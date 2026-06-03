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Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm cho mâm cơm gia đình

Thứ tư, 13:31 03/06/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Ngày hè nắng nóng cần có những món ăn thanh mát để giải nhiệt cơ thể, giảm cảm giác chán ăn, mệt mỏi. Tham khảo ngay những món canh giải nhiệt mùa hè có trong bài viết sau để bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.

Canh cua rau đay

Canh giải nhiệt ngày hè này khá dễ làm với các nguyên liệu đơn giản. Canh có vị béo ngậy của cua đồng kết hợp với rau đay, mướp tạo nên hương vị ngọt mát, dễ ăn.

Món canh không chỉ ngon mà còn là một trong những cách giải nhiệt nóng trong người, phù hợp cho ngày nắng nóng.

Canh chua cá hồi giải nhiệt mùa hè

Cá hồi ngoài áp chảo, làm sashimi, bạn cũng có thể thay đổi khẩu vị bằng cách nấu canh giải nhiệt mùa hè.

Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm tại nhà - Ảnh 1.

Canh chua cá hồi có vị chua ngọt hài hòa của nước cốt me, thơm, cà chua... kết hợp với cá hồi thơm, béo.

Canh chua cá hồi có vị chua ngọt hài hòa của nước cốt me, thơm, cà chua... kết hợp với cá hồi thơm, béo. Bạn có thể ăn kèm món canh ngon giải nhiệt mùa hè này với bún hoặc cơm đều rất ngon.

Canh dưa chua thịt bò

Canh dưa chua thịt bò cũng là một món canh giải nhiệt phổ biến. Canh chua giải nhiệt mùa hè này có hương vị đậm đà, kết hợp giữa vị chua của dưa chua và của thịt bò ngọt, béo, tạo ra một hương vị đặc biệt và hấp dẫn.

Canh rong biển thịt bò

Nếu bạn đang chưa biết nấu canh gì giải nhiệt thì canh rong biển là một lựa chọn hợp lý. Rong biển không chỉ dễ ăn, ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng.

Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm tại nhà - Ảnh 2.

Nếu bạn đang chưa biết nấu canh gì giải nhiệt thì canh rong biển là một lựa chọn hợp lý.

Kết hợp với thịt bò mềm, ngọt tạo nên món canh thanh mát, hấp dẫn. Đây cũng là cách giải nhiệt cho bé bằng cách thay thịt bò thành thịt bò bằm.

Canh chua hàu

Hàu sữa chứa nhiều chất dinh dưỡng, là món hải sản được ưa chuộng của nhiều người. Nếu đã quá quen với canh chua cá, tôm, bạn có thể đổi gió với món canh giải nhiệt này.

Món canh không chỉ ngon, lạ miệng, mà còn rất dễ làm, phù hợp cho bữa ăn hằng ngày của gia đình.

Canh chua khế

Món canh giải nhiệt mùa hè này là sự hòa quyện giữa vị chua thanh của khế, kết hợp với các loại rau đặc trưng như ngò, rau mùi, bạc hà, giá. Món canh không chỉ có hương vị đậm đà, hấp dẫn mà còn rất đẹp mắt.

Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm tại nhà - Ảnh 3.

Món canh không chỉ có hương vị đậm đà, hấp dẫn mà còn rất đẹp mắt.

Canh chua chay

Nếu đã ngán với thịt cá, bạn có thể thử món canh chua chay làm canh giải nhiệt cơ thể. Với các nguyên liệu nấu canh chua thông thường, kết hợp với đậu hũ, nấm, bạn sẽ có ngay một tô canh hấp dẫn.

Canh tôm bí đao

Canh tôm bí đao mang hương vị thanh mát của bí đao và giòn, ngọt tự nhiên của tôm. Đây là món canh bổ dưỡng và rất phù hợp để thưởng thức trong những ngày nắng nóng hay những buổi tối gia đình sum họp. Bạn có thể nấu món canh này làm canh giải nhiệt cho bà bầu cũng rất hợp.

Canh chua tôm rau muống

Thời tiết mùa hè nắng nóng không thể thiếu canh rau muống làm canh ngon giải nhiệt mùa hè. Đây có thể xem là cách giải nhiệt nhanh bởi món ăn được thực hiện đơn giản chỉ với hai nguyên liệu. Bạn có thể nấu cùng với sấu hoặc khi nấu xong vắt thêm chút nước cốt chanh tùy khẩu vị.

Đập tan nắng hè với 11 món canh giải nhiệt vừa mát, vừa dễ làm tại nhà - Ảnh 4.

Thời tiết mùa hè nắng nóng không thể thiếu canh rau muống làm canh ngon giải nhiệt mùa hè.

Canh ngao

Những ngày hè oi bức cảm thấy chán ăn, canh ngao là một trong các loại canh giải nhiệt mùa hè tuyệt vời với vị chua ngọt, đậm đà. Bạn có thể nấu ngao với dứa, với sấu hoặc nấu canh chua đều rất hấp dẫn.

Canh bí đỏ thịt băm/sườn heo

Đây là một trong những món canh giải nhiệt mùa hè được nhiều người ưa chuộng, trong đó có trẻ nhỏ. Ngoài ra, đây cũng là cách giải nhiệt cho bà bầu. Bí đỏ mềm, béo, kết hợp với thịt băm, sườn non càng làm tăng thêm hương vị của món ăn.

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GĐXH - Bên cạnh chế độ nghỉ ngơi và tập luyện riêng biệt cho người bị chấn thương dây chằng đầu gối, chế độ dinh dưỡng sẽ giúp nhanh phục hồi.

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