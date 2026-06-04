Gợi ý thực đơn thanh mát cho ngày nắng nóng, ăn đến đâu "tỉnh người" đến đấy

Tôm rang thịt, đậu que luộc, sườn nấu sấu, táo tráng miệng

Kết hợp hai nguyên liệu để tạo nên một món ăn thơm ngon, tôm rang thịt với phần tôm ngọt thanh, chắc thịt và thịt ba chỉ heo mềm thơm, vừa có nạc vừa có mỡ rất hấp dẫn. Tôm rang thịt vẫn có phần mỡ của thịt và ngọt của tôm, ăn kèm với cơm nóng là ngon phải biết.

Giúp dịu lại vị béo, đậu que luộc thanh mát, giòn ngọt với cách thực hiện vô cùng đơn giản sẽ càng giúp bữa cơm nhà bạn thêm ngon hơn.

Tôm rang thịt vẫn có phần mỡ của thịt và ngọt của tôm, ăn kèm với cơm nóng là ngon phải biết.

Chẳng thể thiếu món canh, canh sườn nấu sấu với vị chua nhẹ của sấu, thịt sườn lại mềm, thơm do được hầm kỹ. Để đậm đà hơn, bạn có thể chấm sườn với nước mắm ớt cũng rất ngon.

Để tráng miệng, những lát táo giòn, ngọt và thanh mát sẽ giúp khẩu vị được dịu lại sau bữa cơm.

Canh mướp đậu phộng, gà rang muối, salad rau củ, dâu tây

Tưởng chừng không thể kết hợp, canh mướp khi nấu cùng với đậu phộng lại là một món canh vô cùng thơm ngon, thanh mát và bổ dưỡng cho cơ thể mà người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.

Giúp cơ thể có chất đạm, món gà rang muối đậm đà, thơm lừng cũng được cho vào thực đơn. Thịt gà vốn ngọt và mềm, nay được rang cùng với muối lại có vị mặn dịu, không quá gắt, ăn cùng với cơm nóng và húp với canh mướp rất hợp.

Tưởng chừng không thể kết hợp, canh mướp khi nấu cùng với đậu phộng lại là một món canh vô cùng thơm ngon, thanh mát và bổ dưỡng cho cơ thể mà người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.

Salad rau củ tưởng chừng cầu kỳ nhưng lại rất đơn giản, dễ thực hiện. Các loại rau củ kết hợp với nhau rất hoà quyện, thêm nữa, phần sốt đậm đà ăn kèm lại càng khiến món salad thêm ngon và hấp dẫn hơn.

Không chỉ ngon, những quả dâu tây mọng nước, chua chua, ngọt ngọt còn rất bổ dưỡng, thích hợp để ăn sau bữa cơm như một món tráng miệng.

Thịt rang cháy cạnh, salad bắp cải tím, bò cuốn lá lốt, sầu riêng

Tưởng chừng không thể ăn, món thịt rang cháy cạnh với vị ngon đậm đà lại khiến bạn phải mê mệt đó nha. Thịt có độ nạc và mỡ hoàn hảo, không quá béo nhưng cũng không quá khô.

Sau đó, thịt được chiên cho đến khi vàng, phần cạnh cháy nhẹ, hương thơm lừng lan toả khắp gian bếp, chỉ cần nghe mùi là đã muốn ăn ngay.

Giúp món thịt thêm ngon và không bị ngán, salad bắp cải tím với sốt mayonnaise mới lạ, thanh mát và đặc biệt giòn ngon, đẹp mắt chắc chắn là một món nên có trong thực đơn.

Giúp món thịt thêm ngon và không bị ngán, salad bắp cải tím với sốt mayonnaise mới lạ, thanh mát và đặc biệt giòn ngon, đẹp mắt chắc chắn là một món nên có trong thực đơn.

Bò cuốn lá lốt tưởng không ngon mà ngon không tưởng với thịt bò được băm nhuyễn, trộn cùng các loại gia vị, bên ngoài là lá lốt thơm lừng, chắc chắc đây sẽ là một món ăn cơm thích hợp cho ngày nắng nóng.

Khi mùa sầu riêng tới, hương thơm ngây ngất của loại trái cây này sẽ khiến bạn bị quyến rũ. Từng múi sầu riêng ngọt, béo, thơm sẽ giúp bạn thấy "đã" ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn nên ăn sầu riêng với lượng vừa đủ để tránh bị nóng.

Rau củ luộc, cá đối chiên giòn, mực nướng sa tế, xoài

Vào những ngày nắng nóng, một đĩa rau củ luộc nóng hổi, xanh mướt và ngọt thanh chắc chắc sẽ khiến bữa cơm tuy đơn giản nhưng lại thơm ngon vô cùng. Để thêm đậm đà, bạn có thể chấm rau với chao, nước tương, nước mắm đều rất hợp và ngon.

Giúp mâm cơm thêm dinh dưỡng, cá đối chiên giòn với lớp da vàng giòn rụm, thịt cá ngọt và tươi ăn kèm với cơm nóng, rau luộc là ngon phải biết.

Vào những ngày nắng nóng, một đĩa rau củ luộc nóng hổi, xanh mướt và ngọt thanh chắc chắc sẽ khiến bữa cơm tuy đơn giản nhưng lại thơm ngon vô cùng.

Không khiến bữa cơm bị nhàm chán, mực nướng sa tế như một làn gió mới, vừa có thể ăn với cơm, vừa có thể là một món mồi nhắm hấp dẫn. Mực được nướng thơm lừng, dai nhẹ và có vị đậm đà khiến nồi cơm nhà bạn phải nhanh vơi.

Cuối cùng, những quả xoài với vị chua ngọt xen lẫn, là món ăn tráng miệng sẽ giúp cho bạn cảm thấy sảng khoái hơn vào những ngày nắng nóng.

Rau muống luộc, sườn nướng muối ớt, tép rang lá chanh, dưa leo, mận

Rau muống luộc tuy đơn giản nhưng vị ngon, giòn và thanh mát sẽ là một món ngon bạn nên có trong mâm cơm nhà mình.

Để không bị ngán, bạn có thể thực hiện món sườn nướng muối ớt, đậm đà và ăn cùng với cơm nóng. Từng miếng sườn được tẩm ướp vừa vặn, không quá mặn nhưng cũng không quá nhạt, thịt sườn vẫn giữ được độ ngọt và mềm.

Từng miếng sườn được tẩm ướp vừa vặn, không quá mặn nhưng cũng không quá nhạt, thịt sườn vẫn giữ được độ ngọt và mềm.

Ngoài món thịt, một đĩa tép rang lá chanh thơm lừng, giòn giòn lạ miệng cũng sẽ khiến nồi cơm nhà bạn nhanh vơi.

Ăn một muỗng cơm với tép, ăn thêm rau muống luộc để làm dịu lại vị mặn hẳn là một ý không tồi. Ăn kèm cùng với dưa leo nữa là tuyệt vời. Giúp khẩu vị đường cân bằng, những quả mận được cắt thành miếng vừa ăn vị ngọt thanh, mọng nước sẽ khiến bạn phải thích mê.

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