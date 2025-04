Cái kết đắng cho thanh niên buông tay, 'diễn xiếc' trên xe máy ở Bình Dương

Theo TPO, Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương mời làm việc đối với X.X.H (SN 1996, quê An Giang) - người điều khiển xe máy buông hai tay "diễn xiếc" trên đường.

Làm việc với cơ quan chức năng, X.X.H xác nhận là người điều khiển xe máy mang biển số 72K5-00xx có hành vi buông tay lái khi lưu thông trên đường. Ông H cho biết lý do nằm ngửa ra sau yên là do bị "đau lưng".

Video người đàn ông khuyết tật chạy xe máy như diễn xiếc trên đường (Nguồn: NLĐO)

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính với 5 lỗi, gồm: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đối chiếu các quy định hiện hành, với các hành vi vi phạm này, ông H sẽ bị xử phạt hành chính 10,5 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Người đàn ông tên H được mời đến trụ sở công an làm việc. Ảnh: VNN

Trước đó, ngày 20/4, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên 1 tay đi xe máy 'làm xiếc' trên đường ở Bình Dương gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo clip chia sẻ, người đàn ông bị cụt tay phải đã dùng tay trái để điều khiển tay ga bên phải. Trong quá trình lưu thông trên đường, người này còn nằm ngửa trên yên xe, lạng lách qua các phương tiện phía trước.

Hành vi vi phạm luật giao thông này được người đi đường quay clip lại, chia sẻ lên mạng xã hội. Trước hành vi gây mất an toàn giao thông này, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý.