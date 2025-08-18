Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Khuya 11/8, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiếp nhận cấp cứu trường hợp thuyên tắc phổi nguy kịch - biến chứng tim mạch hiếm gặp, có thể đe dọa tính mạng, liên quan đến việc sử dụng thuốc tránh thai phối hợp kéo dài.

Người bệnh là nữ 45 tuổi (công nhân may mặc tại TPHCM) có tiền sử sử dụng thuốc tránh thai dạng phối hợp (28 viên) liên tục hơn 10 năm. Vào ngày nhập viện, khi đang sinh hoạt bình thường, bệnh nhân bất ngờ khó thở dữ dội, nặng ngực và choáng váng.

Người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115. Các bác sĩ trực ghi nhận người phụ nữ tụt huyết áp và có dấu hiệu sốc nặng. Ngay lập tức, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị chuyên sâu, dự kiến can thiệp ECMO nếu cần.

Hội chẩn liên khoa xác định bệnh nhân bị sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi nguy cơ cao, huyết khối tĩnh mạch khoeo hai bên, có yếu tố nguy cơ là sử dụng thuốc tránh thai phối hợp lâu năm. Bên cạnh đó, nghề nghiệp của người bệnh phải ngồi lâu bên máy may cũng góp phần vào nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc phổi.

Bác sĩ trực quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết nhằm làm tan cục máu đông đang bít tắc mạch máu phổi. Sau khi truyền xong thuốc 1 giờ, người bệnh bắt đầu hồi phục rõ rệt: tỉnh táo hơn, hết khó thở, ngực nhẹ hơn, huyết áp cải thiện, thuốc vận mạch được giảm liều đáng kể. Siêu âm tim cho thấy chức năng tim phải cải thiện rõ rệt.

Đến nay, bệnh nhân đã gần như trở về bình thường, tự thở khí phòng, huyết áp ổn định, không cần thuốc vận mạch và tiếp tục sử dụng thuốc kháng đông.

Thuốc tránh thai phối hợp (chứa estrogen và progestin) là một trong những biện pháp tránh thai phổ biến và hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chứng minh estrogen trong thuốc có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi, đặc biệt ở những phụ nữ sử dụng kéo dài, hút thuốc lá, béo phì hoặc có bệnh lý nền tim mạch.

Hiện nay, ngoài thuốc tránh thai phối hợp, phụ nữ có thể lựa chọn nhiều biện pháp tránh thai khác với mức độ an toàn cao hơn, tùy tình trạng sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo, việc lựa chọn biện pháp tránh thai cần được cá thể hóa và có sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa Sản. Các yếu tố như tuổi, tiền sử bệnh tim mạch như huyết khối, hút thuốc, béo phì, tiểu đường hay bệnh gan cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi dùng thuốc tránh thai nội tiết kéo dài.