Gợi ý thực đơn mâm cơm gia đình "giải nhiệt" cấp tốc cho ngày hè oi ả
GĐXH - Những ngày nắng nóng khiến việc nấu nướng trở nên ngại ngần, nhưng chỉ cần chọn đúng món ăn đưa cơm ngày hè, bạn vẫn có thể chuẩn bị những mâm cơm gia đình ngon, mát và đầy đủ dinh dưỡng trong thời gian ngắn.
Mâm cơm đậm đà hương vị miền Bắc
Thời tiết nắng nóng, việc lựa chọn thực đơn cho mâm cơm gia đình cũng khiến các bà nội trợ có phần đau đầu, vì thế những món ăn đơn giản, không mất nhiều thời gian chế biến thường được ưu tiên hơn cả.
Món canh cua, cà muối là "cặp đôi" được mọi nhà yêu thích trong ngày nắng. Để bổ sung mâm cơm thêm đa dạng món, bạn có thể chọn thịt kho, lưỡi heo luộc, cá nục kho.
Mâm cơm gia đình thanh mát
Đây là thực đơn lý tưởng cho ngày hè oi bức. Những món ăn dưới đây mang đến cảm giác dễ chịu nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vị chua nhẹ và thanh mát tự nhiên: Canh ngao nấu chua với dứa và sấu. Rau muống luộc dầm sấu. Tôm rang thịt ba chỉ. Tráng miệng bằng vải thiều.
Mâm cơm lý tưởng cho những ngày oi ả, với các món ăn mát lành, dễ ăn và không gây ngán. Vị chua nhẹ từ canh và rau dầm giúp giải nhiệt hiệu quả.
Mâm cơm gia đình đổi vị
Salad cà chua - dưa chuột - rau mầm, giò heo kho, tôm nõn xào măng tây là những món ăn có phần lạ miệng, sẽ kích thích vị giác cả nhà trong những ngày nóng nực.
Bạn nên chế biến món giò heo bằng cách hầm trong nồi áp suất, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể mà lại không tốn công sức.
Mâm cơm gia đình dân dã
Đưa cả nhà về với hương vị quê hương qua những món mộc mạc nhưng tròn vị. Dưới đây là gợi ý mâm cơm giản dị, ngon miệng và gợi nhiều ký ức: Canh cá rô đồng nấu rau cải. Chả lá lốt. Mướp đắng xào trứng. Dưa góp dưa chuột, cà rốt. Tráng miệng bằng xoài.
Gợi nhớ bữa cơm quê với cá rô đồng, chả lá lốt, mướp đắng… Dù đơn giản nhưng lại mang vị ngon khó quên, nhất là trong những ngày hè oi bức.
Mâm cơm gia đình nhanh gọn
Cá kho tộ kết hợp cùng món gà rang, rau cải luộc, tôm muối chua cho bữa tối ngày hè. Nếu bận rộn nhiều công viêc thì bạn nên kho cá với số lượng nhiều và bảo quản tủ lạnh để dùng vài ngày.
Mâm cơm gia đình đủ dinh dưỡng
Thay vì chế biến canh cua cầu kỳ, bạn có thể thử cách làm đơn giản là luộc mồng tơi, thưởng thức cùng món cá sốt cà chua, tôm rang, mâm cơm nhà sẽ thêm phần đậm đà và ngon miệng.
Món ngon không ngán
Nếu cả tuần ăn cơm khiến cả nhà nhàm chán, bạn cũng nên đổi vị cuối tuần với thực đơn mâm cơm gia đình như món bánh tráng cuốn thịt heo dễ ăn.
Mọi nguyên liệu gồm rau củ ăn kèm, thịt ba chỉ, bánh tráng, trứng cuộn, nước tương... đều chuẩn bị dễ dàng, bạn chỉ tốn khoảng 20-30 phút cho khâu chuẩn bị là có ngay bữa ăn ngon cho cả nhà mình.
Mẹo nhỏ để chuẩn bị mâm cơm gia đình mùa hè ngon hơn
Chọn nguyên liệu tươi theo mùa: Ưu tiên các loại rau củ, trái cây đúng vụ để có hương vị ngon và giá trị dinh dưỡng cao nhất.
Nấu canh trước: Nấu canh trước và để nguội bớt sẽ giúp món canh ngon hơn và cả nhà không phải ăn canh quá nóng trong ngày hè.
Sơ chế sẵn thực phẩm: Chuẩn bị, sơ chế các nguyên liệu từ trước sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nấu nướng.
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