Cách phòng ngừa 3 mối nguy tiềm ẩn khi mang thai sau tuổi 35

Mang thai là một hành trình tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nhưng phụ nữ thụ thai sau tuổi 35 có thêm nhiều lý do khiến thai phụ phải cẩn trọng hơn.

Tiến sĩ Sharon Breit, bác sĩ sản phụ khoa được hội đồng chứng nhận tại Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ ở Wichita, Kansas (Hoa Kỳ) cho biết: Mang thai trên 35 tuổi là tương đối phổ biến và xu hướng mang thai ở độ tuổi muộn hơn vẫn tiếp tục gia tăng. Khi nói đến nguy cơ biến chứng, các yếu tố như tiền sử bệnh cá nhân cũng có ảnh hưởng và phụ nữ mang thai bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể gặp rủi ro.

1. Rủi ro liên quan đến mang thai sau tuổi 35

Theo BSCKII. Nguyễn Thị Minh Phương - Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, Bệnh viện 354, phụ nữ mang thai và sinh đẻ khi tuổi cao có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm, khó có một thai kỳ an toàn. Đối với thai nhi, nguy cơ xảy ra dị tật bẩm sinh cao hơn so với khi mang thai lúc người mẹ còn trẻ như: hội chứng Down, dị tật tim, phổi, cơ xương, thai chậm phát triển, sinh non, sinh nhẹ cân, thậm chí thai lưu...

Có một số rủi ro liên quan đến mang thai sau tuổi 35 mà bà mẹ cần lưu ý.

Có một số rủi ro đặc biệt liên quan đến việc mang thai sau tuổi 35, nhưng nhiều phụ nữ ở độ tuổi này vẫn mang thai khỏe mạnh và an toàn nếu kiểm soát thai kỳ chặt chẽ. Dưới đây là một số mối quan tâm chính cần lưu ý khi mang thai sau tuổi 35:

Tăng nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể

Phụ nữ khi có tuổi, chất lượng và số lượng trứng đều giảm. Một trong những lý do chính khiến việc mang thai sau 35 tuổi được xếp vào nhóm nguy cơ cao là do tăng khả năng xảy ra các bất thường về nhiễm sắc thể, chẳng hạn như hội chứng Down.

Một nghiên cứu trên tạp chí Nature trên chuột đã làm sáng tỏ mối liên hệ giữa tuổi khi mang thai và nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể. Khi trứng già đi, một loại protein quan trọng chịu trách nhiệm giữ các cặp nhiễm sắc thể kết nối chặt chẽ sẽ suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề như hội chứng Down.

Nguy cơ biến chứng thai kỳ cao hơn

Phụ nữ trên 35 tuổi dễ bị một số biến chứng khi mang thai, bao gồm đái tháo đường thai kỳ và tiền sản giật. Những tình trạng này dễ ảnh hưởng đến cả mẹ và con nên cần phải theo dõi chặt chẽ.

Tùy thuộc vào tình trạng của thai phụ, bác sĩ phụ sản có thể đề nghị khám thai thường xuyên hơn. Việc nắm bắt sớm các vấn đề nguy cơ rất quan trọng để giảm thiểu các biến chứng tiềm ẩn.

Mang thai trên 35 tuổi dễ gây sinh non và trẻ nhẹ cân

Phụ nữ trên 35 tuổi mang thai tăng nguy cơ sinh non và trẻ sinh ra nhẹ cân nhưng việc bà mẹ đi khám thai thường xuyên, chăm sóc trước khi sinh đúng cách và tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ giúp làm giảm những rủi ro này.

2. Những cách giúp bà bầu lớn tuổi giữ sức khỏe khi mang thai

Mặc dù có những nguy cơ khi mang thai sau tuổi 35, nhiều phụ nữ vẫn có thể tận hưởng một hành trình khỏe mạnh bằng cách chủ động tiếp cận tích cực với sức khỏe của mình. Dưới đây là một số lời khuyên cần thiết để giúp thai phụ lớn tuổi khỏe mạnh:

Ưu tiên chăm sóc trước khi sinh

Chăm sóc trước khi sinh nhất quán là rất quan trọng đối với bất kỳ thai phụ ở độ tuổi nào và điều này còn quan trọng hơn đối với phụ nữ trên 35 tuổi. Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên giúp bác sĩ sản khoa có cơ hội theo dõi chặt chẽ quá trình mang thai, phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và xử lý kịp thời.

Bà mẹ mang thai cần đi khám định kỳ và tuân thủ những hướng dẫn của bác sĩ sản khoa.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng

Chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thai kỳ khỏe mạnh. Phụ nữ trên 35 tuổi nên tập trung vào chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu như folate, sắt, canxi và acid béo omega-3 sẽ thúc đẩy sự phát triển của thai nhi. Bác sĩ sản khoa có thể khuyên dùng vitamin dành cho phụ nữ mang thai để đảm bảo rằng mẹ bầu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mẹ và con trong giai đoạn thai kỳ. Điều cần nhớ là luôn tham vấn ý kiến của bác sĩ và thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn trong mỗi lần khám thai.

Luôn năng động

Giữ cho cơ thể vận động có lợi trước, trong và sau khi mang thai, bất kể tuổi tác. Tập thể dục thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng , giảm căng thẳng, giảm nguy cơ mắc các vấn đề như đái tháo đường thai kỳ và tăng huyết áp khi mang thai.

Các hoạt động như đi bộ, bơi lội và yoga nhìn chung đều an toàn. Tuy nhiên, vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi bắt đầu hình thức tập luyện nào cũng như luôn lắng nghe cơ thể để có điều chỉnh thích hợp nhất.

Vận động, tập luyện nhẹ nhàng, phù hợp giúp bà mẹ mang thai có được sức khỏe tốt.

Quản lý căng thẳng

Mang thai có thể là một thời gian căng thẳng, đặc biệt đối với những bà mẹ lớn tuổi thường lo lắng về rủi ro. Bà mẹ nên tìm cách cân bằng căng thẳng, đặc biệt là khi mang thai. Dành thời gian để thư giãn và tham gia vào các hoạt động giảm căng thẳng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giảm bớt tác động của căng thẳng.