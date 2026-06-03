Được người Nhật gọi là “nhân sâm xanh”, rau này vừa mát vừa bổ, xuất hiện trên mâm cơm Việt mỗi mùa hè
GĐXH - Chỉ vài nghìn đồng một mớ tại chợ Việt nhưng rau này lại được người Nhật ví như “nhân sâm xanh” nhờ chứa nhiều dưỡng chất. Ngày hè, chúng giúp cho bữa cơm thêm thanh mát.
Rau đay chứa nhiều dưỡng chất cho sức khỏe
Rau đay từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, nhất là vào ngày hè. Rau đay dễ trồng, sinh trưởng nhanh và giá thành rẻ. Ở chợ Việt, loại rau này được bán từ 5000 – 10.000 đồng/mớ, tùy nơi.
Người Nhật ưu ái gọi loại rau này là "nhân sâm xanh". Rau đay chứa nhiều vitamin A, C, K, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như kali, canxi. So với nhiều loại rau xanh thông thường, rau đay chứa hàm lượng sắt cao góp phần vào hỗ trợ quá trình tạo máu và duy trì sức khỏe tổng thể.
Theo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, rau đay tươi có thể chứa khoảng 7,7mg sắt/100g phần ăn được. Khi được nấu chín, hàm lượng sắt vào khoảng 3mg/100g, tương đương hoặc nhỉnh hơn so với thịt bò (khoảng 2,4–2,6mg/100g).
Không chỉ vậy, rau đay còn chứa các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đây cũng là lý do loại rau này được nhiều người quan tâm trong chế độ ăn uống lành mạnh.
Một trong những đặc trưng nhất của rau đay là khi nấu chín có lớp chất nhầy tiết ra. Không ít người vì e ngại điều này mà bỏ qua món rau đay. Tuy nhiên, chất nhày trong rau đay lại giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt hơn nhờ chứa các polysaccharide và chất xơ hòa tan. Ngoài ra, lượng chất xơ hòa tan còn góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong chế độ ăn hằng ngày và tạo cảm giác no lâu hơn.
Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông Y Hà Nội), rau đay trong đông y có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, làm mát máu và tiêu thũng cực kỳ tốt. Ngày hè, cơ thể dễ bị nóng, nổi mụn hay mẩn ngứa. Ăn những món canh rau đay sẽ góp phần tăng cường đào thải độc tố qua đường tiểu, hạ nhiệt và giúp cho da khỏe.
Rau đay nấu gì ngon?
Canh cua rau đay
Canh cua rau đay có thể nói là món ngon "quốc dân" ngày hè. Nhắc đến rau đay thì mọi người thường nhớ đến nhất là món canh cua rau đay mồng tơi. Vị ngọt của cua hòa quyện cùng rau đay tạo nên bát canh thanh mát, dễ ăn và cực kỳ đưa cơm. Món ăn này ăn kèm cùng với cà pháo muối càng ngon hơn.
Rau đay nấu tôm
Nấu rau đay với tôm cũng tạo nên một món canh ngon ngày hè. Cách làm đơn giản, đem tôm tươi bóc vỏ nấu cùng rau đay. Thành phẩm có được là món canh ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng, thích hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
Canh rau đay thịt bằm
Vị ngọt của thịt heo bằm kết hợp với độ mềm của rau đau giúp món ăn trở nên hấp dẫn và dễ ăn hơn.
Rau đay xào tỏi
Không chỉ để nấu canh, rau đay còn có thể xào tỏi. Nguyên liệu đơn giản gồm bó rau đay, tỏi băm. Sau khi chần sơ, rau được xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi phi thơm tạo nên món ăn dân dã nhưng rất bắt cơm.
Lưu ý khi làm món này là rau có vị tươi ngọt, mềm mướt và chứa nhiều chất xơ cùng vitamin. Khi sơ chế cần chần qua nước muối để loại bỏ vị chát. Lúc xào nên cho nhiều dầu hơn một chút vì rau đay hút dầu khá mạnh.
Cách trồng rau đay tại nhà
Rau đay là loại cây dễ trồng, sinh trưởng nhanh và ít sâu bệnh. Để trồng rau đay tại nhà, mọi người có thể tận dụng những thùng xốp hoặc khoảng đất nhỏ nhiều nắng là được.
Hạt giống nên được ngâm trong nước ấm từ 12–24 giờ trước khi gieo để tăng tỷ lệ nảy mầm. Sau khoảng tầm 40 ngày là cây có thể cho thu hoạch đợt đầu tiên bằng cách cắt ngọn để cây tiếp tục ra nhánh mới.
5 mâm cơm gia đình '0 đồng' từ Singapore đậm chất Việt khiến cộng đồng thích thúĂn - 1 giờ trước
GĐXH - Từ Singapore, chị Emma Phạm chia sẻ trên nhóm cộng đồng yêu bếp, chị chia sẻ rằng có những bữa cơm trong gia đình gần như không phải bỏ tiền mua thực phẩm, bởi tất cả đều đến từ tình cảm chân thành của những người hàng xóm xung quanh.
Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm cho mâm cơm gia đìnhĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày hè nắng nóng cần có những món ăn thanh mát để giải nhiệt cơ thể, giảm cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Tham khảo ngay những món canh giải nhiệt mùa hè có trong bài viết sau để bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.
Mách bạn top món ăn ngon giúp sĩ tử tăng trí nhớ, đạt điểm cao trong kỳ thi đại họcĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc ôn luyện, nghỉ ngơi hợp lý thì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giữ tinh thần tỉnh táo.
Cách làm chè đậu đỏ hạt sen bổ dưỡng, ăn là "bao đậu" trong kỳ thi đại họcĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Chè đậu đỏ hạt sen là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là cho các sĩ tử chuẩn bị kỳ thi đại học. Cùng tham khảo cách nấu món chè này trong bài viết sau.
Loại rau bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, có thành phần hỗ trợ phòng ung thư, cực dễ chế biếnĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Rau bí là một loại rau dân dã, quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy giản dị nhưng rau bí lại chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng quý giá, mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.
Ăn cơm trộn hạt có thực sự 'healthy'? 4 cách trộn cơm ăn vào là khoẻĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay, việc trộn các loại hạt và ngũ cốc vào cơm trắng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giúp bữa ăn đa dạng hơn, cách kết hợp này còn được cho là hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe tim mạch.
Top thực phẩm vàng giúp "bảo dưỡng" dây chằng đầu gối bị giãnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh chế độ nghỉ ngơi và tập luyện riêng biệt cho người bị chấn thương dây chằng đầu gối, chế độ dinh dưỡng sẽ giúp nhanh phục hồi.
"Lương anh 9 triệu, lương em 5 triệu" phải xây mâm cơm gia đình như thế nào?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Trần Thư (Hà Nội) khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ câu chuyện về cuộc sống gia đình với lối kể chuyện hài hước, dí dỏm nhưng đầy lạc quan trên một nhóm cộng đồng Yêu bếp.
Những sai lầm khi bảo quản rau củ trong tủ lạnh vào mùa hèĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trái cây, rau củ là những món không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, thế nên chị em nội trợ chúng ta càng phải cẩn trọng hơn trong việc tích trữ, bảo quản đúng cách.
Vừa mát vừa giúp lợi tiểu, loại rau mọc hoang mùa hè này chế biến được nhiều món ngon cho ngày nắng nóngĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Không chỉ là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng, rau má còn là loại rau dân dã mọc hoang ở nhiều vùng quê. Loại rau dân dã này còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, từ canh, gỏi đến nước uống.
15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà NộiĂn
GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phùng Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.