Gợi ý thực đơn thanh mát cho ngày nắng nóng, ăn đến đâu "tỉnh người" đến đấy
GĐXH - Để những ngày nóng không còn cản trở bạn vào bếp, thực đơn nhanh, gọn và thanh mát với đủ những món canh, món xào sẽ xua tan cái oi bức mùa hè, giúp bữa cơm của bạn thêm ngon và hấp dẫn hơn rất nhiều.
Tôm rang thịt, đậu que luộc, sườn nấu sấu, táo tráng miệng
Kết hợp hai nguyên liệu để tạo nên một món ăn thơm ngon, tôm rang thịt với phần tôm ngọt thanh, chắc thịt và thịt ba chỉ heo mềm thơm, vừa có nạc vừa có mỡ rất hấp dẫn. Tôm rang thịt vẫn có phần mỡ của thịt và ngọt của tôm, ăn kèm với cơm nóng là ngon phải biết.
Giúp dịu lại vị béo, đậu que luộc thanh mát, giòn ngọt với cách thực hiện vô cùng đơn giản sẽ càng giúp bữa cơm nhà bạn thêm ngon hơn.
Chẳng thể thiếu món canh, canh sườn nấu sấu với vị chua nhẹ của sấu, thịt sườn lại mềm, thơm do được hầm kỹ. Để đậm đà hơn, bạn có thể chấm sườn với nước mắm ớt cũng rất ngon.
Để tráng miệng, những lát táo giòn, ngọt và thanh mát sẽ giúp khẩu vị được dịu lại sau bữa cơm.
Canh mướp đậu phộng, gà rang muối, salad rau củ, dâu tây
Tưởng chừng không thể kết hợp, canh mướp khi nấu cùng với đậu phộng lại là một món canh vô cùng thơm ngon, thanh mát và bổ dưỡng cho cơ thể mà người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
Giúp cơ thể có chất đạm, món gà rang muối đậm đà, thơm lừng cũng được cho vào thực đơn. Thịt gà vốn ngọt và mềm, nay được rang cùng với muối lại có vị mặn dịu, không quá gắt, ăn cùng với cơm nóng và húp với canh mướp rất hợp.
Salad rau củ tưởng chừng cầu kỳ nhưng lại rất đơn giản, dễ thực hiện. Các loại rau củ kết hợp với nhau rất hoà quyện, thêm nữa, phần sốt đậm đà ăn kèm lại càng khiến món salad thêm ngon và hấp dẫn hơn.
Không chỉ ngon, những quả dâu tây mọng nước, chua chua, ngọt ngọt còn rất bổ dưỡng, thích hợp để ăn sau bữa cơm như một món tráng miệng.
Thịt rang cháy cạnh, salad bắp cải tím, bò cuốn lá lốt, sầu riêng
Tưởng chừng không thể ăn, món thịt rang cháy cạnh với vị ngon đậm đà lại khiến bạn phải mê mệt đó nha. Thịt có độ nạc và mỡ hoàn hảo, không quá béo nhưng cũng không quá khô.
Sau đó, thịt được chiên cho đến khi vàng, phần cạnh cháy nhẹ, hương thơm lừng lan toả khắp gian bếp, chỉ cần nghe mùi là đã muốn ăn ngay.
Giúp món thịt thêm ngon và không bị ngán, salad bắp cải tím với sốt mayonnaise mới lạ, thanh mát và đặc biệt giòn ngon, đẹp mắt chắc chắn là một món nên có trong thực đơn.
Bò cuốn lá lốt tưởng không ngon mà ngon không tưởng với thịt bò được băm nhuyễn, trộn cùng các loại gia vị, bên ngoài là lá lốt thơm lừng, chắc chắc đây sẽ là một món ăn cơm thích hợp cho ngày nắng nóng.
Khi mùa sầu riêng tới, hương thơm ngây ngất của loại trái cây này sẽ khiến bạn bị quyến rũ. Từng múi sầu riêng ngọt, béo, thơm sẽ giúp bạn thấy "đã" ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn nên ăn sầu riêng với lượng vừa đủ để tránh bị nóng.
Rau củ luộc, cá đối chiên giòn, mực nướng sa tế, xoài
Vào những ngày nắng nóng, một đĩa rau củ luộc nóng hổi, xanh mướt và ngọt thanh chắc chắc sẽ khiến bữa cơm tuy đơn giản nhưng lại thơm ngon vô cùng. Để thêm đậm đà, bạn có thể chấm rau với chao, nước tương, nước mắm đều rất hợp và ngon.
Giúp mâm cơm thêm dinh dưỡng, cá đối chiên giòn với lớp da vàng giòn rụm, thịt cá ngọt và tươi ăn kèm với cơm nóng, rau luộc là ngon phải biết.
Không khiến bữa cơm bị nhàm chán, mực nướng sa tế như một làn gió mới, vừa có thể ăn với cơm, vừa có thể là một món mồi nhắm hấp dẫn. Mực được nướng thơm lừng, dai nhẹ và có vị đậm đà khiến nồi cơm nhà bạn phải nhanh vơi.
Cuối cùng, những quả xoài với vị chua ngọt xen lẫn, là món ăn tráng miệng sẽ giúp cho bạn cảm thấy sảng khoái hơn vào những ngày nắng nóng.
