
Nguyên liệu: 1 con cá; 5 quả mận vừa chín tới, cà chua, hành khô, hành lá và gia vị thông thường.
Cách làm:
Bước 1: Cá đem làm sạch, rán sơ hai mặt để thịt săn chắc. Quả mận rửa sạch, khứa nhẹ quanh quả hoặc bổ đôi bỏ hạt.
Bước 2: Phi thơm hành khô, cho cà chua và mận vào xào cùng. Thêm chút muối để mận nhanh mềm, tiết ra nước chua tự nhiên và có màu đẹp.
Bước 3: Cho một lượng nước vừa đủ ăn vào đun sôi, cho hỗn hợp vừa đảo vào, khuấy nhẹ để vị chua tan đều trong nước dùng. Khi nước sôi, thả cá vào nấu khoảng 10 – 15 phút, nêm gia vị vừa miệng. Trước khi tắt bếp, cho hành lá, thì là và rau ngổ vào để tăng hương thơm.
Thành phẩm có được là một bát canh cá vị chua thanh nhẹ hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của cá. Khi ăn kết hợp cùng với món cà pháo vô cùng đưa cơm, giải nhiệt trong những ngày hè oi bức.
Món ngon vịt om mận đậm đà
Thông thường mọi người vẫn dùng quả sấu để om vịt, nếu không có, mọi người có thể thay thế quả mận. Vị chua nhẹ của quả mận cân bằng độ béo của thịt vịt, tạo nên hương vị hài hòa cho các thành viên trong những bữa cơm gia đình.
Nguyên liệu: Nửa con vịt, 5 quả mận, nước tương, dầu dào, tỏi băm, gừng, rượu gạo, hành lá, rau mùi. Gia vị thông thường.
Cách làm:
Vịt làm sạch, chặt miếng vừa ăn rồi cho vào chảo đảo nhỏ lửa để thịt săn và bớt nước.
Cho gừng, tỏi, mận và rượu gạo vào xào cùng để khử mùi và tăng hương vị. Thêm nước tương, dầu hào, nước tương đen rồi đổ nước nóng vào om nhỏ lửa khoảng 5 phút cho đến khi nước sốt sánh lại. Cuối cùng cho hành lá và rau mùi vào rồi tắt bếp.
Món vịt om mận có phần thịt mềm thơm, nước sốt đậm đà xen lẫn vị chua thanh tự nhiên từ quả mận, rất thích hợp để đổi vị cho bữa cơm gia đình mùa hè.
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