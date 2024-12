Nhóm thanh niên cầm dao, kiếm lạng lách trên đường

Ngày 22/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt và xử lý nhóm 10 thanh niên, vị thành niên (từ 15 - 18 tuổi) trú tại Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh về hành vi gây rối trật tự công cộng, thu giữ 5 dao phóng lợn tự chế, 6 vỏ chai bia, 5 xe mô tô và một số tang vật liên quan khác.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 14/12, trên mạng xã hội do tài khoản facebook N.Đ.Ng. đăng tải video với hình ảnh nhóm thanh niên, vị thành niên điều khiển xe mô tô không gắn biển số, đi thành đoàn chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm di chuyển trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố kèm nội dung "Mang dao, kiếm phóng lợn chạy trên đường 72m" gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xác định 10 đối tượng có độ tuổi từ 15 - 18 tuổi, trú ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng trên hẹn gặp nhau tại TP Vinh để "đi càn". Vào khoảng 21h30 ngày 14/12, các đối tượng tụ tập ở địa điểm hẹn trước, sử dụng 5 xe mô tô không gắn biển số chở nhau, mang theo vũ khí thô sơ tự chế và chai thủy tinh rồi lạng lách, đánh võng ngoài đường.

Quá trình di chuyển, các đối tượng phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng trên các tuyến đường TP Vinh, Cửa Lò.