Rau muống luộc, sườn nướng muối ớt, tép rang lá chanh, dưa leo, mận
Rau muống luộc tuy đơn giản nhưng vị ngon, giòn và thanh mát sẽ là một món ngon bạn nên có trong mâm cơm nhà mình.
Để không bị ngán, bạn có thể thực hiện món sườn nướng muối ớt, đậm đà và ăn cùng với cơm nóng. Từng miếng sườn được tẩm ướp vừa vặn, không quá mặn nhưng cũng không quá nhạt, thịt sườn vẫn giữ được độ ngọt và mềm.
Ngoài món thịt, một đĩa tép rang lá chanh thơm lừng, giòn giòn lạ miệng cũng sẽ khiến nồi cơm nhà bạn nhanh vơi.
Ăn một muỗng cơm với tép, ăn thêm rau muống luộc để làm dịu lại vị mặn hẳn là một ý không tồi. Ăn kèm cùng với dưa leo nữa là tuyệt vời. Giúp khẩu vị đường cân bằng, những quả mận được cắt thành miếng vừa ăn vị ngọt thanh, mọng nước sẽ khiến bạn phải thích mê.
Đánh bay nắng nóng với các món chè hạt sen thanh mát, ngọt dịu tại nhàĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Chè hạt sen với hương vị tươi mát và bổ dưỡng giúp giải nhiệt luôn được nhiều người yêu thích. Hãy cùng tìm hiểu cách nấu món chè hạt sen trong bài viết này.
Gần 8 năm ăn chay trường, Angela Phương Trinh thay đổi ra sao?Ăn - 15 giờ trước
GĐXH - Từng được biết đến với hình ảnh nữ diễn viên có vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính, Angela Phương Trinh những năm gần đây lại gây chú ý bởi vóc dáng săn chắc, cơ bắp nổi rõ không kém nhiều vận động viên chuyên nghiệp.
Được người Nhật gọi là “nhân sâm xanh”, rau này vừa mát vừa bổ, xuất hiện trên mâm cơm Việt mỗi mùa hèĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Chỉ vài nghìn đồng một mớ tại chợ Việt nhưng rau này lại được người Nhật ví như “nhân sâm xanh” nhờ chứa nhiều dưỡng chất. Ngày hè, chúng giúp cho bữa cơm thêm thanh mát.
5 mâm cơm gia đình '0 đồng' từ Singapore đậm chất Việt khiến cộng đồng thích thúĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Từ Singapore, chị Emma Phạm chia sẻ trên nhóm cộng đồng yêu bếp, chị chia sẻ rằng có những bữa cơm trong gia đình gần như không phải bỏ tiền mua thực phẩm, bởi tất cả đều đến từ tình cảm chân thành của những người hàng xóm xung quanh.
Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm cho mâm cơm gia đìnhĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Ngày hè nắng nóng cần có những món ăn thanh mát để giải nhiệt cơ thể, giảm cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Tham khảo ngay những món canh giải nhiệt mùa hè có trong bài viết sau để bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.
Mách bạn top món ăn ngon giúp sĩ tử tăng trí nhớ, đạt điểm cao trong kỳ thi đại họcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh việc ôn luyện, nghỉ ngơi hợp lý thì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ trí nhớ, tăng khả năng tập trung và giữ tinh thần tỉnh táo.
Cách làm chè đậu đỏ hạt sen bổ dưỡng, ăn là "bao đậu" trong kỳ thi đại họcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chè đậu đỏ hạt sen là món ăn bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe cả người lớn và trẻ em. Đặc biệt là cho các sĩ tử chuẩn bị kỳ thi đại học. Cùng tham khảo cách nấu món chè này trong bài viết sau.
Loại rau bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, có thành phần hỗ trợ phòng ung thư, cực dễ chế biếnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rau bí là một loại rau dân dã, quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy giản dị nhưng rau bí lại chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng quý giá, mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.
Ăn cơm trộn hạt có thực sự 'healthy'? 4 cách trộn cơm ăn vào là khoẻĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong xu hướng ăn uống lành mạnh hiện nay, việc trộn các loại hạt và ngũ cốc vào cơm trắng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giúp bữa ăn đa dạng hơn, cách kết hợp này còn được cho là hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe tim mạch.
Top thực phẩm vàng giúp "bảo dưỡng" dây chằng đầu gối bị giãnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh chế độ nghỉ ngơi và tập luyện riêng biệt cho người bị chấn thương dây chằng đầu gối, chế độ dinh dưỡng sẽ giúp nhanh phục hồi.
15 mâm cơm mùa hè ngon bổ rẻ chỉ 100.000 đồng cho gia đình giữa lúc chi tiêu eo hẹp của mẹ đảm Hà NộiĂn
GĐXH – Những mâm cơm mùa hè chỉ quanh mức 100.000 đồng nhưng vẫn đầy đặn, ngon mắt của chị Phùng Hà (Hà Nội) dưới đây là gợi ý cho các chị em nội trợ vừa tiết kiệm chi phí giữa thời buổi giá cả leo thang vừa thay đổi thực đơn cho gia đình.