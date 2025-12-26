Cách nhận biết sớm nhất dấu hiệu thai ngoài tử cung để tránh nguy hiểm

Theo ThS.BS Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững : Thai ngoài tử cung không bao giờ có khả năng phát triển bình thường. Nếu không được điều trị kịp thời, khối thai có thể gây vỡ ống dẫn trứng (vòi trứng), xuất huyết nội và dẫn đến tử vong cho người mẹ. Đó là lý do tại sao việc nhận biết các triệu chứng đau do thai ngoài tử cung là vô cùng quan trọng.

Việc phát hiện muộn không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng mà còn gây ra những tổn thương nghiêm trọng về tâm lý và khả năng sinh sản sau này. Can thiệp y khoa sớm chính là chìa khóa vàng giúp bảo tồn vòi trứng , giảm thiểu rủi ro phẫu thuật phức tạp và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người phụ nữ

1. Cơn đau do thai ngoài tử cung thường bắt đầu khi nào?

Phụ nữ mang thai ngoài tử cung có thể cảm thấy đau ở nhiều vị trí khác nhau.

Thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ ở bất kỳ vị trí nào bên ngoài buồng tử cung . Vị trí phổ biến nhất là vòi trứng nhưng đôi khi cũng có thể gặp ở buồng trứng hoặc cổ tử cung.

Ban đầu, thai ngoài tử cung vẫn gây ra các triệu chứng mang thai sớm như: căng tức ngực, buồn nôn và chậm kinh. Tuy nhiên, sau vài tuần, nhiều người bệnh sẽ bắt đầu xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo và đau bụng.

ThS.BS Lê Quang Dương lưu ý, thai ngoài tử cung thường được chẩn đoán sau khoảng 6 đến 8 tuần thai. Tuy nhiên, nếu khối thai nằm ở những vị trí đặc biệt như sẹo mổ lấy thai, các triệu chứng có thể xuất hiện muộn hơn.

2. Các dạng đau điển hình cảnh báo thai ngoài tử cung

Phụ nữ mang thai ngoài tử cung có thể cảm thấy đau ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó có những vị trí khá bất ngờ:

Đau bụng dưới và vùng chậu

Đây là triệu chứng phổ biến nhất. Cơn đau thường xuất hiện ở bụng dưới hoặc vùng chậu, thường khu trú ở một bên cơ thể. Ban đầu, cơn đau có thể âm ỉ hoặc co thắt, đau liên tục hoặc từng cơn, và nặng hơn khi vận động. Khi khối thai tiến triển, cơn đau sẽ trở nên dữ dội và nhói buốt, kèm theo buồn nôn hoặc tiêu chảy.

Đau vai và cổ - Dấu hiệu cảnh báo vỡ vòi trứng

Ở giai đoạn muộn, khi ống dẫn trứng bị vỡ, máu tràn vào ổ bụng và tích tụ dưới cơ hoành gây kích thích dây thần kinh. Điều này dẫn đến những cơn đau lan lên vùng vai và cổ. Đây là tình trạng khẩn cấp cần được cấp cứu ngay lập tức.

Các cơn đau kèm theo dấu hiệu toàn thân

Vỡ thai ngoài tử cung còn gây ra tình trạng chóng mặt, suy nhược cơ thể và ngất xỉu do mất máu.

3. Cần làm gì nếu nghi ngờ thai ngoài tử cung?

Nếu gặp bất kỳ tình trạng đau bụng hoặc ra máu nào trong 3 tháng đầu thai kỳ, hãy đến gặp bác sĩ ngay. Mặc dù ra máu nhẹ và chuột rút đôi khi cũng xảy ra trong một thai kỳ khỏe mạnh nhưng việc kiểm tra là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn.

Để chẩn đoán, bác sĩ sẽ kết hợp siêu âm và xét nghiệm nồng độ hCG trong máu.

Điều trị nội khoa: Nếu phát hiện sớm, bác sĩ thường chỉ định thuốc Methotrexate để kết thúc thai kỳ.

Điều trị ngoại khoa: Phẫu thuật nội soi sẽ được áp dụng cho các trường hợp khối thai lớn, giai đoạn muộn hoặc đã vỡ.

Với việc điều trị kịp thời và đúng cách, phụ nữ mang thai ngoài tử cung hoàn toàn có thể phục hồi sức khỏe và có những thai kỳ khỏe mạnh trong tương lai.

4. Những phụ nữ có nguy cơ cao bị thai ngoài tử cung

Theo ThS.BS Lê Quang Dương, bất kỳ phụ nữ nào trong độ tuổi sinh sản cũng có thể gặp tình trạng này, nhưng nguy cơ sẽ cao hơn đáng kể ở các đối tượng sau:

Tiền sử viêm nhiễm: Những người từng bị viêm vùng chậu (PID), viêm vòi trứng do các bệnh lây truyền qua đường tình dục (như Chlamydia hoặc lậu) thường có ống dẫn trứng bị sẹo hóa, gây cản trở trứng di chuyển về tử cung.

Từng phẫu thuật vòi trứng: Các thủ thuật thắt ống dẫn trứng hoặc phẫu thuật phục hồi vòi trứng có thể để lại sẹo điểm.

Sử dụng hỗ trợ sinh sản: Những người mang thai nhờ thụ tinh ống nghiệm (IVF) có tỷ lệ thai ngoài tử cung cao hơn mức bình thường.

Thói quen hút thuốc lá: Các nghiên cứu cho thấy chất nicotin làm giảm khả năng co bóp của vòi trứng, khiến phôi dễ bị "mắc kẹt" tại đây.

5. Chăm sóc sức khỏe sau điều trị và phòng ngừa thai ngoài tử cung

Việc hồi phục sau thai ngoài tử cung không chỉ về mặt thể chất mà còn cả tâm lý. Sau điều trị bằng methotrexate hoặc phẫu thuật, phụ nữ cần:

Theo dõi nồng độ hCG: Phải xét nghiệm máu cho đến khi chỉ số này trở về bằng 0 để đảm bảo không còn mô thai sót lại.

Chế độ nghỉ ngơi: Tránh vận động mạnh ít nhất 2 - 4 tuần sau phẫu thuật.

Thời điểm mang thai lại: Các chuyên gia sản khoa khuyên nên đợi ít nhất 3 chu kỳ kinh nguyệt (hoặc khoảng 3 - 6 tháng) để cơ thể và vòi trứng phục hồi hoàn toàn trước khi có kế hoạch mang thai tiếp theo. Việc khám sàng lọc định kỳ và kiểm soát tốt các bệnh viêm nhiễm phụ khoa là chìa khóa vàng để ngăn ngừa tái phát.